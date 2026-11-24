Pierfrancesco Favino si racconta, sceglie di farlo in uno dei programmi più seguiti (e discussi) del Servizio Pubblico. Belve, condotto da Francesca Fagnani, riparte il 24 novembre 2026. La prima puntata della nuova stagione vede proprio l’attore romano tra gli intervistati. Un uomo che non ha bisogno di presentazioni: è sufficiente guardare i riconoscimenti ottenuti in anni di onorata carriera per capire che l’interprete romano è un riferimento italiano e internazionale della settima arte.

In quanto tale mettersi a nudo risulta sempre complicato: Favino la differenza, in termini professionali, ha scelto di farla cercando di mettersi – in maniera autentica e credibile – nei panni degli altri. Ora sta lavorando al film di Marco Bellocchio, Falcon, su Sergio Marchionne. Tra un ciak e l’altro, però, sceglie di tirare le somme e mostrarsi senza maschera. Essere intervistati da Francesca Fagnani vuol dire passare in rassegna la carriera, ma anche affrontare lati inediti della personalità toccando argomenti mai affrontati. Tirando in ballo, se necessario, anche il privato.

Pierfrancesco Favino tra compromessi e talento

Naturalmente, Favino non è uno sprovveduto. Siamo di fronte a un interprete completo in grado di gestire anche le discussioni più capillari, proprio perché è autentico in scena e cerca di essere credibile anche fuori. Altrimenti la sua professionalità verrebbe meno e il gradimento del pubblico sarebbe in calo. A tal proposito non si risparmia e, nel momento in cui si siede sullo sgabello di Belve, sembra essere un libro aperto. La Rai mostra un’anteprima di questo racconto, in maniera integrale sarà disponibile a partire dalla prima serata. Il contributo è rintracciabile anche su RaiPlay in diretta streaming.

Il teaser riservato ai telespettatori, presente anche sui social dell’emittente, mostra un Favino consapevole ma profondamente a disagio quando si parla di una scena in particolare. Quella recitata in Suburra, quando venne diretto (magistralmente) da Stefano Sollima. Il film risale al 2015, stiamo parlando di un’opera di 11 anni fa. Lungometraggio che intreccia potere e politica, in questo contesto Favino interpreta un politico che ha una doppia vita. Scenario che apre alla possibilità, tramutata in certezza nel corso dell’opera, di avere rapporti extraconiugali.

La scena bollente in Suburra

Lo status sociale, in determinati ambienti, si misura anche dalla volontà di avere a disposizione numerosi menage da gestire nella maniera più disparata. Nello specifico Favino ha interpretato un rappresentante della Repubblica che, al termine dei suoi impegni istituzionali, era solito recarsi in albergo per avere rapporti carnali con donne profumatamente pagate. Oltre alla natura dei rapporti intimi, si aggiungeva anche la componente allucinogena.

Abbiamo visto tutti quella scena di Suburra. Ora Favino la racconta a #Belve. La nuova stagione da questa sera, martedì 24 novembre, ore 21.20 su #Rai2 e @RaiPlay!@pfavino @francescafagnan pic.twitter.com/gIkt9PV5hG — Rai2 (@RaiDue) November 24, 2026

Tutti gli interpreti, per esigenze di copione e personaggio, erano chiamati a fingere di accoppiarsi facendo uso di sostanze stupefacenti. Una scena bollente in piena regola. Fagnani, tornando a Belve, chiede a Favino di raccontare cosa ha provato mentre girava quella parte di lungometraggio: “È una scena di cui mi vergogno moltissimo, sono stato male per giorni. Quella è una scena di potere che mi ha dato profondamente fastidio”. Segue, dunque, la domanda: “Perchè l’ha fatta?”. Risposta secca: “L’ho capito dopo, non pensavo mi avrebbe fatto stare così male”.

L’intervista integrale a Belve

Favino nella sua carriera ha girato di tutto e continuerà a farlo, ma la prima puntata di Belve sarà interessante perché mostrerà per la prima volta i confini (e la scala valoriale) di un attore poliedrico e rappresentativo per il cinema italiano. Anche la stampa internazionale, che considera Favino un pezzo da novanta dell’orizzonte cinematografico contemporaneo, aspetta di capire l’evoluzione emotiva di un simbolo della settima arte ricco di talento e sfumature da (ri)scoprire.