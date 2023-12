Sky e Now, tutte le nuove serie in uscita a gennaio 2024

A Gennaio 2024, Sky e NOW aggiornano il loro catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni delle serie già in onda. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Sky e NOW a Gennaio 2024 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le serie tv su Sky e NOW a gennaio 2024

Tra le serie tv in arrivo sui canali Sky Atlantic, Sky Serie e Sky Investigation, on demand e in streaming su NOW oltre a novità assolute e inedite come la nuova stagione di True Detective: Night Country con Jodie Foster in contemporanea con HBO, arrivano anche serie in seconda visione come SWAT, l’ultima stagione di NCIS: Los Angeles. Nel corso del mese prosegue CSI: Vegas iniziata il 31 dicembre, terminano la seconda stagione di Detective Maria Kallio (il 5 gennaio), la seconda di Progetto Lazarus (fino all’8), la quinta di Fargo (fino al 17).

1 gennaio – NCIS: Los Angeles (14a stagione e ultima)

(14a stagione e ultima) 4 gennaio – SWAT (6a stagione)

(6a stagione) 9 gennaio – Irish Crime (seconda parte della prima stagione)

(seconda parte della prima stagione) 12 gennaio – I Delitti del BarLume (11a stagione)

(11a stagione) 13 gennaio – L’amore e la vita – Call the Midwife (9a stagione)

(9a stagione) 15 gennaio – True Detective: Night Country (antologia 4a stagione)

(antologia 4a stagione) 24 gennaio – Le indagini di Sister Boniface (2a stagione)

(2a stagione) 31 gennaio – La favorita del Re (miniserie)

Le Serie tv Sky e NOW di Gennaio 2024 da non perdere

A gennaio 2024 su Sky e in streaming su NOW arrivano gli attesi finali di stagione di Progetto Lazarus avvincente thriller inglese che gioca con i viaggi nel tempo e della quinta stagione dell’antologica Fargo con Jon Hamm e Juno Temple, scorretta e profonda analisi degli Stati Uniti e dei suoi abitanti.

I delitti del BarLume – stagione 11 (dal 12 dicembre)

True Detective: Night Country – stagione 4 (dal 15 gennaio)

La collection di film tvtorna con 3 nuovi episodi che ci riportano nell’immaginaria Pineta dove misteri e risate si fondono. Ispirata ai romanzi di Marco Malvaldi la saga vede nel cast Filippo Timi, Lucia Mascino, Corrado Guzzanti, Stefano Fresi un’allegra e variegata brigata alle prese con casi e situazioni divertenti tra un incidente durante una battuta di caccia mentre il neo sindaco Pasquali crea scompiglio in città.

In contemporanea con HBO il nuovo quarto capitolo dell’antologia cult True Detective. Creata, scritta e diretta da Issa Lopez, vede protagoniste Jodie Foster e Kali Reis. La serie è ambientata in Alaska quando, durante la lunga notte invernale, spariscono otto uomini che gestiscono la Tsalal Arctic Reasearch Station. Le due detective per risolvere il caso dovranno affrontare i loro demoni e la fitta oscurità.

La Favorita del Re – miniserie (il 31 gennaio)

La Favorita del Re è una miniserie composta da 2 episodi da 100 minuti l’uno, con Isabelle Adjani e Hugo Becker con al centro la storia e la vita di Diana di Poitiers che per oltre venti anni è stata la favorita di Re Enrico II. Il matrimonio di Enrico con Caterina de’Medici rischia di mettere in crisi i suoi sogni di dominio e farà di tutto per mantenere la sua influenza. Ma per quanto potrà durare la sua storia con Enrico II di 20 anni più giovane? Nel cast Gaia Girace, vista in L’amica geniale, interpreta Caterina de’ Medici.

Non solo serie tv a Gennaio su Sky e NOW

Nell’intrattenimento dei canali Sky a gennaio prosegue ogni giovedì l’appuntamento con Masterchef Italia 13, ci saranno anche nuove puntate di 4 Ristoranti, inoltre dall’8 gennaio debutta la nuova stagione di Hell’s Kitchen USA con Gordon Ramsey. Tra i documentari più interessanti su Sky Arte si racconterà The Real Sherlock Holmes (il 20) e Coco Chanel (il 28); il 25 gennaio su Sky Documentaries si ripercorrerà la vera storia di Schindler in occasione del giorno della memoria; su Sky Crime il 30 gennaio si ricostruirà La strage di San Gennaro. Infine su Sky Nature il 19 gennaio arriva I gladiatori della natura.