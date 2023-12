Le serie tv Sky e NOW a dicembre 2023: Non ci resta che il crimine e Progetto Lazarus 2

“God save the King” è il motto di dicembre su Sky e NOW. Infatti tra le serie tv assisteremo a una piccola invasione di produzioni inglesi, con tanti ritorni di titoli che hanno appassionato il pubblico. Ma non solo perché come è ormai tradizione, dicembre è il mese della finale di X Factor e del ritorno di Masterchef Italia, senza dimenticare i tanti film che faranno compagnia al pubblico nei giorni di festa come Tre di Troppo, Super Mario Bros, Shazam! Furia degli Dei. Ma vediamo le serie tv in arrivo a dicembre su Sky e in streaming su NOW.

Le nuove serie tv di Sky e NOW in uscita a dicembre 2023

1 Venerdì – Non ci Resta che il Crimine – La Serie

– Non ci Resta che il Crimine – La Serie 5 Martedì – Cobra (stagione 3 su Sky Atlantic) (due puntate a settimana)

– Cobra (stagione 3 su Sky Atlantic) (due puntate a settimana) 8 Venerdì – Detective Maria Kallio (stagione 2)

– Detective Maria Kallio (stagione 2) 9 Sabato – L’Amore e la vita – Call the Midwife (stagione 8 su Sky Serie)

– L’Amore e la vita – Call the Midwife (stagione 8 su Sky Serie) 13 Mercoledì – Sandition (stagione 3 su Sky Serie)

– Sandition (stagione 3 su Sky Serie) 18 Lunedì – Progetto Lazarus (stagione 2 su Sky Atlantic)

– Progetto Lazarus (stagione 2 su Sky Atlantic) 25 Lunedì – Delitti in Paradiso – Episodio Natalizio (prima visione Sky Investigation)

– Delitti in Paradiso – Episodio Natalizio (prima visione Sky Investigation) 31 Domenica – CSI Vegas (stagione 1 in prima visione Sky Investigation) sequel/revival con William Petersen e Jorja Fox che riprenderanno i loro ruoli per salvare il lavoro della sede forense di Las Vegas.

Non ci Resta che il Crimine – La Serie

Dalla trilogia cinematografica arriva la serie diretta da Massimiliano Bruno affiancato da Alessio Maria Federici e con il cast degli ultimi film con Marco Giallini, Gianmarco Tognazzi e Giampaolo Morelli. Il trio si ritroverà negli anni ’70 dove Giuseppe vuole ritrovare la sua vera mamma ma cambiando qualcosa nel presente finiscono per precipitare l’Italia in un regime fascista. Così dovranno infiltrarsi nel golpe borghese per cambiare di nuovo il passato per modificare il presente. La serie è descritta come un mix intrigante che sfida il confine fra passato e presente​​. I nuovi episodi andranno in onda con una cadenza di due a settimana ogni venerdì in prima serata su Sky Serie e saranno disponibili anche on demand in 4K HDR per i clienti Extra​​.

Cobra

Da martedi 5 dicembre torna su Sky Atlantic il political drama Cobra con Robert Carlyle. Il primo ministro deve affrontare le conseguenze di un disastro ambientale che provoca diversi morti. Le indagini di Sutherland portano a scoprire che le cose potrebbero essere diverse da quello che sembrano e la crisi finisce per travolgere l’industria delle armi, toccando anche le relazioni con una storica superpotenza. Cosa è disposto a cedere il Primo Ministro per restare al potere.

Detective Maria Kallio

“Detective Maria Kallio” è una serie TV di genere poliziesco, trasmessa in Finlandia dal 2021. La serie è basata sulla saga di romanzi gialli della scrittrice finlandese Leena Lehtolainen​​​​. La storia segue le vicende di Maria Kallio, una giovane investigatrice che inizialmente aspira a diventare un avvocato, ma si ritrova invece al comando della Squadra Omicidi. Il cast include Elena Leeve, Leo Honkonen, Markus Järvenpää e Roosa Söderholm​​.

Questa serie crime finlandese si concentra sulla figura di una donna forte, che deve affrontare le sfide di dirigere un team investigativo in West Uusimaa, affrontando casi complessi e spesso pericolosi​​​​. La prima stagione di “Detective Maria Kallio” è composta da 10 episodi e ha debuttato in Italia su Sky Investigation​​. La serie offre un intrigante mix di intrighi, dramma e investigazione, presentando un personaggio principale complesso e ben sviluppato.

Con la 2° stagione Maria Kallio torna al lavoro dopo la maternità, scoprendo quanto è complesso essere sia una madre amorevole che una buona poliziotta.

L’Amore e la vita – Call the Midwife

“L’Amore e la vita – Call the Midwife” è una serie televisiva britannica prodotta dalla BBC, trasmessa per la prima volta nel Regno Unito il 15 gennaio 2012​​. La serie è un “social-drama” che presenta uno spaccato realistico e profondamente femminile della società e delle sue regole nella Londra del Dopoguerra​​. Si concentra sulle vicende di un gruppo di levatrici che operano nel quartiere East End di Londra, precisamente a Poplar, uno dei quartieri più poveri della città, durante gli anni cinquanta e sessanta​​​​.

La storia segue in particolare Jenny Lee, un’infermiera e ostetrica che lavora nel convento Nonnatus House, che fa parte della chiesa anglicana, insieme a suore e altre ostetriche​​. La serie è ispirata dai celebri diari di Jennifer Worth e offre un commovente e intimo ritratto del mondo dell’ostetricia e della vita privata nell’East End londinese di quel periodo​​. Con un cast che include Jessica Raine, Vanessa Redgrave, Jenny Agutter e Laura Main, “L’Amore e la vita – Call the Midwife” si è affermata come una serie apprezzata per la sua profondità narrativa e la sua rappresentazione autentica delle sfide e delle gioie associate alla professione di ostetrica​​.

Con l’ottava stagione della serie torneremo a seguire le vicende che hanno al centro la storia delle suore e delle infermiere che si occupano delle future mamme del quartiere di Poplar di Londra.

Sandition

Stagione finale per la serie che fa rivivere l’ultimo romanzo incompiuto di Jane Austin. Charlotte, dopo che il suo datore di lavoro, Alexander, non era in grado di ammettere i suoi sentimenti lascia Sandition per tornare nel villaggio agricolo in cui è cresciuta accettando la proposta di matrimonio di un vecchio amico d’infanzia.

Progetto Lazarus

Il mondo si blocca in un loop temporale e la squadra Lazarus deve trovare un modo per evitare che il mondo finisca. George, caduto in disgrazia dopo aver tradito l’agenzia per amore, è deciso a riscattarsi, ma scoprirà che l’unica persona di cui può davvero fidarsi è se stesso.

Delitti in Paradiso – Episodio Natalizio

Lo speciale natalizio della serie “Delitti in Paradiso” è ambientato durante il periodo natalizio a Saint Marie. La trama ruota intorno al personaggio di Neville, che si prepara a partire per Manchester per trascorrere le vacanze con la sua famiglia. Tuttavia, i suoi piani vengono improvvisamente interrotti a causa della misteriosa morte di un miliardario magnate delle spedizioni. Questo evento inaspettato dà il via a una nuova indagine piena di colpi di scena e misteri da risolvere.

CSI Vegas

La prima stagione di “CSI: Vegas”, trasmessa in prima visione su Sky Investigation, segna il ritorno di un’iconica serie televisiva con un nuovo sequel/revival. In questa stagione, gli attori William Petersen e Jorja Fox riprendono i loro celebri ruoli di Gil Grissom e Sara Sidle. La trama si concentra sul salvataggio del lavoro della sede forense di Las Vegas, mettendo in luce nuovi casi forensi complessi e l’uso di tecnologie all’avanguardia nell’ambito delle indagini. La serie promette di mantenere lo spirito originale di “CSI” combinando elementi classici con nuove dinamiche e sfide.

Le serie tv di Sky e Now di dicembre 2023 che proseguono

A dicembre termina la seconda stagione dell’elegante The Gilded Age in contemporanea con HBO, l’ultimo episodio il 18 dicembre su Sky Serie, il 19 dicembre si conclude la terza stagione di Avvocati di Famiglia il legal family drama canadese. Il 17 dicembre termina su Sky Investigation la stagione 22 di Law & Order. Prosegue fino a gennaio la quinta stagione di Fargo su Sky Atlantic.