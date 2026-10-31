Domenica In, anticipazioni sesta puntata: Diego Abatantuono e Claudia Pandolfi ospiti d’eccezione

Domenica In si conferma l’appuntamento del fine settimana per la rete ammiraglia Rai. Mara Venier torna a raccontare l’attualità con il suo solito piglio fra interviste e dibattito con attenzione allo spettacolo e alle novità più interessanti in ambito d’intrattenimento. Il programma di Raiuno appare in una veste completamente rinnovata, rispetto alle scorse edizioni, per agevolare più sfumature all’interno di un contenitore senza tempo. L’onere e l’onore di passare la domenica nelle case degli italiani va coltivato attraverso ospiti speciali e colpi di scena.

La sesta puntata di stagione, infatti, vedrà numerosi ospiti illustri che promuoveranno altrettante iniziative degne di nota: nello specifico, accanto a Mara Venier saranno presenti Diego Abatantuono, Claudia Pandolfi e Pietro Sermonti per presentare il film diretto da Massimiliano Bruno dal titolo “Un tranquillo funerale di famiglia”. L’opera è ispirata alla commedia cinematografica Funeral Party. Restando in tema di recitazione l’attore Vinicio Marchioni racconterà alcuni estratti del suo ultimo libro “Vite in atto”.

Domenica In, sesta puntata in diretta con Mara Venier

Il noto interprete dialogherà con la conduttrice per cercare di riportare le suggestioni che hanno dato la stura per creare un manoscritto denso di testimonianze importanti e racconti colmi di emozione. Iva Zanicchi, successivamente, interverrà per presentare il suo nuovo spettacolo teatrale “Viva la mamma”, che debutterà il 5 novembre 2026 e che la vedrà protagonista con il ballerino e coreografo Samuel Peron.

Spazio poi alla consueta finestra dedicata a Ballando Con Le Stelle: interverranno Eugenio Finardi, Anna Safroncik, Jimmy Ghione, Manuela Moreno, oltre agli opinionisti Alba Parietti, Rossella Erra, Simone Di Pasquale ed Enzo Miccio con la sua classifica Top5. Occasione ulteriore per ragionare e condividere scenari, prospettive ed evoluzioni dello show del sabato sera di Viale Mazzini.

Gli ospiti in studio

Non solo intrattenimento e grande cinema, ma anche una finestra importante sull’informazione. Mara Venier e Tommaso Cerno si collegheranno con Nessy Guerra, la cittadina italiana coinvolta in un complicato caso giudiziario contro l’ex marito e costretta a restare in Egitto dal 2021 con la propria figlia. In studio: Giampaolo Guerra papà di Nessy, l’avvocata Agata Armanetti e il giornalista Piero Sansonetti.

Non mancherà poi il solito appuntamento con “Il pranzo della domenica”: Savino Zaba si troverà a Cicignano, vicino Roma. Ad accompagnare la puntata la nuova band con il suo nuovo frontman Timothy Cavicchini. L’appuntamento dunque è su Raiuno per il 1° novembre 2026 a partire dalle 14.00 in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. La puntata è disponibile anche in diretta streaming su RaiPlay, in piattaforma è possibile trovare anche gli episodi precedenti della stagione.