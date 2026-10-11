Che Tempo Che Fa riparte: ospiti, novità e anticipazioni della prima puntata di stagione

Domenica 11 ottobre 2026 torna in diretta su Nove Che Tempo Che Fa. Il programma condotto da Fabio Fazio e scritto dallo stesso conduttore, con la collaborazione di Michele Serra, riparte da dove aveva terminato lo scorso anno. I numeri sono il punto forte della trasmissione: 5000 ospiti e quasi 1500 puntate nel corso degli anni sono un biglietto da visita convincente per un programma che, secondo i telespettatori, è un appuntamento fisso.

Lo Share della scorsa stagione segnala un interesse crescente anche da parte dei giovani, una media dell’8,2% se si considera la fascia dai 15 ai 24 anni che contribuisce anche ad arricchire la presenza sul piano social. Che Tempo Che Fa, infatti, conta più di 60 milioni di interazioni complessive tra ottobre e maggio. Questo porta la trasmissione condotta da Fabio Fazio sul podio dei programmi più social del piccolo schermo, inoltre i contenuti video del programma hanno superato – sugli account ufficiali del contenitore televisivo – il record di un miliardo di visualizzazioni.

Che Tempo Che Fa torna con la nuova stagione

Certezze di vario genere che hanno portato CTCF a raddoppiare la propria presenza sul Nove: Il Tavolo di Che Tempo Che Fa ci sarà, ma il mercoledì in prima serata. Preceduto da un editoriale a firma di Roberto Saviano. Questo perchè il programma di Serra e Fazio rimane anche uno specchio sull’informazione e approfondimento. Nella prima puntata di stagione, infatti, torneranno anche Ferruccio De Bortoli, Cecilia Sala, Massimo Giannini e Nello Scavo.

Un parterre di riferimenti dell’informazione italiana che si rinnoverà settimana dopo settimana per sviluppare una sezione di programma dedicata all’approfondimento e al commento delle notizie più importanti rispetto alla stretta attualità e alle evoluzioni e i cambiamenti del Paese nel prossimo futuro. Non solo dibattito e informazione, ma anche intrattenimento e curiosità. La nuova stagione di Che Tempo Che Fa si articolerà in tal modo: la domenica ci sarà la versione classica del programma, mentre il mercoledì toccherà alla parte più comica e irriverente del format con Il Tavolo in prime time.

Ospiti della prima puntata

Una maniera diversa di godere dei contenuti a disposizione, dividere l’offerta in due consentirà agli spettatori una fruizione più intensa e capillare. La prima puntata di stagione vedrà la presenza di Silvia Salis, Sindaca di Genova, che presenterà il proprio saggio autobiografico dal titolo “È già domani” fornendo anche qualche indiscrezione o conferma rispetto al prossimo futuro politico. Spazio anche al racconto cinematografico con Silvio Orlando e Pierfrancesco Favino che presenteranno il film Dio Ride, diretto da Giovanni Veronesi e accolto con 12 minuti di applausi all’83ª Mostra del Cinema di Venezia.

La musica tornerà protagonista con Marco Mengoni che, al cospetto di Fabio Fazio e del pubblico di Che Tempo Che Fa, presenterà il singolo Giornate Perse. Gli altri ospiti del programma saranno Mara Maionchi, Orietta Berti, Roberto Burioni e Michele Serra. Ultima, ma non per importanza la presenza esclusiva dell’icona del cinema mondiale Sophie Marceau che presenterà l’uscita nelle sale italiane de “Il tempo di Anne”, sequel generazionale del grande successo del 2009 “LOL – Il tempo dell’amore”.

Quando e dove vedere la trasmissione

Il programma sarà arricchito ulteriormente anche dalla comicità di Luciana Littizzetto che torna con il consueto spazio riservato alle “letterine” e al racconto irriverente dei fatti più importanti e stravaganti accaduti durante la settimana. I siparietti con Fabio Fazio, ormai, sono una certezza. L’eleganza di Filippa Lagerbäck contribuirà a introdurre le interviste di puntata e a fare da contrappunto fra un blocco di trasmissione e l’altro. La 24° edizione di Che Tempo Che Fa comincerà l’11 ottobre 2026 a partire dalle 19.30, in diretta sul Nove. La puntata è disponibile anche su Discovery + dove è possibile trovare – in streaming – anche le repliche delle stagioni precedenti.