Alfonso Signorini a Ballando con le Stelle? Cosa c’è di vero dietro ai rumors

Il nome di Alfonso Signorini è finito nel giro delle voci su Ballando con le stelle. Un’indiscrezione che ha acceso subito la curiosità del pubblico, anche perché tirava in ballo Milly Carlucci e uno dei programmi più riconoscibili del sabato sera di Rai1. Ma dalla Rai, sul presunto corteggiamento, arrivano precisazioni secche.

Alfonso Signorini-Ballando con le Stelle, rumors sulla trattativa saltata e il clamore sui social

A far partire la voce è stato Gabriele Parpiglia, parlando di una possibile trattativa per portare Alfonso Signorini nel cast dell’attuale edizione di Ballando con le stelle. Secondo questa ricostruzione, il conduttore ed ex volto del Grande Fratello Vip sarebbe stato vicino allo show di Milly Carlucci, prima che tutto saltasse sul più bello.

Un retroscena così, inevitabilmente, ha fatto rumore. Anche perché Ballando con le stelle è già molto seguito per le tensioni tra i concorrenti, in particolare per lo scontro a distanza che ha coinvolto Barbara d’Urso, Ornella Muti e Pasquale La Rocca.

L’eventuale arrivo di Signorini avrebbe aggiunto un altro elemento di curiosità: non solo per il peso del personaggio, ma anche per il valore simbolico dell’operazione.

Un nome legato per anni a Mediaset dentro uno dei programmi simbolo della Rai. Il classico rumor da salotto televisivo, di quelli che rimbalzano in fretta sui social.

Le fonti Rai negano contatti e il nodo del contratto Mediaset

A raffreddare la vicenda è stato AffariItaliani., che ha riferito di aver raccolto una smentita da fonti accreditate Rai. Secondo quanto riportato dal sito, non ci sarebbero stati contatti formali né trattative tra i vertici di Viale Mazzini e Alfonso Signorini per Ballando con le stelle.

Una versione netta, che sposta la storia dal possibile colpo televisivo alla semplice voce non confermata. C’è poi un dettaglio concreto: il contratto di Signorini con Mediaset sarebbe stato in scadenza a fine agosto, mentre il cast del programma di Milly Carlucci risultava già chiuso a fine luglio. Anche solo guardando il calendario, quindi, i margini per un accordo sarebbero stati strettissimi, se non nulli.

Resta l’attenzione sul futuro televisivo di Signorini, che continua a far parlare anche quando non è direttamente in video. Per ora, però, la pista Ballando sembra più un’indiscrezione finita nel chiacchiericcio televisivo che una trattativa davvero partita.