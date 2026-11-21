Un ritorno importante che lascia alle spalle le vicende degli ultimi giorni, Ballando Con Le Stelle porta con sè le conseguenze e le tensioni del profumo gate con frecciatine e polemiche tra D’Urso e Mariotto. Sabato 21 novembre 2026 però è anche la serata di Paolo Belli. Un nome, è il caso di dirlo, un programma. Il noto co-conduttore e compositore musicale è una colonna portante della trasmissione targata Ballandi Multimedia. Negli anni ha sempre fatto parte del programma, ha anche partecipato in qualità di ballerino. Poi è successo l’imponderabile.

Il 13 luglio 2026 Paolo Belli è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto nelle campagne della Bassa Reggiana tra Correggio e Campagnola Emilia. Belli è solito andare in bicicletta e allenarsi pedalando, anche le sue canzoni parlano di questa passione. La stava portando avanti anche in quella giornata di mezza estate, poi il destino ha scelto di sparigliare le carte nel modo peggiore. Nel corso della sua passeggiata quotidiana si è scontrato con Alessandro Magnani, 41enne, che si trovava lungo il tragitto per motivi di lavoro. Lo scontro è avvenuto senza possibilità di evitarlo, sebbene entrambi si siano accorti di quel che stava accadendo.

Paolo Belli tra cronaca e attualità

Pochi istanti e cambia tutto: Magnani cade a terra riportando lesioni molto gravi. Belli rimane attonito, comprende che la situazione è oltre ogni aspettativa. L’elisoccorso viene contattato immediatamente e porta l’uomo all’ospedale Maggiore di Parma. Belli segue la dinamica passo dopo passo, non riesce a parlare per lo choc. Dopo 24 ore arriva la notizia più difficile da metabolizzare: Magnani perde la vita, quindi deve intervenire la Procura di Reggio Emilia.

Il noto co-conduttore televisivo e compositore viene iscritto nel registro degli indagati, un atto dovuto per accertare la dinamica dell’incidente. Questo non corrisponde a una dichiarazione di colpevolezza. L’ipotesi di reato, però, esiste. Omicidio stradale. Belli cade in uno stato di ansia profondo. Gli crolla il mondo addosso e deve riordinare le idee, anche per fare chiarezza rispetto a quanto accaduto. Non è solo una questione privata, diventa una necessità per via dell’inchiesta in corso. Da quel giorno di metà luglio Belli annulla tutti i suoi impegni professionali e si prende una pausa forzata anche dai social.

Stop a video e social

Il 25 settembre 2026 la Rai sceglie di non abbandonare uno dei suoi volti più riconoscibili. Il lavoro a Ballando Con Le Stelle continua, ma Paolo Belli – in accordo con l’azienda di Viale Mazzini – sceglie di non comparire in video. Il noto compositore lavora dietro le quinte e contribuisce alla riuscita del programma senza mostrarsi. Decisione che persiste fino allo scorso 3 novembre 2026. Giorno in cui Belli decide, in maniera autonoma, di tornare in video passando attraverso i social: “Ringrazio tutti per la vicinanza che avete mostrato – dichiara in un reel postato sul suo profilo ufficiale – ho deciso di riprendere i miei impegni professionali anche per rispetto a chi lavora con me”.

Il riferimento, in tal caso, era alle date del tour in programma con la BigBand. Dopo uno stop forzato, è arrivato il momento di ripartire. Questa decisione è un primo passo verso la riappropriazione totale della sua agenda di lavoro. Quindi tornerà anche a Ballando Con Le Stelle, ballerino per una notte nella sera del 21 novembre 2026. Poi rimarrà dietro le quinte lasciando spazio a Simone Di Pasquale che, in questa edizione del programma, ha preso il suo posto.

Il ritorno a Ballando Con Le Stelle

L’esibizione di Belli sarà un modo per far capire a tutti che si torna in pista, in ogni senso, nonostante qualche ferita ancora da metabolizzare. Il compositore rispetterà anche gli impegni presi con Telethon. La sua storia mischia professionalità e vita vissuta con sfumature che è importante non sottovalutare, motivo per cui Ballando Con Le Stelle resta – al netto delle polemiche nelle ultime settimane – un appuntamento fisso per milioni di italiani.

L’intrattenimento talvolta incontra anche passaggi che coincidono con una nuova parentesi professionale, per questo Belli ha scelto di riprendersi una compagine che – in sostanza – non l’ha mai abbandonato. La sua presenza a Saxa Rubra serve a ricordarlo, aspettando la prossima stagione in cui potrebbe tornare da protagonista sin dai blocchi di partenza.