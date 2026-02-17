Fiorello sta restituendo appeal al Festival di Sanremo: dai “finti” annunci alla stampa, all’indiscrezione su Celentano

Fiorello sta dando un contributo fondamentale al Festival di Sanremo 2026. La kermesse sta ritrovando appeal a pochi giorni dall’inizio anche grazie alle indiscrezioni lanciate dallo showman di Augusta.

Rosario Fiorello e il Festival di Sanremo: due opposti che hanno finito per attrarsi sin dai tempi di Baudo. Con Amadeus, poi, è arrivata anche la co-conduzione. Ora c’è tutto il resto. Un mondo televisivo e radiofonico da scoprire. La Pennicanza ha annunciato che farà, sui social, il Durante Festival. Un format di commento in contemporanea alla kermesse canora, con qualche incursione dall’Ariston. Insomma lo showman di Augusta ce la sta mettendo tutta per cercare, in odore di musica, di sparigliare le carte ancora una volta.

Non c’è solo l’esibizione canora, lo show sanremese è fatto anche di spettacolo. Gli annunci di Carlo Conti, fra super ospiti e personalità attese, hanno già svelato quasi tutti i componenti dell’edizione che sarà. Serve, tuttavia, qualcosa che renda ancor più appetibile la manifestazione.

Fiorello e Sanremo 2026

Le critiche, il sale mediatico della kermesse, sono arrivate soltanto con il caso Pucci e il cast dei big in gara, non ritenuto all’altezza del passato da parte della platea social. A parte queste scaramucce non è accaduto nulla di così eclatante, per cui serve una scossa: Fiorello ha pensato a tutto. Prima, in radio, dirama – ironicamente – dei finti annunci con l’imitazione di Carlo Conti (Dodò dell’Albero Azzurro manovrato da Carlo Calenda è una delle battute più riprese dai social) e poi rivela qualche retroscena (presunto) dalle parti dell’Ariston.

In questo momento a tenere banco c’è il possibile approdo al Festival da parte di Adriano Celentano: il molleggiato manca dalla Rai e dalla televisione da diverso tempo. Recentemente ha postato una sua foto lasciando presagire che potrebbe tornare sul piccolo schermo. O meglio: il cantautore non ha detto nulla di preciso, Fiorello – con il suo solito fare istrionico – ha messo la pulce nell’orecchio agli appassionati. “Secondo voi perchè Adriano ha postato una foto del genere proprio adesso, ce lo siamo chiesti?”, ha sottolineato lo showman siciliano. Lasciando intendere che c’era dell’altro.

L’appeal che mancava

Successivamente sono arrivate le ribattute dai giornali: Fiorello sa qualcosa, o forse no. L’importante è parlarne. Quindi il possibile ritorno di Celentano in tv, passando per l’Ariston, tra il serio e il faceto, rivelazioni e ironia, diventa notizia. La notizia diventa caso e il Sanremo di Carlo Conti, in breve, ha anche il rebus da risolvere. Dopo settimane di calma piatta, mediaticamente parlando, a una settimana dall’inizio della kermesse canora riprende il chiacchiericcio e il cicaleccio della stampa.

Celentano sì, Celentano no? Fiorello sa, Fiorello non sa? Una serie di enigmi e interrogativi senza risposta certa che alimentano la crossmedialità: se ne parla nei tg, in diretta radio e sui social. Sanremo torna a essere Sanremo. Lo showman di Augusta, dopo averlo co-condotto, torna a fare quello che gli riesce meglio: l’outsider. Tra una notizia e una parodia, è quello di cui Carlo Conti – forse – aveva davvero bisogno.