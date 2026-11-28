I Delitti del Barlume anticipano al 21 dicembre 2026: Viviani e gli amici di Pineta arrivano sotto le feste
I Delitti del Barlume 14 dal 21 dicembre 2026 su Sky con due nuove storie. La serie tratta dai libri di Marco Malvaldi torna in tv con un nutrito cast corale fatto di conferme e new entry.
I Delitti del Barlume 14 arriva su Sky. La nuova stagione della fortunata serie comprenderà vecchi compagni d’avventura, da Massimo Viviani a Paolo Pasquali, passando per il Commissario Fusco e la Tizi, con qualche new entry. La creatura seriale tratta dai libri di Marco Malvaldi si arricchisce di un nuovo capitolo televisivo necessario a infoltire la già preponderante mole di lavoro e divertimento per gli abitanti di Pineta. Luogo di fantasia che riporta in Toscana e per gli affezionati della serie è sinonimo di casa. Il Barlume riapre con nuove storie e altrettanti intrighi.
Gli altri anni, nel recente passato, vedevamo Pineta sbocciare nel periodo estivo con la messa in onda prevista per gennaio. Il 2026 invece cambia marcia. I Delitti del Barlume arriva sotto l’albero. I nuovi episodi sono previsti per il 21 e il 28 dicembre 2026. Un modo per trascorrere Natale e quel che resta dell’anno con i personaggi più amati. Una scelta condivisa anche dagli interpreti della serie che si ritrovano con grande spirito stagione dopo stagione.
I Delitti del Barlume tornano in prima serata
La 14esima stagione vedrà nuovi casi da risolvere e sempre gli stessi problemi a cui badare. Viviani tra il Barlume e quel che resta del suo mondo con tanti complici e alcune nuove personalità con cui fare i conti. Accanto a Filippo Timi, che torna nei panni di Massimo Viviani, e a Lucia Mascino, la Commissaria Fusco, ritroviamo Alessandro Benvenuti (Emo), Atos Davini (Pilade), Massimo Paganelli (Aldo) e Marco Messeri(Cosimo), i “vecchini” del BarLume, insieme a Michele Di Mauro (Tassone), Enrica Guidi (la Tizi), Paolo Cioni (Marchino), Michele Di Mauro (Tassone), Daniele Marmi (Cioni), Guglielmo Favilla (Govoni), Corrado Guzzanti (Paolo Pasquali) e Stefano Fresi (Beppe Battaglia), con la partecipazione di Pietro Sermonti (capitano Testa).
Il cast vede anche due ospiti d’eccezione come Massimo Ceccherini e Caterina Guzzanti. Rispettivamente nei panni di Manilo Mannarino, nuovo guardiano del cimitero, e Paola Pasquali. La sorella di Pasquali Paolo. La loro presenza sarà fondamentale nel nuovo intreccio narrativo. Gli episodi si intitolano “In altissimo mare” e “Il diavolo fa le pentole”. Solo due puntate, a differenza della scorsa stagione in cui c’erano tre slot a disposizione. per coniugare indagini e divertimento. Crime e commedia. La serie è disponibile anche on demand per gli abbonati Sky, in attesa di vedere le evoluzioni di Pineta e i suoi abitanti in chiaro su Tv8.