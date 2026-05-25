Fiorello e il futuro a Radio2, lo showman scherza in diretta: “Dobbiamo prendere decisioni su La Pennicanza”

Fiorello sta per concludere una stagione entusiasmante de La Pennicanza, lo dicono i numeri e lo conferma anche la volontà della Rai di portare lo show radiofonico in tv. La Mattinanza, infatti, ha preso il posto di quel che era Viva Raidue – come orario e come prerogative – lo showman di Augusta ora può pensare al futuro. Qualche giorno fa proprio il conduttore radiofonico ha scherzato: “A Radio2 hanno riconfermato tutti i programmi tranne il nostro”. Fiorello stava, naturalmente, scherzando.

Le parole, specialmente in radio, hanno un peso. Quindi la notizia è uscita anche a mezzo stampa e il mattatore siciliano ha dovuto fare chiarezza nel corso della puntata odierna del programma: “Settimana scorsa abbiamo fatto una boutade… e ci sono cascati tutti! Ma la Rai avrebbe mai potuto non confermare un programma come il nostro? Aspetta che siamo noi a confermare, è tutto nelle nostre mani! Noi dobbiamo prendere decisioni su come farlo o come rifarlo: se fare la Pennicanza, la Mattinanza… o anche la Nottanza!”.

Fiorello e il futuro de La Pennicanza

Discorso chiuso, dunque, o quasi. Fiorello potrebbe tornare, per la Rai non ci sono problemi. Sia in radio che in tv le porte per Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio sono aperte. Non potrebbe essere altrimenti. Quello che portano avanti, in ambito televisivo e radiofonico, resta innovativo e remunerativo sotto molti punti di vista. Sulla questione è intervenuto direttamente anche il direttore di Rai Radio2 Alibrandi, per blindare lo show: “Noi confermiamo La Pennicanza. Poi aspetto vostre… e possiamo dare ampi stralci di palinsesto!”.

Arriva, dunque, anche il placet della Rai con la dirigenza esposta ai massimi. La mano tesa a Fiorello e Biggio, con tutta la crew di autori, c’è e rimane a disposizione anche per nuovi accordi. C’è, dunque, la volontà di andare avanti insieme. Il punto è che lo showman siciliano non si accontenta mai. Deve sempre alzare l’asticella. Quindi, prima di dire sì, vuole capire cosa ancora è in grado di offrire e quali sono le idee migliori da coltivare. Sicuramente la stagione che termina il prossimo 5 giugno 2026 è stata ricca di curiosità e colpi di scena. L’ultimo, in ordine di tempo, riguarda anche la presenza di Amadeus. Il conduttore è molto amico di Fiorello, insieme hanno fatto anche il Festival di Sanremo. Più di uno.

La promessa di Amadeus

Recentemente Fiorello ha coinvolto Sebastiani all’interno delle sue gag e non sono mancati i rimandi all’avventura del conduttore sul canale Nove. Lo showman di Augusta, più volte, gli ha consigliato di tornare in Rai. Amadeus ha sorriso e glissato sulla questione, ma ridendo e scherzando del vero potrebbe comunque esserci. Non è detto che Sebastiani possa tornare in Rai nell’immediato, ma la promessa a Fiorello l’ha strappata: “Prima del 5 giugno 2026 vengo a trovarvi”.

Parole che non lasciano spazio all’immaginazione. Sebastiani potrebbe tornare in Rai passando da La Pennicanza. L’ingresso di Amadeus nel programma radio potrebbe essere inteso in due modi: il primo riguarda l’amicizia con Fiorello, quindi il presentatore sta andando semplicemente a trovare un amico. Il secondo modo di vederla potrebbe sottintendere anche un primo avvicendamento tra le parti. Amadeus e la Rai tornano a sfiorarsi, tramite Fiorello, cosa porterà questa sorpresa lo dirà il tempo. Certo è che lo showman di Augusta è riuscito, ancora una volta, a sparigliare le carte.