Luciana Littizzetto: età, laurea, la separazione e i figli, dove vive, com’era e com’è

Luciana Littizzetto è una delle comiche più apprezzate del panorama televisivo italiano, all’età di 60 anni vanta una lunga carriera alle spalle, ricca di successi. Nata e cresciuta a Torino, vive tutt’oggi nel capoluogo piemontese dove ha un meraviglioso appartamento. Non tutti sanno che inizialmente la comica ha studiato musica, diplomandosi in pianoforte presso il conservatorio torinese.

Chi è il suo ex compagno, chi sono i figli, l’amicizia con Maria De Filippi e tutti gli aneddoti sulla vita della Littizzetto, che con i suoi monologhi a Che Tempo Che Fa è una vera star della televisione italiana.

Luciana Littizzetto, il suo ex, i figli, la casa: tutto su di lei

Luciana Littizzetto si è diplomata al Conservatorio in pianoforte e ha iniziato a insegnare musica nella Scuola Media Carlo Levi delle Vallette, professione che ha svolto per nove anni. Ha anche scritto di musica e cinema, finché non scopre la sua vena ironica che è quella che l’ha portata a diventare un personaggio televisivo di altissimo livello.

Si è laureata in Lettere presso l’Università di Torino e ha iniziato a frequentare successivamente la scuola di recitazione Moncalieri al termine della quale ha esordito prima come attrice e poi anche come doppiatrice. Ed è in questo momento che deciderà di lasciare la carriera dell’insegnamento per dedicarsi al mondo dello spettacolo. Dal teatro è arrivata in Rai, dove è diventata famosa per la sua grande ironia e il sarcasmo unico che la contraddistingue. Nel 1991 ha iniziato a lavorare al fianco di Fabio Fazio e da quel momento è diventata una figura simbolo della televisione italiana.

Dal 1997 al 2018 ha avuto una relazione con Davide Graziano, ex batterista degli Africa Unite, con cui non si è mai sposata. La coppia ha però adottato due figli, Vanessa e Jordan. La comica non ha mai parlato della separazione dal compagno, poiché è molto riservata sulla sua vita privata. Luciana Littizzetto vive in una bellissima casa a Torino con i suoi due figli, un grande appartamento con un salotto ambio, caratterizzato da una grandissima libreria, a dimostrazione di quanto la comica ami leggere.

Oltre al ruolo a Che Tempo che Fa, la Littizzetto ha anche recitato in diversi film ed è approdata nella giuria di Tu si que Vales?, lei e Maria De Filippi sono molto amiche e tempo fa lei raccontò che fu proprio la sua esperienza di affido a convincere la conduttrice a compiere lo stesso passo con Gabriele, il figlio. Le due amiche hanno un bellissimo rapporto e lo si nota proprio nel talent show, dove regalano sempre momenti esilaranti.

Non si sa se al momento Luciana Littizzetto sia single o abbia un nuovo compagno, concentrata sulla sua carriera, continua ad ottenere un grande successo al fianco di Fabio Fazio.