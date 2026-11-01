Novità sia sul trono classico che sul trono over nelle puntate in arrivo a Uomini e Donne: tra le principali protagoniste Gemma Galgani.

Uomini e Donne, anticipazioni 2-6 novembre: Gemma tenta di riconquistare Fabio, Elena e Fabrizio lasciano insieme

Le nuove puntate di Uomini e Donne, in onda nella settimana dal 2 al 6 novembre su Canale 5, riporteranno al centro dello studio Gemma Galgani e il suo tentativo di riavvicinarsi a Fabio. Spazio anche a Elena e Fabrizio, che dopo gli sviluppi registrati il 26 ottobre negli studi Mediaset di Roma sceglieranno di lasciare insieme il programma.

Le anticipazioni riguardano sia il Trono Over sia il Trono Classico. Come sempre, però, l’ordine di messa in onda potrà cambiare con il montaggio.

Gemma torna sui suoi passi: il tentativo di riavvicinamento con Fabio

Nel nuovo blocco di puntate di Uomini e Donne, Gemma Galgani proverà a riaprire il dialogo con Fabio. Dopo una fase di distanza, la dama torinese avrebbe deciso di esporsi di nuovo, cercando di capire se tra loro ci sia ancora uno spiraglio. Anche solo per un chiarimento.

Secondo le anticipazioni della registrazione del 26 ottobre, Gemma avrebbe parlato davanti a Maria De Filippi, agli opinionisti e al pubblico, mettendo da parte l’orgoglio e tornando su una conoscenza che, almeno per lei, non sembrava davvero chiusa. Una scena molto vicina al suo percorso nel Trono Over: emozioni dette ad alta voce, ripensamenti, qualche esitazione. E quel bisogno, spesso mostrato, di non lasciare le cose a metà. In studio il clima sarebbe stato attento, ma prudente. Con Tina Cipollari pronta a intervenire e il pubblico diviso tra chi vede nel gesto di Gemma un’apertura sincera e chi, invece, lo considera l’ennesimo ritorno su una storia già complicata.

La risposta di Fabio: perché il cavaliere chiude alla ripartenza

La risposta di Fabio, però, sarebbe stata chiara. Il cavaliere non avrebbe accolto il tentativo di Gemma e avrebbe escluso una ripartenza della frequentazione. Una chiusura senza troppi giri di parole, almeno stando alle anticipazioni, con Fabio deciso a non riaprire una storia che considera ormai finita.

Il nodo non sembrerebbe legato a un solo episodio, ma alla fiducia e alla serenità del rapporto. Due aspetti che, nel Trono Over, spesso pesano più di qualunque dichiarazione. Gemma avrebbe provato a spiegare le sue ragioni, lasciando intendere di non voler cancellare ciò che c’è stato. Ma la posizione del cavaliere sarebbe rimasta ferma.

Nessun rilancio, nessun ballo chiarificatore presentato come svolta. Solo una distanza confermata davanti alle telecamere. Per la dama si apre quindi una nuova fase nello studio di Canale 5: da una parte la possibilità di rimettersi in gioco, dall’altra il peso di un rifiuto che potrebbe trovare spazio nelle prossime puntate.

Elena e Fabrizio fuori dal programma: la scelta di lasciare lo studio in coppia

La settimana dal 2 al 6 novembre dovrebbe segnare anche l’uscita di scena di Elena e Fabrizio, pronti a lasciare Uomini e Donne insieme. La decisione, maturata durante la registrazione, è uno dei passaggi più importanti per il Trono Over: i due avrebbero scelto di continuare la conoscenza lontano dalle telecamere. Nel racconto del programma è sempre un momento delicato.

Quando una coppia decide di uscire, lo studio si ferma, Maria De Filippi chiede conferme, gli opinionisti osservano le reazioni. Poi si capisce se il passo è davvero condiviso. In questo caso, secondo le anticipazioni, Elena e Fabrizio avrebbero deciso di vivere il rapporto fuori dal dating show, rinunciando quindi a nuove frequentazioni nel parterre. Se la scena verrà confermata in onda, il loro capitolo televisivo si chiuderà con un finale positivo. Resta da vedere quanto spazio sarà dato al momento e se interverranno gli altri protagonisti del parterre, spesso pronti a commentare tempi, dubbi e motivi delle uscite in coppia.

Trono Classico e Over: Giorgia resta, tensione tra Lory e Raffaele

Accanto alle vicende del Trono Over, le anticipazioni segnalano nuovi passaggi anche per il Trono Classico, con Giorgia ancora seduta sul trono e pronta a proseguire il suo percorso. Per ora non sarebbero previste decisioni definitive sulla tronista, che resterà quindi al centro delle dinamiche con i suoi corteggiatori.

Sul fronte Over, invece, fari puntati sulla tensione tra Lory e Raffaele, protagonisti di un confronto che avrebbe scaldato lo studio. I dettagli si capiranno solo con la messa in onda, ma dalle prime ricostruzioni sarebbe emerso un clima tutt’altro che disteso, tra spiegazioni richieste e risposte non sempre convincenti.

È il terreno tipico di Uomini e Donne: conoscenze che sembrano partire leggere e poi si complicano per una parola mancata, un gesto letto male, un’uscita raccontata nel modo sbagliato. Le puntate della settimana alterneranno quindi il ritorno emotivo di Gemma, la scelta di Elena e Fabrizio e i nuovi equilibri tra Classico e Over, con il solito margine di incertezza legato al montaggio televisivo.