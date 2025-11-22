Luciana Littizzetto, chi è l’ex compagno Davide Graziano e perché non si sono mai sposati

Luciana Littizzetto continua ad essere, dopo tanti anni, uno dei volti più amati del panorama televisivo italiano. Un vero colosso del mondo dello spettacolo che, con la sua ironia, ha conquistato sin da subito il pubblico italiano. La co-protagonista di Che Tempo Che Fa è stata in passato legata sentimentalmente a un compagno storico, Davide Graziano, classe 1968.

Chi è l’ex compagno

Originario di Pinerolo, in Piemonte, e nato nel 1968, fa parte anche lui del mondo dello spettacolo. Davide è infatti un famoso musicista, compositore, fotografo e produttore. Il suo nome è spesso finito al centro dei riflettori, non solo per la relazione con la Littizzetto, ma anche perché è stato batterista degli Africa Unite, leggendaria band reggae italiana. Lui e Luciana non sono in realtà mai convolati a nozze, anche perché la conduttrice ha sempre parlato della sua contrarietà all’idea del matrimonio.

Per molti anni, si è però parlato della loro storia d’amore come di un’unione stabile e duratura, che è però alla fine terminata. I due si sono conosciuti alla fine degli anni Novanta e, secondo alcune indiscrezioni, avrebbero deciso di iniziare la loro storia nel 1997 e da allora sono rimasti insieme per circa 20 anni. Non hanno avuto figli biologici ma hanno voluto prendere in affidamento Vanessa e Jordan, che sono stati successivamente adottati e che all’epoca avevano rispettivamente 12 e 9 anni. La loro storia è naufraga nel 2018.

Perché si sono lasciati

Il loro amore è naufragato dopo circa 20 anni insieme e, secondo alcuni gossip circolati intorno all’ex coppia, i due avrebbero deciso di prendere due strade differenti perché si sentivano troppo distanti. Tra di loro si sarebbero create delle divergente caratteriali, che si erano fatte molto profonde a causa degli impegni lavorativi di entrambi. Queste sono in realtà solo indiscrezioni che non sono mai state confermate dai diretti interessati, che hanno sempre preferito la via della riservatezza decidendo di mantenere un basso profilo.

I due hanno infatti sempre mantenuto la loro separazione lontano dalle luci dei riflettori, soprattutto per il benessere dei figli. La Littizzetto vive oggi a Torino e si dedica soprattutto a questi ultimi, dichiarando in più occasione che loro sono il centro della sua vita. La sua vita privata resta riservata, ma si pensa che lei possa essere single e che abbia preferito non avere altre storie dopo la separazione dallo storico compagno. Intanto i suoi progetti lavorativi si fanno sempre più intensi.