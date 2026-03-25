Il film Il Colibrì, tratto dal romanzo di Sandro Veronesi e diretto da Francesca Archibugi, racconta la vita di Marco Carrera, interpretato da Pierfrancesco Favino, un uomo che affronta le sfide dell’esistenza mantenendo un fragile equilibrio.

Il film con Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak che ti terrà incollato alla Tv: dove vederlo, trama e cast

Il Colibrì, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Sandro Veronesi, è uno dei film italiani più coinvolgenti degli ultimi anni, capace di trasportare lo spettatore in un viaggio emotivo che attraversa la vita del protagonista, Marco Carrera, interpretato da Pierfrancesco Favino.

Una pellicola che, pur affrontando temi complessi come la perdita, la resilienza e la fragilità umana, lo fa con grande eleganza, senza mai cedere al sentimentalismo eccessivo, ma mantenendo un’approfondita analisi dei legami umani e delle cicatrici invisibili che segnano ogni individuo.

Un viaggio nell’anima di Marco Carrera

La trama si sviluppa attraverso salti temporali, tra il passato e il presente, alla ricerca di Marco Carrera, un uomo il cui soprannome, “Il Colibrì“, si lega alla sua capacità di mantenere un fragile equilibrio tra le tempeste della vita.

Marco, che si sforza di resistere agli urti dell’esistenza, è un uomo segnato da relazioni tumultuose e da amori mai consumati, ma anche da un’intensa ricerca di rinascita e di speranza.

Nel film, diretto da Francesca Archibugi, Favino dà vita a un personaggio che non solo rispecchia la complessità umana, ma anche il desiderio di non soccombere alla sofferenza. Il suo Marco è un uomo che, nonostante la perdita, cerca in ogni momento di ricostruirsi.

Accanto a lui, Kasia Smutniak interpreta Marina, una figura enigmatica che rappresenta uno dei tanti legami imperfetti che segnano la vita di Marco. La sua performance, sottile e potente, contribuisce a dare spessore alla trama, portando in scena una donna che, come Marco, è alle prese con le proprie frustrazioni e incertezze.

Un cast d’eccellenza e una regia sensibile

Accanto ai due protagonisti, il film si arricchisce di un cast di prim’ordine, che include attori del calibro di Bérénice Bejo, Laura Morante, Benedetta Porcaroli e Massimo Ceccherini, ognuno dei quali contribuisce a rendere la trama ancora più profonda, con personaggi che si intrecciano e si rivelano in un susseguirsi di emozioni intense e a volte strazianti.

La regia di Francesca Archibugi si distingue per una narrazione non lineare, che ci porta a scoprire la vita di Marco attraverso ricordi dolorosi e momenti di lucidità. La fotografia di Luca Bigazzi gioca un ruolo fondamentale nel trasmettere la malinconia e la fragilità dei personaggi, rendendo ogni scena un quadro che parla di speranza e di resistenza umana.

Dove vedere Il Colibrì in streaming

Se non hai avuto l’opportunità di vedere Il Colibrì nelle sale cinematografiche, non preoccuparti: il film è ora disponibile in streaming su Now.

Per chi cerca un film che tocchi le corde più intime, raccontando una storia di sopravvivenza emotiva e di legami difficili, Il Colibrì è senza dubbio una visione da non perdere. Il film non solo intrattiene, ma invita anche alla riflessione sul senso della vita e sull’importanza di continuare a lottare, nonostante le difficoltà che la vita ci riserva.