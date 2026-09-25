Marina La Rosa torna nella Casa e ricorda Pietro Taricone: il Grande Fratello ritrova la sua memoria più fragile

Marina La Rosa è tornata il 24 settembre 2026 nella Casa del Grande Fratello, a Cinecittà, e tra le sue prime parole ci sono state quelle per ricordare Pietro Taricone.

Davanti a Simone Annicchiarico, Marina La Rosa ha riaperto una pagina rimasta sospesa nella memoria della tv italiana: quella di Pietro Taricone, compagno della prima edizione del reality, morto nel 2010. Un ricordo arrivato senza enfasi, con la voce che a tratti si incrinava.

Marina La Rosa di nuovo nella Casa: il passato torna dopo 25 anni

Per Marina La Rosa rientrare nella Casa del Grande Fratello non è stato un semplice ritorno in tv. È stato rimettere piede in un posto che, nel 2000, cambiò la vita a un gruppo di ragazzi fino ad allora sconosciuti. Lei lo ha detto in modo diretto: «Fu un’esperienza assurda, siamo usciti ed eravamo altre persone». Poche parole, ma dentro c’è tutto.

La prima edizione del Grande Fratello italiano, in onda su Canale 5, trasformò quei concorrenti in volti di casa nel giro di poche settimane. La gente li fermava per strada, li chiamava per nome, parlava dei loro rapporti come se li conoscesse davvero. Tornata lì dopo oltre venticinque anni, Marina si è ritrovata davanti agli stessi luoghi simbolo: il salotto, le camere, quel confine sottile tra gioco e vita privata. E da lì, quasi inevitabilmente, il discorso è arrivato a Pietro Taricone.

Taricone, il ricordo che commuove: «La gente mi fermava per strada e piangeva»

Parlando con Simone Annicchiarico, Marina La Rosa si è interrotta più volte. L’emozione era evidente mentre ricordava Pietro Taricone, morto nel 2010 dopo un incidente con il paracadute. «Era molto simpatico», ha detto. Poi ha raccontato un’immagine che le è rimasta addosso: «Quando morì, la gente mi fermava per strada e iniziava a piangere, anche se non lo aveva conosciuto». Non era solo nostalgia per un programma. Era qualcosa di più: il segno di un legame nato davanti alle telecamere e finito nella memoria di un’intera generazione.

Taricone, con il suo modo schietto, il fisico da atleta e una fragilità che molti avrebbero capito solo più tardi, era diventato uno dei volti più riconoscibili del primo reality show italiano. Marina lo ha ricordato anche come padre: «Fu una cosa improvvisa, lui aveva una figlia piccola». Nella Casa, per qualche istante, il ritmo si è fermato. Niente gioco, niente strategie. Solo il ricordo di una persona che non c’è più.

Cristina Plevani, il triangolo e poi l’amicizia lontano dalle telecamere

Nel racconto di Marina La Rosa è tornato anche il capitolo più discusso di quella prima edizione: il rapporto tra lei, Pietro Taricone e Cristina Plevani, poi vincitrice del programma. All’epoca il pubblico seguì quel triangolo con un’attenzione enorme. Il Grande Fratello era una novità assoluta e ogni sguardo sembrava pesare come una scelta definitiva. Marina ha ricordato così quel periodo: «C’era una storia molto bella tra Pietro e Cristina, e lei era molto innamorata di lui. Io ero stata vista come la stronza che si metteva in mezzo». Un’etichetta pesante, rimasta a lungo.

Fuori dalla Casa, però, il rapporto con Taricone cambiò forma. In una recente intervista, La Rosa aveva spiegato che tra loro nacque una forte amicizia: non un’intesa fisica, aveva precisato, ma un legame cresciuto dopo il programma, quando entrambi si ritrovarono catapultati in una vita completamente nuova. «Eravamo i personaggi più forti ed emblematici di quell’edizione», aveva raccontato. Di lui aveva aggiunto: «Sembrava tutto muscoli, ma era molto profondo». Una frase che racconta bene la distanza tra il personaggio visto in tv e l’uomo conosciuto da chi gli stava vicino.

Kasia Smutniak, Sophie e la fondazione: l’eredità più privata di Pietro

Nel suo ricordo, Marina La Rosa ha parlato anche di Kasia Smutniak, compagna di Pietro Taricone e madre di Sophie. L’ha definita «una donna forte» e «un’attivista». Ha aggiunto di sapere che l’attrice stava lavorando a un progetto legato alla fondazione nata per ricordare Pietro, pensata per tenere insieme memoria privata e memoria pubblica.

Dopo il Grande Fratello, Taricone aveva cercato una strada da attore, provando a lasciarsi alle spalle l’etichetta di concorrente televisivo e a costruire qualcosa di diverso. Non fu un percorso semplice. Ma il suo nome resta legato a un momento preciso della televisione italiana: quello in cui persone comuni diventarono, all’improvviso, personaggi nazionali.

Il ritorno di Marina nella Casa ha riaperto quella pagina senza retorica, con esitazioni vere e lacrime trattenute a fatica. Forse è per questo che il momento ha colpito: dietro il Grande Fratello, le rivalità e le vecchie immagini, è tornata fuori una storia umana. Fragile, ancora vicina.