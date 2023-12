Torna Progetto Lazarus con la seconda stagione disponibile su Sky Atlantic e NOW in streaming e ancora meglio on demand, dal 18 dicembre 2023 a 16 mesi di distanza dal primo ciclo di episodi. E chissà se il tempo sia davvero trascorso o siamo semplicemente immersi in un loop temporale che si ripete all’infinito. La serie sci-fi d’azione ruota tutto intorno a questo aspetto con un gruppo di agenti che cercano di salvare il mondo un loop alla volta, facendo ripartire il tempo per tutti tranne che per loro. Scopriamo insieme tutto quello che ci aspetta nella seconda stagione di Progetto Lazarus su Sky e NOW.

Progetto Lazarus 2, dove eravamo rimasti e la trama

E se esistesse un’agenzia segreta che controlla il tempo e consente di far ripartire il mondo in una data precisa di luglio in caso fosse necessario per sanare alcuni problemi mondiali irrisolti? Parte da qui Progetto Lazarus nella sua prima stagione in cui ci sono stati presentati i diversi personaggi e in particolare George, ultimo arrivato nel progetto che finisce però per usarlo a proprio piacimento per salvare la fidanzata Sarah. Sono passati 16 mesi dalla precedente stagione quindi non è semplice riprendere le fila di una serie così complessa e che gioca con i diversi piani temporali.

Fortunatamente quando la serie riprende ci viene offerto un esteso riassunto delle puntate precedenti, per ricordarci che George ha dato a Sarah il siero che permette di non dimenticare i salti temporali e per questo Wes la fa entrare nel Progetto Lazarus, mentre George ne viene allontanato. Ma una nuova minaccia incombe rappresentata dalla Time Break Initiative che ha inventato una macchina del tempo che rischia di provocare la fine del mondo. I sei mesi del loop si sono ridotti a tre settimane e gli agenti del Lazarus dovranno riuscire a trovare il modo di costruire la loro macchina del tempo e fermare l’organizzazione rivale prima che sia troppo tardi e il mondo non riparta più.

Progetto Lazarus 2, la recensione

La serie tv Progetto Lazarus parte da un’idea affascinante, immaginare che ci sia un momento fisso del tempo da cui poter ripartire come in un gioco dell’oca quando si salta nella casella di un imprevisto. Nessuno si accorge di questi salti tranne alcuni agenti scelti costretti a rivivere lo stesso momento sperando di cambiarne l’esito evitando di dover far ripartire tutto di nuovo. In questa stagione il loop si è ristretto a sole tre settimane e la corsa per salvare il mondo diventa sempre più frenetica.

Le implicazioni personali di chi ha la fortuna (o la sfortuna) di poter rivivere il passato e cercare di modificarlo, sono una parte fondamentale della serie. Nella prima stagione George mette in pericolo l’umanità per salvare Sarah che alla fine scoperta la verità, lo lascia. Se il caso è influenzato dai salti temporali ogni prospettiva cambia, anche quella amorosa. Se tre settimane durano all’infinito, la ripetizione degli stessi gesti cambia e così l’interazione con gli altri.

Le prime tre puntate di Progetto Lazarus confermano la qualità di una produzione britannica che nulla ha da invidiare alle grandi serie action sci-fi dai budget considerevoli. L’azione non manca e con essa il ritmo, ma al tempo stesso la serie necessità di attenzione per evitare di perdere un particolare che rischia di far deragliare tutta la comprensione delle puntate. Forse in questi nuovi episodi manca un pizzico di ironia tipicamente inglese che era maggiormente presente nella prima stagione. Sembrano tutti più convinti e seriosi, portando il fardello dell’apocalisse incombente. Anche il povero Shiv che ogni tre settimane è costretto a rivivere il colpo di pistola e la ferita inflitta da George.

Progetto Lazarus 2, il cast

La seconda stagione di Progetto Lazarus vede la conferma del cast della prima, a partire da George interpretato da Papa Essiedu, accanto a lui Charlie Clive è Sarah, Caroline Quentin è Wes il capo del progetto, Rudi Dharmalingam è Shiv, l’agente che a ogni loop di questa stagione viene ferito da George, Anjili Mohindra è Archie. Tom Burke è invece Rebrov ex agente Lazarus rinnegato, Vinette Robinson è Janet la moglie di Rebrov bloccata nel passato, Safia Oakley-Green è Becky novità della seconda stagione.

Papa Essiedu è George

Charlie Clive è Sarah

Caroline Quentin è Elisabeth ‘Wes’ Wesley

Vinette Robinson è Janet

Tom Burke è Rebrov

Rudi Dharmalingam è Shiv

Anjli Mohindra è Archie

Progetto Lazarus 2, quante puntate sono?

La seconda stagione di Progetto Lazarus è composta da 8 puntate.

Progetto Lazarus dove vedere la serie

L’appuntamento con la serie è su Sky il lunedì dal 18 dicembre per 4 settimane, anche in streaming su NOW e disponibile on demand.

Progetto Lazarus 3 si farà?

La terza stagione di Progetto Lazarus non è stata ancora ufficializzata. Non abbiamo avuto modo di vedere l’intera stagione, ma leggendo quanto scritto dai siti britannici, senza ovviamente fare spoiler, la stagione si chiude con un cliffangher che renderà quindi necessaria la nuova stagione.