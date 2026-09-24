È Sempre Cartabianca, lite in diretta tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona: “Sono stufa di certi ricatti!”

È Sempre Cartabianca al centro del dibattito dopo la lite in diretta tra Bianca Berlinguer e lo scrittore e scultore Mauro Corona. Un altro siparietto ad alta tensione su Rete4: cos’è successo.

É Sempre Cartabianca riparte con i consueti valori del programma. Gli stessi che da tempo fanno la fortuna di Mediaset in termini di ascolti e, anche quando la giornalista e conduttrice Bianca Berlinguer era in Rai, riescono a distinguersi rispetto a una concorrenza sempre più fitta. La trasmissione non smette di conquistare il pubblico di Rete4 grazie agli argomenti trattati, ma anche per merito di un parterre di ospiti – tra collegamenti e presenze in studio – sempre più ricco. Certezze che entrano di diritto in una liturgia catodica che sembra ormai acquisita, ma c’è sempre qualcosa da migliorare. In ogni sodalizio che si rispetti.

Il riferimento è al rapporto tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona, quest’ultimo è presenza fissa all’interno del programma con i suoi collegamenti. I siparietti tra lui e la nota giornalista sono entrati nell’immaginario collettivo, ma non sempre sono stati sinonimo di serenità. Anzi, a rendere tutto più trascinante talvolta sono stati i battibecchi portati avanti a favore di telecamera. Quella che però sembrava essere una strategia per arrivare maggiormente al pubblico, con il passare del tempo e delle stagioni, è diventata un vero e proprio effetto boomerang.

Corona e Berlinguer ai ferri corti

Le liti tra Berlinguer e Corona non piacciono più. I social disegnano certe dinamiche come grottesche e fuori luogo. Il termometro è chiaro: i telespettatori seguono determinati meccanismi con fatica, ma il discorso tra le due presenze televisive è andato avanti fino alla scorsa puntata. In quel contesto si è toccato il punto di non ritorno. Corona ha lasciato intendere, in generale, che i tecnici della trasmissione fossero tenuti sotto scacco dalla conduttrice. Bianca Berlinguer ha risposto stizzita: “Non è assolutamente vero, i nostri tecnici non hanno bisogno della sua protezione”. A quel punto Mauro Corona è sbottato: “Dicevo in generale, possibile che lei non capisce mai nulla?!”.

Immediata la risposta della giornalista e conduttrice: “Senta, se lei vuole continuare con il suo delirio faccia pure, si sarà bevuto il solito bicchierino prima del collegamento. Noi siamo qui a lavorare. Io sono stufa dei suoi ricatti, dice sempre che vuole andare via, che non ce la fa. Qui nessuno la tiene“. Corona non è stato a guardare e ha ribattuto: “Allora stracci il contratto e io me ne vado”. L’atmosfera in studio si è fatta pesante e il siparietto è finito in tendenza su tutti i social: sembrerebbe essere un colpaccio in termini mediatici, ma non lo è.

La lite in diretta

L’immagine del programma va tutelata e determinate prese di posizione potrebbero risultare stucchevoli – usando un eufemismo – agli occhi degli appassionati. Una legge non scritta dei media recita: “Bene o male purché se ne parli”. La realtà dei fatti è che, all’interno del programma, le eccessive discussioni tra gli interlocutori stanno diventando una costante che il pubblico vorrebbe evitare.

L’ultimo collegamento ha rappresentato la goccia in grado di far traboccare un vaso già ricolmo. Le prossime puntate stabiliranno se quello tra Berlinguer e Corona sarà un addio televisivo, con lo scrittore e scultore pronto a lasciare la trasmissione, oppure l’ennesima frattura pronta ad essere ricucita nel giro di poche puntate. Una “telenovela” mediatica all’interno di uno fra i talk show più seguiti. Anche questa volendo può definirsi avanguardia televisiva. A Cologno Monzese, tuttavia, cominciano a chiedersi a quale prezzo.