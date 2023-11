Anche quella di Fargo 5 è “una storia vera”. Rispettando l’intro di ogni stagione della serie tv cult di Fx, anche la quinta stagione giocherà con la finzione e la realtà per portare il pubblico dentro un nuovo capitolo della saga ideata da Noah Hawley, pronta a debuttare in Italia in contemporanea con gli Stati Uniti. E, come sempre, nel cast troviamo grandi nomi: volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Quando esce Fargo 5?

La quinta stagione è disponibile in Italia da mercoledì 22 novembre 2023 alle 21:15 su Sky Atlantic ed in streaming su NOW, a sole 24 ore di distanza dalle messa in onda statunitense.

Fargo 5, la trama

Fargo 5, le foto della quinta stagione Guarda le altre 5 fotografie → La quinta stagione ci racconta, come prevede la serie, una storia differente rispetto alle stagioni scorse, ma legata all’universo costruito nel corso di questi anni da Noah Hawley. Siamo nel 2019: dopo che una serie inaspettata di eventi ha messo Dorothy “Dot” Lyon (Juno Temple) nei guai con le autorità, questa casalinga del Midwest, apparentemente tipica, si ritrova improvvisamente catapultata in una vita che pensava di essersi lasciata alle spalle.

Lo sceriffo del North Dakota Roy Tillman (Jon Hamm) è alla ricerca di Dot da molto tempo. Allevatore, predicatore e costituzionalista, Roy crede di rappresentare la legge e quindi di esserne al di sopra. Al suo fianco c’è il suo fedele ma inetto figlio, Gator (Joe Keery), che cerca disperatamente di dimostrare il suo valore al padre. Peccato che sia senza speranza.

Così, quando si tratta di dare la caccia a Dot, Roy arruola Ole Munch (Sam Spruell), un oscuro vagabondo di origine misteriosa. Con i suoi segreti più profondi che iniziano a svelarsi, Dot tenta di proteggere la sua famiglia dal suo passato, ma il suo affettuoso e ben intenzionato marito Wayne (David Rysdahl) continua a correre da sua madre, Lorraine Lyon (Jennifer Jason Leigh), per chiedere aiuto.

CEO della più grande agenzia di recupero crediti del paese, la “Regina del debito” non è stata particolarmente impressionata dalla scelta del figlio di scegliere moglie e non perde occasione per esprimere la sua disapprovazione.

Tuttavia, quando l’insolito comportamento di Dot attira l’attenzione del vice della polizia del Minnesota Indira Olmstead (Richa Moorjani) e del vice del North Dakota Witt Farr (Lamorne Morris), Lorraine nomina il suo consulente interno e consigliere principale, Danish Graves (Dave Foley), per aiutare sua nuora. Dopotutto, la famiglia è la famiglia. Ma Dot ha un talento inquietante per la sopravvivenza. E con le spalle al muro, sta per dimostrare perché non si dovrebbe mai provocare una madre Lyon.

Fargo 5, il cast

Nel cast di questa stagione spiccano tre nomi noti agli appassionati di serie tv: Jon Hamm, protagonista di Mad Men; Juno Temple, nel cast di Ted Lasso; Jennifer Jason Leigh, vista in Atypical; Richa Moorjani, nel cast di Non ho mai; Joe Keery, diventato popolare grazie a Stranger Things e Lamorne Morris, famoso per New Girl.

Juno Temple è Dorothy “Dot” Lyon, madre modello del Minnesota, che però nasconde un passato oscuro;

madre modello del Minnesota, che però nasconde un passato oscuro; Jon Hamm è Roy Tillman, predicatore del North Dakota, che sta dando la caccia a Dot;

predicatore del North Dakota, che sta dando la caccia a Dot; David Rysdahl è Wayne, marito di Dot;

marito di Dot; Jennifer Jason Leigh è Lorraine Lyon, madre di Wayne e suocera di Dot, che non ha mai visto di buon occhio;

madre di Wayne e suocera di Dot, che non ha mai visto di buon occhio; Joe Keery è Gator, figlio poliziotto di Roy;

figlio poliziotto di Roy; Sam Spruell è Ole Munch, misterioso personaggio ingaggiato da Roy per trovare Dot;

misterioso personaggio ingaggiato da Roy per trovare Dot; Richa Moorjani è Indira Olmstead, vice della Polizia del Minnesota che indaga su Dot;

vice della Polizia del Minnesota che indaga su Dot; Lamorne Morris è Witt Farr, vice della Polizia del North Dakota, anche lui sulle tracce di Dot;

vice della Polizia del North Dakota, anche lui sulle tracce di Dot; Dave Foley è Danish Graves, avvocato nonché uomo di fiducia di Lorraine.

Fargo 5, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della stagione sono dieci. Sky Atlantic segue la programmazione statunitense di Fx e tramsette i primi due episodi il 22 novembre e gli altri episodi al ritmo di uno a settimana. Il finale di stagione va in onda il 17 gennaio 2024.

Fargo 5, il trailer

Dove vedere Fargo 5?

Oltre che durante la messa in onda su Sky Atlantic, gli abbonati a Sky possono vedere Fargo 5 in streaming su Sky Go. La serie è però anche disponibile su NOW e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.