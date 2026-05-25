Fiorello e il futuro a Radio2, lo showman scherza in diretta: “Dobbiamo prendere decisioni su La Pennicanza”
Rosario Fiorello, nel corso del programma radiofonico La Pennicanza, ha scherzato sulle prospettive della prossima stagione. Cosa potrebbe accadere al format radiotelevisivo condotto con Fabrizio Biggio? La rivelazione in diretta.
Fiorello sta per concludere una stagione entusiasmante de La Pennicanza, lo dicono i numeri e lo conferma anche la volontà della Rai di portare lo show radiofonico in tv. La Mattinanza, infatti, ha preso il posto di quel che era Viva Raidue – come orario e come prerogative – lo showman di Augusta ora può pensare al futuro. Qualche giorno fa proprio il conduttore radiofonico ha scherzato: “A Radio2 hanno riconfermato tutti i programmi tranne il nostro”. Fiorello stava, naturalmente, scherzando.
Le parole, specialmente in radio, hanno un peso. Quindi la notizia è uscita anche a mezzo stampa e il mattatore siciliano ha dovuto fare chiarezza nel corso della puntata odierna del programma: “Settimana scorsa abbiamo fatto una boutade… e ci sono cascati tutti! Ma la Rai avrebbe mai potuto non confermare un programma come il nostro? Aspetta che siamo noi a confermare, è tutto nelle nostre mani! Noi dobbiamo prendere decisioni su come farlo o come rifarlo: se fare la Pennicanza, la Mattinanza… o anche la Nottanza!”.
Fiorello e il futuro de La Pennicanza
Discorso chiuso, dunque, o quasi. Fiorello potrebbe tornare, per la Rai non ci sono problemi. Sia in radio che in tv le porte per Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio sono aperte. Non potrebbe essere altrimenti. Quello che portano avanti, in ambito televisivo e radiofonico, resta innovativo e remunerativo sotto molti punti di vista. Sulla questione è intervenuto direttamente anche il direttore di Rai Radio2 Alibrandi, per blindare lo show: “Noi confermiamo La Pennicanza. Poi aspetto vostre… e possiamo dare ampi stralci di palinsesto!”.
Arriva, dunque, anche il placet della Rai con la dirigenza esposta ai massimi. La mano tesa a Fiorello e Biggio, con tutta la crew di autori, c’è e rimane a disposizione anche per nuovi accordi. C’è, dunque, la volontà di andare avanti insieme. Il punto è che lo showman siciliano non si accontenta mai. Deve sempre alzare l’asticella. Quindi, prima di dire sì, vuole capire cosa ancora è in grado di offrire e quali sono le idee migliori da coltivare. Sicuramente la stagione che termina il prossimo 5 giugno 2026 è stata ricca di curiosità e colpi di scena. L’ultimo, in ordine di tempo, riguarda anche la presenza di Amadeus. Il conduttore è molto amico di Fiorello, insieme hanno fatto anche il Festival di Sanremo. Più di uno.
La promessa di Amadeus
Recentemente Fiorello ha coinvolto Sebastiani all’interno delle sue gag e non sono mancati i rimandi all’avventura del conduttore sul canale Nove. Lo showman di Augusta, più volte, gli ha consigliato di tornare in Rai. Amadeus ha sorriso e glissato sulla questione, ma ridendo e scherzando del vero potrebbe comunque esserci. Non è detto che Sebastiani possa tornare in Rai nell’immediato, ma la promessa a Fiorello l’ha strappata: “Prima del 5 giugno 2026 vengo a trovarvi”.
Parole che non lasciano spazio all’immaginazione. Sebastiani potrebbe tornare in Rai passando da La Pennicanza. L’ingresso di Amadeus nel programma radio potrebbe essere inteso in due modi: il primo riguarda l’amicizia con Fiorello, quindi il presentatore sta andando semplicemente a trovare un amico. Il secondo modo di vederla potrebbe sottintendere anche un primo avvicendamento tra le parti. Amadeus e la Rai tornano a sfiorarsi, tramite Fiorello, cosa porterà questa sorpresa lo dirà il tempo. Certo è che lo showman di Augusta è riuscito, ancora una volta, a sparigliare le carte.