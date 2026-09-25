Ballando con le stelle 2026, Luca Favilla escluso dal cast: lo sfogo del ballerino e il nodo della mancata riconferma

Quando Milly Carlucci ha presentato le coppie della nuova edizione di Ballando con le stelle 2026, in tanti hanno notato subito un’assenza: Luca Favilla non c’è.

Il maestro, arrivato in finale nella scorsa stagione con Martina Colombari, non farà parte del gruppo dei professionisti. Una scelta che ha acceso domande, commenti e ipotesi tra i fan. Favilla, alla fine, ha deciso di intervenire su Instagram per chiarire almeno un punto: la sua uscita non dipende né da motivi familiari né da altri impegni di lavoro.

Dalle storie Instagram alla domanda su Milly Carlucci: cosa sappiamo sull’assenza di Favilla

Luca Favilla ha affidato il suo chiarimento ad alcune storie Instagram, dopo aver letto le prime ricostruzioni circolate online. “Prima e ultima storia a tema Ballando”, ha scritto, spiegando di voler evitare “articoli strambi” e versioni imprecise. Poi la smentita secca: “Niente di ciò è vero”. Il ballerino ha precisato che la sua assenza da Ballando con le stelle 2026 non è legata alla nascita del figlio e nemmeno a impegni professionali fuori dal programma.

Ha ricordato anche un episodio della scorsa edizione: il figlio era stato male ed era stato ricoverato, ma lui era comunque riuscito a essere presente alle lezioni e alle prove. Un passaggio che sembra rispondere a chi aveva pensato a una scelta dettata dalla famiglia. Il nodo, però, è arrivato subito dopo: “Non sono nel cast quest’anno, e sì, non è stata per mia volontà”.

Poche parole, ma abbastanza per spostare l’attenzione sulla mancata riconferma. Favilla non ha indicato responsabilità precise e, rispondendo a una follower, si è limitato a dire: “Non ci sono perché doveva andare così”. Resta quindi la domanda che molti spettatori si stanno facendo: Milly Carlucci o la produzione daranno una spiegazione? Per ora non ci sono comunicazioni ufficiali.

E il silenzio, inevitabilmente, alimenta la curiosità attorno a un cast già segnato da altri cambiamenti, compresa l’assenza in video di Paolo Belli, destinato a un nuovo ruolo dietro le quinte. In un programma come Ballando con le stelle, dove il pubblico si affeziona non solo ai vip in gara ma anche ai maestri, l’uscita di Favilla pesa. La finale con Martina Colombari aveva lasciato l’immagine di una presenza forte, ancora ben dentro il racconto dello show. Il suo sfogo social, più che chiudere il caso, lo ha reso ancora più evidente.