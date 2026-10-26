Elettra Lamborghini, la confessione sui problemi di salute: “Sto peggiorando da mesi”

Chi segue Elettra Lamborghini se n’era accorto: meno energia, meno leggerezza, qualche apparizione con il sorriso di sempre ma una fatica difficile da nascondere.

A confermare quei sospetti è stata proprio lei, con alcune storie pubblicate su Instagram, dove ha raccontato di vivere da mesi un periodo complicato per problemi di salute. Disturbi fisici sempre più pesanti, tanto da aver pensato anche di cancellare alcuni impegni di lavoro.

Dai sintomi agli impegni a rischio: il racconto di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini ha spiegato ai follower di avere “seri problemi fisici” da diversi mesi e di non vedere, almeno per ora, segnali di miglioramento. Anzi. Secondo quanto raccontato dalla cantante, la situazione starebbe peggiorando e avrebbe iniziato a pesare anche sull’umore.

Lei stessa ha ammesso di provare a “camuffare” il malessere con il sorriso, ma di essere arrivata più volte a pensare di annullare alcuni impegni professionali. Finora, ha precisato, è riuscita comunque a portarli a termine. Il resto, però, dipenderà da come andranno le sue condizioni.

Tra i sintomi citati ci sono gastrite, mal di testa, crampi addominali e una sensazione insolita appena sveglia, definita da lei parte di una “situazione assurda”. La cantante, oggi anche volto televisivo molto seguito, non ha parlato di diagnosi e non è entrata nel dettaglio delle cause.

Una scelta comprensibile, perché quando si parla di salute il confine tra condivisione e privacy resta sottile. A colpire i fan è stata soprattutto la parte finale del suo sfogo, quando Elettra ha ricordato quanto sia importante essere gentili con gli altri: spesso non sappiamo davvero che cosa una persona stia affrontando. Una frase semplice, arrivata però dopo un racconto che ha dato un altro peso a quel sorriso meno “spumeggiante” del solito.