Nel secondo appuntamento di MasterChef Italia, andato in onda ieri sera su Sky Uno, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, con l’aiuto del “giudice ombra” Davide Scabin, hanno completato la scelta dei 20 cuochi amatoriali che si sfideranno nelle prossime settimane per conquistare il titolo di nuovo MasterChef.

Conosciamo meglio i 20 concorrenti di questa tredicesima edizione.

I concorrenti di Masterchef Italia 13

Alberto Pierobon – 33 anni – San Martino di Lupari (Padova) – Responsabile pescheria

Alberto è legato al suo territorio e non si è mai spostato dalla sua regione. Da 11 anni, lavora come responsabile pescheria in un supermercato del suo paese. Si è appassionato alla cucina, lavorando come cameriere. Autodidatta, si definisce pignolo e fan dell’ordine e della pulizia nel piatto. Alberto punta all’impiattamento minimal con un’impronta gourmet, capace di abbinare tradizione e innovazione. Ama il contrasto tra dolce, sapido e acido. Il suo sogno nel cassetto è aprire un ristorante insieme alla moglie.

Alice Scaffardi – 27 anni – Lodi/Roma – Grafica

Nata a Lodi, Alice scopre la passione per la cucina durante un viaggio da sola, in Australia, durante il quale si è ritrovata costretta a cucinare. “Prima non sapevo fare nulla e andavo avanti a burger di pesce”, racconta. Un’esperienza nata dal bisogno di “trovare la mia strada ma a quasi 30 anni non l’ho ancora trovata, anche se potrebbe essere la cucina”. Cresciuta con una nonna ligure e una madre pugliese, fin da subito in cucina è “immersa nelle tradizioni”, ma ama modificare e fare proprie le ricerche.

Andrea Sciamanna – 34 anni – Senigallia (Ancona) – Sommelier

Nato da padre marchigiano e madre cinese, Andrea nasce a Macerata e si trasferisce successivamente a Senigallia dove la famiglia apre un ristorante cinese. Con la mamma impegnata nella gestione dell’attività, Andrea cresce con la zia e la nonna. Dopo il diploma, studia enologia e diventa sommelier. Ha vissuto 4 mesi in Cina per seguire l’apertura di una vinoteca e ora lavora come sommelier in un ristorante a Senigallia. Sogna di lavorare nell’enogastronomia. Definisce la sua cucina “caotica” e “mondiale”.

Antonio Mazzola – 28 anni – Palermo/Monaco di Baviera – Geometra

Nato a Palermo, Antonio, a 19 anni, lascia la Sicilia per trasferirsi in Germania. Arrivato a Monaco di Baviera, inizia a lavorare come cameriere nel ristorante di suo zio e poi viene assunto in un’importante azienda. Sposato con Mariagiovanna, da cui ha avuto una figlia nel 2023, il sogno di Antonio è quello di aprire un ristorante a Palermo. Attento all’impiattamento e all’estetica del piatto, abbellisce i piatti con spume e arie, sperimenta tecniche di cottura particolari e definisce il suo stile gourmet.

Anna Pisano – 62 anni – San Marco Argentano (Cosenza) – Farmacista

Farmacista da tutta la vita, Anna gestisce una farmacia con i due figli. Definisce Masterchef “una grande sfida” e un “grande sogno”. Cucinare è una delle sue più grandi passioni: la sua cucina è fatta di prodotti sempre freschi e i suoi piatti sono legati alla tradizione calabrese. Anna è molto legata alla sua famiglia. Il marito non è completamente d’accordo con questa sua avventura a Masterchef Italia ma lei è testarda e decisa. Un’altra grande sua passione è il ballo.

Beatrice Belli – 19 anni – Roma – Cestista

Beatrice è una giocatrice di basket e studentessa di Economia. Il suo hobby principale è la cucina. Ama replicare piatti che vede sul web o che assaggia nei ristoranti, anche se preferisce i libri di cucina. Affascinata dal gourmet, apprezza molto la tradizione, specialmente quella romana. Le piacciono la cucina americana, le cotture lente come i brasati e ha provato sia la cottura a bassa temperatura con il roner che la sferificazione, sperimenta con i dolci ma preferisce i salati. Il suo obiettivo è quello di formarsi in ristoranti stellati.

Henintsoa (Chù) Razanadrabe – 22 anni – Madagascar/Parma – Studentessa

Henintsoa, Chù per gli amici, nasce in Madagascar e vive la sua infanzia da sola con la mamma Nivu: il padre biologico non l’ha mai riconosciuta. Papà Stefano, nuovo compagno della madre, le porta con sé in Italia 5 anni fa. La sua passione per la cucina nasce da bambina. La nonna le ha insegnato le basi della cucina italiana. Il suo sogno è quello di aprire un ristorante tutto suo, “di cucina italiana con un tocco personale della mia terra. In Madagascar si mangiano un sacco di piatti speziati, simili alla cucina asiatica ed orientale”.

Deborah Meloni – 30 anni – Poggio Mirteto (Rieti) – Team leader

Motivata, determinata e grintosa, Deborah ha imparato a cucinare da autodidatta e per necessità, dopo essere diventata madre a 18 anni. Con MasterChef, vorrebbe coronare il suo sogno ossia aprire un locale tutto suo: “È una sfida con me stessa, voglio dimostrare che ce la posso fare, come quando sono diventata madre”. Ha ampliato le sue conoscenze con video-ricette e libri di cucina. È appassionata anche di pasticceria e fa la pasta fresca tutte le settimane. Oltre alla cucina, le piace il make-up.

Eleonora Riso – 27 anni – Firenze – Cameriera

Eleonora si definisce una ragazza fuori dagli schemi. Dopo aver vissuto in Francia, decide di andare a vivere in una casa nel bosco, una sorte di comune. Nata nella provincia di Livorno, da cinque anni, lavora come cameriera in un ristorante noto di Firenze. La cucina è una delle sue passioni e ha avuto un ruolo importante nel superare disturbi alimentari avuti negli anni. Da qualche tempo cucina perlopiù piatti vegani e vegetariani. La sua cucina è legata alla tradizione ed è ricca di sapori e spezie.

Filippo Baldo – 25 anni – Cittadella (PD) – Architetto

Filippo è laureato in Architettura e lavora in uno studio di ingegneria. Dice di essere un ragazzo solare e socievole ma anche competitivo. Ha iniziato a cucinare solo da pochi anni: la passione è esplosa durante il lockdown. Descrive la sua cucina come semplice ma ricercata, si focalizza sulla ricerca della materia prima di alta qualità, usa molto le spezie e cerca di unire la tradizione italiana a quella giapponese. La nonna materna venezuelana gli ha insegnato alcune ricette tipiche. Dedica particolare attenzione all’impiattamento.

Fiorenza Pennacchio – 31 anni – Giugliano in Campania (NA) – Tecnico di radiologia

Fiorenza di nome, ma per tutti Fiorella, è sposata, ha un rapporto stretto con le tre sorelle e lavora come capotecnico di un reparto in una clinica privata di radiologia. Vuole aver successo nella vita, si definisce orgogliosa, forte e decisa ma anche dolce. La passione per la cucina nasce grazie a sua mamma: “Apprendevo guardandola, non si faceva aiutare”. Non segue un ricettario ma le piace sperimentare, la sua è “una cucina tradizionale ma rielaborata”. Sogna di aprire un ristornate a Barcellona.

Kassandra Galindo Rodriguez – 25 anni – Madrid /Verla di Giolo (TN) – Barista

Nata a Madrid, Kassandra, a 6 anni, si trasferisce in Italia, vicino Trento, nel paese del nuovo compagno della madre, dopo la separazione dei genitori. È molto schietta e dice quello che pensa. Lavora come barista dall’età di 16 anni. La sua passione per la cucina è nata quando ha iniziato a lavorare, dovendo cucinare per se stessa a casa. Ha iniziato a sperimentare avvicinandosi molto alle ricette orientali. Le piace osare con le spezie, ama i sapori forti. Segue molti programmi di cucina. Sogna di aprire un bar in cui proporre anche pranzi gourmet.

Lorenzo Silvidio – 20 anni – Torrevecchia Teatina (Chieti) – Marketing Manager

Dopo aver abbandonato il sogno del calcio e dopo aver svolto diversi lavori, Lorenzo, oggi, si occupa di network marketing. La cucina fa parte della sua quotidianità: le nonne di casa, non di larghe vedute, criticano la sua cucina innovativa. Il suo sogno è quello di aprire una catena di ristoranti con “un format nuovo: avere un alimentari in cui i clienti possano scegliere la materia prima e consegnarla direttamente a degli chef”. Il suo più grande difetto è l’emotività e soffre il giudizio degli altri. È molto ambizioso.

Marcus Agerstroem – 43 anni – Lackalanga (Svezia)/Cherasco (Cuneo) – Casalingo

Marcus cresce in Svezia e a 19 anni decide di trasferirsi a Barcellona, dove conosce la sua fidanzata Giuliana. Dopo aver vissuto in India, Spagna e Paesi Bassi, da circa un anno, la coppia vive in Italia. Lui è diventato un casalingo e la cucina è il suo territorio. Cucinare per lui non è solo un dovere ma una passione innata e profonda. I suoi sono sapori internazionali, cura molto l’impiattamento e ha letto tanti libri di cucina. Si definisce emotivo, sensibile e pacato. Spera che la cucina sia la sua strada ma non vorrebbe lavorare in un ristorante.

Michela Morelli – 44 anni – Appiano sulla Strada del Vino (BZ) – Personal trainer

Sposata, con tre figli, Michela ha iniziato a lavorare nel settore del fitness tre anni fa. Esperta di nutrizione, apre un blog e una pagina Instagram dove presenta “piatti belli, colorati, ricchi di frutta e verdura, ma soprattutto bilanciati”. Si definisce organizzata e precisa: “Lavoro, curo il blog e sono una mamma attenta”. Ha iniziato a stare ai fornelli da bambina ma fino a pochi anni fa si è limitata a piatti e ricette della tradizione, non in linea con la sua filosofia di alimentazione attuale. È convinta di poter presentare piatti innovativi.

Niccolò Califano – 26 anni – Ravenna – Medico

Niccolò ha 26 anni ed è uno studente di Medicina. Nato e cresciuto in Germania, a 5 anni, si trasferisce in Emilia-Romagna. Si definisce iper-razionale, introspettivo e determinato. La cucina è uno dei suoi tanti interessi: “Ho iniziato a cucinare nel periodo universitario perché il mio coinquilino frequentava la scuola di cucina di Gualtiero Marchesi”. Niccolò impara così osservando. La sua cucina è legata alla tradizione ma non troppo. La scelta degli ingredienti e la ricerca della ricetta perfetta portano Niccolò a provare e riprovare.

Nicolò Molinari – 19 anni – Napoli/Firenze/Roma – Studente

Nicolò ha 19 anni ed è sicuro di sé, genuino, educato, dinamico, iperattivo e molto curioso. Nato a Napoli, si trasferisce a Firenze all’età di 5 anni. Si è poi trasferito a Roma per studiare Giurisprudenza. È legato alle sue origini e il “gusto di una volta” è oggi il protagonista dei suoi piatti. La sua cucina è tradizionale, con materie prime semplici ma con un tocco in più. Cura l’impiattamento, apprezza la cucina gourmet ed è stato in diversi ristoranti stellati. Ha una passione per la pesce e per l’apnea.

Sara Bellinzona – 24 anni – Montalto Pavese (Pavia) – Impiegata

Nata a Broni, provincia di Pavia, Sara diventa perito chimico per volere dei suoi genitori, proprietari di un’azienda vitivinicola. Durante il percorso di studi, lavora come cameriera e attualmente lavora per un’azienda che produce cioccolato. Dopo la laurea triennale in Scienze Gastronomiche, si iscrive alla laurea specialistica nella Facoltà di Gestione delle Imprese Agroalimentari. Vorrebbe aprire un agriturismo/trattoria. Si definisce timida, dolce e ammette di credere poco in sé stessa. La pasticceria è il suo punto forte.

Settimino Difonzo – 61 anni – Santeramo in Colle (BA) – Pizzicagnolo

Proveniente da Santeramo in Colle (Bari), Settimino ha 61 anni ed è un pizzicagnolo da sempre. Ama il suo lavoro e oltre a servire, consiglia anche ricette. È simpatico e socievole ed è poliglotta. La sua è una cucina tradizionale e dai sapori semplici: piatti pugliesi con un po’ di innovazione grazie al suo ricettario, un’edizione del Cucchiaio d’Argento di vent’anni fa. Cucinare per lui è un divertimento. Ama passeggiare per la Murgia a caccia di cardoncelli, asparagi selvatici e cicorielle, che, nei suoi piatti, non mancano mai.

Valeria Zullo – 52 anni – Roma – Atleta

Personal trainer e atleta di windsurf, Valeria, nata e cresciuta a Roma, vive tra la città e la costa, Terracina e il Circeo. Ha un rapporto strettissimo con il mare. Nel suo sport, ha vinto 4 volte i mondiali. Durante la sua carriera sportiva, ha anche preso parte a Non è la Rai e si è laureata in Giurisprudenza. Ha lasciato la carriera di avvocato per dedicarsi al windsurf. Partecipa a MasterChef Italia perché, racconta, “voglio lanciarmi in qualcosa di nuovo, in un’avventura diversa da quello che ho fatto tutta la vita”.