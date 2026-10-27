Roberto Benigni a 74 anni: vita, incontri e svolte del comico premio Oscar

Roberto Benigni, attore e regista premio Oscar, compie 74 anni oggi, 27 ottobre 2026. E l’Italia dello spettacolo torna a guardare alla sua storia: da Manciano La Misericordia, frazione di Castiglion Fiorentino, fino ai palcoscenici internazionali.

Una vita passata tra cinema, televisione, teatro, politica e poesia popolare. Con immagini rimaste addosso a più generazioni: Enrico Berlinguer sollevato in braccio durante una manifestazione, gli sketch con Raffaella Carrà, il legame umano e artistico con Nicoletta Braschi, la notte degli Oscar 1999 con «La vita è bella».

Oggi conosciamo meglio un’icona del cinema italiano: Roberto Benigni.

Le radici contadine a Castiglion Fiorentino e la famiglia d’origine

Prima del cinema, della televisione e dei riflettori, c’è la campagna toscana. Roberto Benigni nasce il 27 ottobre 1952 a Manciano La Misericordia, piccolo centro nel territorio di Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo. È figlio di Luigi Benigni e Isolina Papini, entrambi contadini, e cresce in una famiglia semplice, con tre sorelle maggiori: Bruna, Albertina e Anna.

Quel mondo fatto di case basse, campi, fatica e dialetto non lo lascerà più. Si sentirà nel modo di parlare, nell’accento mai nascosto, ma anche in quella fisicità da piazza, da festa di paese, con cui ha sempre occupato la scena. Benigni ha ricordato spesso la durezza e la dignità di quelle origini, senza farne una cartolina. Il padre Luigi, segnato anche dalla guerra e dalla prigionia, diventerà una presenza centrale nel suo immaginario. Fino a riapparire, trasformato, nel cuore emotivo di La vita è bella.

Dalla comicità irriverente agli sketch entrati nella memoria televisiva

La forza del Benigni comico arriva presto, tra teatro, cabaret e televisione. Negli anni Settanta e Ottanta il suo linguaggio rompe schemi e abitudini. È un comico di corpo e di parola: scatta, inciampa, accelera, passa dalla battuta secca al monologo fuori misura, dall’assurdo alla provocazione politica. In tv entra senza farsi addomesticare. Troppo imprevedibile per i tempi stretti degli studi, troppo libero per restare dentro la scaletta. Lo si vede bene nelle apparizioni nei programmi più popolari, dove la sua presenza crea sorpresa, qualche imbarazzo e molte risate.

Tra gli episodi più ricordati c’è lo sketch con Raffaella Carrà a «Fantastico», il sabato sera per eccellenza della Rai. Lei elegante, precisa, padrona assoluta della scena. Lui irregolare, travolgente, sempre sul punto di mandare tutto all’aria. Proprio per questo funzionava. Il contrasto era netto, vivo. “Con Roberto non sai mai dove va a finire”, dicevano in tanti tra gli addetti ai lavori di quella stagione. Una frase semplice, ma difficile da smentire.

Il gesto con Berlinguer e il rapporto tra satira, politica e pubblico

Nel rapporto tra satira e politica, l’immagine simbolo resta quella di Benigni che prende in braccio Enrico Berlinguer durante una manifestazione pubblica nel 1983. Una scena rapidissima, quasi d’istinto, entrata però nell’album sentimentale della sinistra italiana e della televisione politica del Novecento. Il segretario del Partito comunista italiano, di solito misurato nei gesti e nelle parole, sorrise. Benigni lo sollevò come si fa con un amico, cancellando per un attimo la distanza tra leader e piazza. Non era soltanto una gag. Era anche il segno di un’epoca, di un rapporto più diretto tra spettacolo, militanza e partecipazione popolare.

Negli anni successivi l’attore continuerà a muoversi su quel confine: irriverenza, affetto del pubblico, letture alte della tradizione italiana, da Dante Alighieri alla Costituzione. Sempre con la stessa impronta: portare temi difficili dentro una lingua chiara, quasi familiare. A volte sopra le righe. Spesso divisivo. Ma riconoscibile dopo poche parole.

Nicoletta Braschi, l’Oscar per «La vita è bella» e l’eredità artistica

La svolta più profonda, nella vita privata e nel cinema di Roberto Benigni, arriva con Nicoletta Braschi, attrice cesenate conosciuta sul set di Tu mi turbi, film del 1983. Da lì nasce uno dei legami più solidi del cinema italiano: coppia nella vita e presenza ricorrente sullo schermo, da Il piccolo diavolo a Johnny Stecchino, da Il mostro fino a La vita è bella.

Proprio quel film, uscito nel 1997, porta Benigni al punto più alto della carriera internazionale. Alla cerimonia degli Oscar 1999, a Los Angeles, l’attore e regista vince tre statuette: miglior film straniero, miglior attore protagonista e miglior colonna sonora a Nicola Piovani. La sua camminata sulle poltrone del Dorothy Chandler Pavilion, tra applausi e sorrisi, fa il giro del mondo. Dietro quell’entusiasmo, però, c’era una scommessa rischiosa: raccontare la Shoah attraverso la favola tragica di un padre che tenta di proteggere il figlio dall’orrore. Ancora oggi La vita è bella divide una parte della critica, ma resta uno dei film italiani più conosciuti fuori dai confini nazionali.

A 74 anni, Benigni continua a portarsi addosso questa doppia natura: giullare e lettore di classici, comico popolare e autore capace di parlare a pubblici molto diversi. Una traiettoria rara, partita senza rinnegare il punto d’inizio: una casa di campagna in Toscana, una famiglia contadina, una lingua diventata teatro.