Venerdì 23 ottobre 2026, alle 21.15 su Sky Cinema Collection, torna «Tre uomini e una gamba», il primo film di Aldo, Giovanni e Giacomo.

«Tre uomini e una gamba», il film a costo ridotto che trasformò Aldo, Giovanni e Giacomo in fenomeno da botteghino

A quasi trent’anni dall’uscita del 1997, Tre uomini e una gamba resta uno dei titoli più riconoscibili della commedia italiana recente: il film a costo ridotto che trasformò tre comici già amatissimi in un vero fenomeno da botteghino.

Su Sky Cinema Collection torna il film diventato culto nel 1997

Quando «Tre uomini e una gamba» arrivò al cinema, nel 1997, Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti erano già volti noti tra televisione e teatro. Ma il grande schermo era un’altra storia. Più esposto, più lungo, meno indulgente. Il film, diretto dal trio insieme a Massimo Venier, partiva da un’idea semplice solo a prima vista: tre uomini devono andare da Milano alla Puglia per consegnare una gamba di legno, opera d’arte destinata al futuro suocero, interpretato da Carlo Croccolo. Il resto è viaggio, deviazioni, discussioni, incontri, piccole sconfitte e quella comicità sghemba che sarebbe diventata il loro marchio.

Il passaggio in tv intercetta proprio un affetto rimasto lì, intatto. Per molti spettatori «Tre uomini e una gamba» non è soltanto una commedia da rivedere, ma un piccolo archivio familiare di battute, silenzi, facce e situazioni. “Non ci posso credere”, “Chiedimi se sono felice”, le gag surreali, il viaggio in macchina: pezzi entrati nel linguaggio di tutti i giorni. Eppure, all’epoca, niente era scontato. Il film aveva davvero il passo della scommessa.

Budget modesto, niente compenso fisso e la scommessa sugli incassi

Uno dei retroscena più ricordati riguarda la produzione. Aldo, Giovanni e Giacomo accettarono di non prendere un compenso fisso per recitare nel film, scegliendo invece una percentuale sugli incassi. Una mossa rischiosa, soprattutto per un esordio al cinema. Col senno di poi, fu una scelta azzeccatissima: «Tre uomini e una gamba» incassò molto e impose il trio come nuova certezza della commedia italiana.

Il film fu girato con un budget ridotto, lontano dalle produzioni più ricche dell’epoca. E forse anche per questo trovò una sua identità così precisa. Pochi elementi, una scrittura solida, tre caratteri già chiarissimi e un’Italia attraversata in auto, tra autogrill, strade provinciali, matrimoni alle porte e tensioni familiari. Niente patina eccessiva. Niente confezione troppo levigata. Funzionava perché sembrava vicino, quotidiano, quasi possibile.

La scommessa, però, non era solo economica. Era anche artistica. Portare al cinema una comicità nata tra palcoscenico e televisione voleva dire allungare il respiro, costruire una storia vera, evitare l’effetto di una serie di sketch messi in fila. Il pubblico premiò proprio questo: il film non tradiva l’origine del trio, ma la trasformava in racconto.

Dal teatro al road movie: la formula che conquistò il pubblico

La forza di «Tre uomini e una gamba» sta nel suo equilibrio. Da una parte c’è il road movie, il viaggio che dovrebbe portare tutti al matrimonio. Dall’altra ci sono tre caratteri comici perfettamente riconoscibili. Giovanni è rigido, preciso, spesso sull’orlo dell’esasperazione. Giacomo è più fragile, malinconico, intrappolato nei doveri. Aldo entra come una scheggia d’assurdo, capace di far saltare ogni ordine con un gesto o una battuta. Tre maschere, sì, ma non tre figurine.

Il viaggio verso la Puglia diventa così una fuga mai detta davvero. I protagonisti dovrebbero solo consegnare la scultura e arrivare puntuali alla cerimonia. Invece ogni tappa apre una crepa: nei rapporti di lavoro, nelle relazioni, nella paura di diventare adulti senza averlo scelto fino in fondo. Il film ride di tutto questo, ma senza cancellarlo. Restano le battute, certo. Ma resta anche quel senso di stanchezza, di vita già decisa da altri.

Decisiva anche Marina Massironi, allora presenza centrale nell’universo comico del trio. Nel film è Chiara, l’incontro che cambia il viaggio e mette in crisi soprattutto Giacomo. Massironi, già legata artisticamente al gruppo, era stata anche sposata con Giacomo Poretti: un dettaglio biografico spesso ricordato, ma che non basta a spiegare il suo peso nel film. La sua comicità asciutta, naturale, diede alla storia un contrappunto fondamentale.

Personaggi, retroscena e curiosità dietro la leggenda del trio

Attorno ad Aldo, Giovanni e Giacomo, negli anni, si è costruita una piccola mitologia. Personaggi nati in teatro, passaggi televisivi, provini, intuizioni, tentativi riusciti e altri meno. Prima del successo al cinema, il trio aveva lavorato in programmi come «Mai dire Gol», dove molte maschere diventarono popolari. Alcune, secondo i racconti circolati nel tempo, non furono accolte subito con entusiasmo: personaggi oggi amatissimi sembravano allora troppo strani, troppo laterali, difficili da sistemare.

C’è anche il capitolo Svizzera, spesso citato quando si ricostruisce la loro carriera. Giovanni Storti lavorò anche nella vera televisione svizzera, una tappa precedente alla consacrazione nazionale. Dettagli che possono sembrare minori, ma aiutano a capire una cosa: il percorso del trio fu meno lineare di quanto appaia guardando solo ai grandi incassi.

Il successo di «Tre uomini e una gamba» non cancellò le origini, semmai le mise meglio a fuoco. Nel film ci sono il teatro, la televisione, l’amicizia scenica, le discussioni da compagnia comica e una Milano riconoscibile prima della partenza. Ci sono oggetti diventati simbolo, come la celebre gamba di legno, e comprimari capaci di restare impressi con poche scene. È questa miscela, più di una singola battuta, ad aver fatto durare il film.

Rivederlo oggi significa tornare a un momento preciso della commedia italiana: quello in cui tre comici, senza grandi garanzie e con una formula ancora tutta da provare, riuscirono a trasformare un progetto piccolo in un successo enorme. Non fu solo fortuna. Fu tempo comico, scrittura e una certa idea di normalità storta. Quella in cui il pubblico, ancora adesso, riconosce qualcosa di sé.