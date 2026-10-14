Luciana Littizzetto ha ricompattato il campo largo: Pedro Sanchez strizza l’occhio a Elly Schlein sui social di Che Tempo Che Fa

In questo momento storico una parte della politica italiana non fa altro che parlare di primarie. La coalizione di Sinistra è impegnata a decidere chi guiderà l’opposizione e – ancora meglio – chi prenderà in mano la formazione politica al momento delle elezioni. I nomi sono quelli Giuseppe Conte, Elly Schlein e in mezzo il campo largo. Tutta quella serie di partiti che dovrebbero formare una coalizione in grado di impensierire il partito di maggioranza (guidato da Giorgia Meloni) e le relative alleanze in vista della prossima chiamata alle urne.

Cosa c’entra la televisione in questa giostra di poltrone e nomi? Tutto. La satira infatti non parla d’altro. Dopo l’avvio della nuova legge elettorale, l’argomento più gettonato – anche in chiave ironica – è proprio questo: le sorti del campo largo. Se ne sono occupati tutti, da Crozza con la parodia di Capalbiolargo a Luca e Paolo nelle copertine durante il consueto appuntamento con DiMartedì su La7. Poteva mancare Luciana Littizzetto? La risposta è no. Lei prende la questione da un punto di vista diverso, nella prima puntata di stagione di Che Tempo Che Fa scrive una delle sue consuete letterine.

Luciana Littizzetto e la letterina a Pedro Sanchez

Il destinatario, stavolta, è Pedro Sanchez. Il quale, recentemente, ha deciso di sciogliere il Parlamento in Spagna e convocare elezioni anticipate in programma il prossimo 29 novembre 2026. Al centro di tutto una pesante sconfitta su due decreti urgenti per affrontare l’emergenza abitativa. La situazione spagnola è sotto gli occhi di tutti, anche quelli di Luciana Littizzetto. La nota attrice e comica, scherzando alla sua maniera, chiede a Sanchez di lasciare la Spagna e trasferirsi in Italia per aiutare a trovare una quadra al campo largo. Un leader politico carismatico che possa mettere a tacere le strategie di palazzo, con particolare riferimento alle tensioni vigenti nella formazione di Centro-Sinistra italiana, e pensare alle necessità concrete di un Paese in affanno. L’appello di Lucianina – come la chiamano i fan – ha fatto il giro dei social. La sua letterina irriverente viene condivisa dagli account ufficiali del programma.

Il Web consente di arrivare davvero a chiunque, persino a Pedro Sanchez. L’uomo, divertito dalle parole della celebre comedian, risponde con un commento alla performance tutta da ridere: “Grazie per le gentili parole, Luciana, ma devo rimanere in Spagna a cucinare paella per altri 4 anni. Comunque non riesco proprio a immaginare una persona migliore di Elly Schlein per guidare l’Italia. Sempre tuo, Pedro Pedro Pedro”.

La risposta del noto leader politico spagnolo

Non si tratta di un fake: è l’account social ufficiale del leader del Partito Socialista Operaio Spagnolo. Questa, quindi, non è soltanto una risposta a un’esibizione comica convincente. Siamo di fronte a un’investitura politica. Una delle maggiori formazioni politiche a trazione socialdemocratica e progressista afferma, attraverso il proprio leader, che Elly Schlein sarebbe la persona migliore per guidare l’Italia in questo momento storico.

Un appello che diventa atto formale in mezzo al caos generalizzato di queste settimane. La Sinistra spagnola vede Elly Schlein come risorsa utile per lo Stivale. Tradotto ancora meglio: Sanchez, alla sua maniera, ha indicato la possibile rappresentante della prossima coalizione di Centro-Sinistra in Italia. Le parole dello spagnolo hanno un peso che esula dalla satira spicciola. Un commento, quello a Luciana Littizzetto, che ha fatto il giro del Web arrivando anche agli occhi di Giuseppe Conte e degli altri rappresentanti di coalizione.

Colpaccio per il Nove

Il campo largo, ora, forse, ha una strada ulteriore da perseguire. Sanchez ha dato soltanto un consiglio, ma lo ha fatto in maniera perentoria. Questo, in tempi così frammentati sul piano politico, diventa un punto fondamentale da cui ripartire. Se, però, le beghe politiche non interessano i capi progetto nelle aziende televisive (o meglio: non totalmente), maggiore appeal ce l’hanno i risultati.

Il numero di Luciana Littizzetto è diventato, dunque, ancora più cliccato e visto. Audience e appeal social insieme, oggi, definiscono una combinazione d’oro. Nove sorride, così come Fabio Fazio che ha trovato il tema per le prossime puntate. C’è già il possibile titolo: “Luciana Littizzetto mette ordine al campo largo grazie a Sanchez”. La satira strizza l’occhio all’agenda politica. Se c’era una prova del Nove da affrontare, per l’ultimo anno di contratto con Skydance, Fazio e Littizzetto l’hanno ampiamente superata. Parola di Pedro Sanchez.