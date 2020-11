Fiorello è intervenuto con un videomessaggio durante la conferenza stampa dedicata al primo compleanno di Rai Play che si è tenuta oggi, venerdì 13 novembre 2020.

A circa un anno di distanza dalla prima puntata di Viva RaiPlay!, il varietà andato in onda, per la prima settimana, anche su Rai 1 e, successivamente, reso disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale Rai diretta da Elena Capparelli, lo showman siciliano ha ripercorso la propria avventura su Rai Play, definendola una delle esperienze più soddisfacenti della propria carriera:

Ciao a tutti, sono in una stanza dove tengono gli showman a riposo! Sono assente dai mesi sui social, so che state festeggiando ad un anno dalla prima puntata di Rai Play… Viva RaiPlay! è ancora oggi il programma più scaricato di Rai Play e, di questo, sono molto “orgoglione”! Vorrei ringraziare Salini ma soprattutto la moglie di Salini! È stata sua, infatti, l’idea di prendere me per rilanciare Rai Play. A Viva RaiPlay!, in 50 minuti, c’erano 47 punti di scaletta, non so se vi rendete conto di quello che abbiamo fatto! Sono contento e onorato per essere stato chiamato, su consiglio della moglie di Salini (detto a bassa voce, ndr), per quest’avventura… Sto col piumino perché Rai Play è ancora fresca! Dopo un anno, tutti hanno scoperto che Rai Play è molto di più che rivedere i programmi del giorno precedente. Dopo il lancio, anch’io ho imparato a usare Rai Play per cercare i contenuti con più mi piacciono. Ringrazio Elena Capparelli, Salini e soprattutto la moglie di Salini! Viva RaiPlay! è stato un progetto a 360 gradi, una delle cose più interessanti della mia carriera. Speriamo di fare altre cose in futuro, COVID permettendo, ma tanto lo sconfiggeremo… Io ancora non so se posso uscire da questa stanza degli showman stanchi che sta qui, a Viale Mazzini, dove siamo tenuti in cattività! Ma qui dentro sono l’unico! Salini, ma tu ci vai a Sanremo quest’anno?