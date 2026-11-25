La nuova stagione di Belve è cominciata, l’ha fatto nel migliore dei modi (con ospiti molto attesi e altrettanta curiosità). La forza del programma di Francesca Fagnani dovrebbero essere le interviste, vero motore del format. Arrivare in studio, salutare il pubblico e aprire l’agenda rossa è diventata negli anni una liturgia riconoscibile. Ancor più qualificante, nel tempo in cui il programma è andato in onda, è diventato lo stile di conduzione.

Fagnani, con la sua esperienza professionale, ha dimostrato che all’ospite si può e si deve chiedere qualsiasi cosa con i dovuti modi. Lo ha rimarcato anche recentemente, nel momento in cui ha rivelato che in questa edizione della trasmissione avrebbe dovuto esserci anche Beppe Grillo: “Non si è fatto più nulla, abbiamo ricevuto troppi paletti dall’ufficio stampa. Non si può pretendere di scegliere le domande”. Un chiaro segno di autorità: in trasmissione le regole del gioco sono altre.

Il ritorno di Belve

Un’intervista è tale solo se affronta ogni tipo di argomento, senza sconti o remore. Motivo per cui l’interesse attorno a un contenitore simile, dentro e fuori i social, è sempre stato piuttosto alto. Non capita spesso di avere il Presidente del Senato a disposizione per chiedere determinate cose, chiarire altrettante questioni e suscitare – nei limiti del possibile – qualche polemica. Vale per gli esponenti della politica, ma anche per quelli dello spettacolo e della cultura. Ancora vivo, nei ricordi dei telespettatori più affezionati, è il caso Mammucari: il conduttore, messo alle strette con garbo e incalzante professionalità, non è riuscito ad affrontare la pressione di determinate domande e ha lasciato anticipatamente lo studio.

Fagnani ha spiegato, in quel frangente, di aver riservato lo stesso trattamento che prevede per qualsiasi altro ospite del programma. Anche per questo ha ricevuto il plauso di molti addetti ai lavori. La libertà e capacità di saper gestire e proporre le interviste rimane sacra in un Paese in cui la stampa è libera (finora), autonoma (finora) e condivisa. Qualità essenziali e affatto scontate in un ambiente democratico come quello che troviamo nel territorio italiano. Ecco perchè, poi, sempre per restare sul passato recente della trasmissione, nessuno si è stupito quando Massimo Ferrero (ex Presidente della Sampdoria) ha stracciato – in un primo momento – la liberatoria per autorizzare la messa in onda della puntata.

Cos’è successo al programma

Le domande scomode, quelle a cui non risponderebbe nessuno, sono il sale del programma e per certi versi anche del giornalismo. Un’intervista non è una seduta dallo psicologo: si tratta del modo più diretto possibile per cercare di raccontare la verità sul mondo che ci circonda. Nel caso di Belve, citiamo testualmente: “Il programma nasce dalla volontà di raccontare personalità forti, determinate, ambiziose e indipendenti. In grado di affermarsi nella vita senza necessariamente essere accomodanti o rassicuranti”. Queste parole Francesca Fagnani le ha dette a Il Corriere della Sera il 26 marzo del 2024, sottolineando anche la particolarità della trasmissione che inizialmente era pensata per sole donne, poi – il favore del tempo oltre al successo catodico – ha cambiato dimensione e riferimento. Così da consentire anche a personalità maschili di un certo calibro di potersi raccontare senza filtro.

Chi va a Belve sa che può accadere qualsiasi cosa, le domande sono senza vincoli. Nei limiti della deontologia. Proprio per questo, dopo 8 anni di onorato servizio (contando anche il debutto del programma su Nove), verrebbe da chiedersi: cos’è successo al programma? Si è evoluto e lo Share lo ha premiato proprio per la sua irriverenza. Cifra stilistica che, oggi, facciamo fatica a riconoscere. Francesca Fagnani sembra quasi non voler andare più a fondo delle singole questioni, le opportunità per fare domande più calzanti e sferzanti ci sono ma non vengono colte.

Domande banali e ripetitive

Avere Totti e Favino vis a vis non capita spesso, motivo per cui cogliere l’attimo diventa essenziale. Le interviste, tanto attese, in quest’inizio di stagione, sono sembrate prevedibili, scontate e – a tratti – irrilevanti. La trasmissione si è dimostrata ugualmente godibile, infatti il prime time di Rai2 ha visto sorrisi e commozione in primo piano, ma evitare volutamente determinati argomenti per timore reverenziale potevamo aspettarcelo da chiunque altro. Non da Francesca Fagnani, che possiede un’esperienza giornalistica e un curriculum di tutto rispetto.

Abbiamo visto tutti quella scena di Suburra. Ora Favino la racconta a #Belve. La nuova stagione da questa sera, martedì 24 novembre, ore 21.20 su #Rai2 e @RaiPlay!@pfavino @francescafagnan pic.twitter.com/gIkt9PV5hG — Rai2 (@RaiDue) November 24, 2026

Alcuni potranno ribattere dicendo che Belve non è un programma d’inchiesta, su questo non si discute. Resta, però, un contenuto giornalistico (con una buona parte di intrattenimento all’interno) e quindi impone una condotta ben precisa. La vicenda sul papà e il rapporto che aveva con il giovane attore, compreso l’aneddoto molto toccante sulla perdita graduale della vista con relativa lettura condivisa delle sceneggiature, Pierfrancesco Favino l’ha raccontata almeno altre 4 volte in altrettanti contesti televisivi dove gli è stato chiesto. Senza contare la presenza dell’interprete romano all’interno dei singoli podcast, in cui ha ricordato le stesse identiche cose. Fagnani – che ha detto espressamente di preparare domande diverse studiando ciascun ospite prima di invitarlo – non poteva non saperlo.

Un’occasione persa

Lo stesso dicasi per Francesco Totti, avere l’ex attaccante della Roma in primo piano (sapendo anche la sua ritrosia nel raccontarsi attraverso interviste) vuol dire anche poterlo incalzare su determinate argomentazioni dopo averlo messo a proprio agio. Evitando di trascendere o diventare morbosi, come insegna la deontologia professionale. Belve è diventato l’equivalente di una conversazione amichevole, un simposio, in cui gli sgabelli sono più scomodi delle domande in programma. Non c’è nulla di sbagliato in questo, ma bisogna avere il coraggio di ammetterlo. Occorre dire che volutamente si evita di fare informazione per concentrarsi maggiormente sulla parte dedicata all’intrattenimento. Allora anche il telespettatore saprà regolarsi e scegliere di conseguenza.

L’ottavo Re di Roma non smette mai di riscrivere la storia della sua città. SPQR.#Belve, la nuova stagione da martedì 24 novembre ore 21.20 su #Rai2 e @RaiPlay!@francescafagnan #FrancescoTotti pic.twitter.com/O3PQneBnVZ — Rai2 (@RaiDue) November 23, 2026

Avere un ospite blasonato con il solo intento di costruire clip accattivanti per i social, senza estrarre alcun tipo di contenuto inedito, rimane un peccato. Il programma, infatti, resta godibile ma inizia a somigliare ad un’occasione persa sul piano giornalistico. La Fagnani, forse, se lo aspettava. Se così non fosse, sarebbe il caso di cominciare a riflettere seriamente su quale direzione far prendere alla trasmissione. Il tempo e la volontà per tornare ad affilare gli artigli, eventualmente, non mancano.