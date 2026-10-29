Uno sfogo fatto sui propri social da Mario Cusitore, ex cavaliere di Uomini e Donne, ha fatto molto preoccupare i fan

Mario Cusitore, lo sfogo dopo Uomini e Donne: “Sono stanco di tutto, anche del lavoro e della famiglia”

Chi ha seguito Mario Cusitore a Uomini e Donne lo ricorda così: diretto, impulsivo, poco disposto a tenersi tutto dentro. Questa volta, però, il suo sfogo social ha avuto un sapore diverso. Non c’entrano le solite dinamiche sentimentali del programma, o almeno non solo.

Nelle sue parole si sente una stanchezza più profonda, di quelle che si accumulano giorno dopo giorno, tra famiglia, lavoro, amicizie finite male e la sensazione di dover sempre dimostrare qualcosa.

Dal peso della famiglia al lavoro: lo sfogo di Mario Cusitore spaventa i fan

Mario Cusitore, ex corteggiatore di Ida Platano nel dating show di Maria De Filippi, è tornato al centro dell’attenzione per alcune frasi pubblicate sui social e riportate da LaNostraTv. Un messaggio lungo, duro, in cui l’ex volto di Uomini e Donne ha raccontato un momento complicato. Dentro ci sono delusione, fatica e un senso di solitudine che non è passato inosservato a chi lo segue.

“Alla fine faccio faccio ma non concludo mai nulla e sinceramente sono stanco”, ha scritto Cusitore. Poi è andato più a fondo, mettendo in fila tutto quello che sembra pesargli addosso: «Stanco della mia famiglia, stanco del lavoro, stanco per le amicizie sbagliate, stanco di dimostrare sempre e mai abbassare un po’ la guardia, stanco di pagare errori del passato e non godermi nulla».

Parole secche, senza giri di frase. E chiuse da una domanda che ha reso il messaggio ancora più personale: “Ma alla fine qualcuno mai mi ha chiesto come sto? No!”.

A colpire molti non è stata solo la rabbia del momento, ma l’idea di un peso portato troppo a lungo. Cusitore ha scritto di sentirsi “sempre io attento a non sbagliare”, sempre pronto a tenere in piedi una famiglia che, secondo le sue parole, sarebbe “sfasciata da anni”. E poi l’attenzione a non perdere altri amici, a scegliere con prudenza una donna da avere accanto, a non commettere passi falsi. Il ritratto che ne viene fuori è quello di una persona stanca di controllare tutto, anche i rapporti più intimi, come se ogni errore potesse riaprire ferite già note.

L’ex corteggiatore ha chiarito che il suo messaggio non voleva essere letto come un grido di aiuto, ma come “uno sfogo per far capire come ci si sente quando uno non riesce a fare ciò che vorrebbe”. Una precisazione che dice molto. A volte certe frasi non cercano clamore, ma solo un po’ di ascolto. Anche perché, dopo un passaggio televisivo a Uomini e Donne, ogni parola pubblicata finisce inevitabilmente sotto gli occhi di chi commenta, giudica e ricollega tutto al passato vissuto davanti alle telecamere.