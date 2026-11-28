I Delitti del Barlume 14 arriva su Sky. La nuova stagione della fortunata serie comprenderà vecchi compagni d’avventura, da Massimo Viviani a Paolo Pasquali, passando per il Commissario Fusco e la Tizi, con qualche new entry. La creatura seriale tratta dai libri di Marco Malvaldi si arricchisce di un nuovo capitolo televisivo necessario a infoltire la già preponderante mole di lavoro e divertimento per gli abitanti di Pineta. Luogo di fantasia che riporta in Toscana e per gli affezionati della serie è sinonimo di casa. Il Barlume riapre con nuove storie e altrettanti intrighi.

Gli altri anni, nel recente passato, vedevamo Pineta sbocciare nel periodo estivo con la messa in onda prevista per gennaio. Il 2026 invece cambia marcia. I Delitti del Barlume arriva sotto l’albero. I nuovi episodi sono previsti per il 21 e il 28 dicembre 2026. Un modo per trascorrere Natale e quel che resta dell’anno con i personaggi più amati. Una scelta condivisa anche dagli interpreti della serie che si ritrovano con grande spirito stagione dopo stagione.

I Delitti del Barlume tornano in prima serata

La 14esima stagione vedrà nuovi casi da risolvere e sempre gli stessi problemi a cui badare. Viviani tra il Barlume e quel che resta del suo mondo con tanti complici e alcune nuove personalità con cui fare i conti. Accanto a Filippo Timi, che torna nei panni di Massimo Viviani, e a Lucia Mascino, la Commissaria Fusco, ritroviamo Alessandro Benvenuti (Emo), Atos Davini (Pilade), Massimo Paganelli (Aldo) e Marco Messeri(Cosimo), i “vecchini” del BarLume, insieme a Michele Di Mauro (Tassone), Enrica Guidi (la Tizi), Paolo Cioni (Marchino), Michele Di Mauro (Tassone), Daniele Marmi (Cioni), Guglielmo Favilla (Govoni), Corrado Guzzanti (Paolo Pasquali) e Stefano Fresi (Beppe Battaglia), con la partecipazione di Pietro Sermonti (capitano Testa).

Il cast vede anche due ospiti d’eccezione come Massimo Ceccherini e Caterina Guzzanti. Rispettivamente nei panni di Manilo Mannarino, nuovo guardiano del cimitero, e Paola Pasquali. La sorella di Pasquali Paolo. La loro presenza sarà fondamentale nel nuovo intreccio narrativo. Gli episodi si intitolano “In altissimo mare” e “Il diavolo fa le pentole”. Solo due puntate, a differenza della scorsa stagione in cui c’erano tre slot a disposizione. per coniugare indagini e divertimento. Crime e commedia. La serie è disponibile anche on demand per gli abbonati Sky, in attesa di vedere le evoluzioni di Pineta e i suoi abitanti in chiaro su Tv8.