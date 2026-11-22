Il caso che ruota attorno a Pierluigi Diaco e al dietro le quinte di Bella Ma’, il programma di Rai 2 in onda dal 2022, si è arricchito di una nuova voce. È quella di una ex opinionista, indicata con il nome di fantasia “Maria”, che conferma sfuriate e rimproveri in studio, ma contesta l’immagine di un conduttore “mostro” emersa negli ultimi giorni. Intanto la Rai ha avviato verifiche interne dopo le polemiche nate dall’intervista all’ex sacerdote Alberto Ravagnani.

Dall’intervista a Ravagnani all’audit Rai: così nasce il caso Diaco

Il caso Diaco è scoppiato dopo l’intervista ad Alberto Ravagnani, ex sacerdote e volto social, giudicata da molti spettatori poco empatica e troppo insistente. Da quel momento il clima si è fatto pesante. A far crescere la pressione sul conduttore di Bella Ma’ sono arrivate le ricostruzioni pubblicate da Selvaggia Lucarelli, con audio e testimonianze di ex partecipanti che hanno raccontato un ambiente segnato da tensioni, richiami duri e momenti difficili lontano dalle telecamere.

Nel giro di pochi giorni, la vicenda è uscita dal recinto televisivo ed è diventata un tema interno alla Rai. Viale Mazzini, secondo quanto comunicato nelle ultime ore, ha disposto un audit interno per raccogliere altri elementi e verificare quanto accaduto nel programma di Rai 2. Non una sentenza, quindi. Ma un passaggio formale, anche perché le versioni, almeno finora, non combaciano del tutto.

Dentro questo quadro si inserisce la testimonianza raccolta da Today.it di una ex opinionista del programma, chiamata “Maria” per proteggerne l’identità. Ha lavorato a Bella Ma’ per due anni, fin dalla prima edizione, dopo essere entrata attraverso Rai Casting. “Ho fatto due provini, uno con gli addetti Rai e uno con gli autori”, ha raccontato. All’ultimo, ha aggiunto, c’era anche Pierluigi Diaco. La prima impressione? “Mi sembrò sensibile e attento. Raccontai un fatto personale e lui si dimostrò empatico”.

La versione di “Maria”: sfuriate vere, ma non un clima sempre tossico

La controtestimonianza non nega le tensioni. Anzi. “Maria” ammette che le sfuriate di Diaco c’erano, soprattutto nei briefing prima della diretta. Però ridimensiona l’idea di un clima costantemente oppressivo. “Erano rimproveri da professore severo”, ha spiegato, precisando che nessuno, per quanto ha visto lei, sarebbe mai stato davvero costretto a “mettersi in ginocchio”. Una frase circolata nelle ricostruzioni dei giorni scorsi e diventata uno dei simboli della polemica.

Secondo l’ex opinionista, il conduttore poteva alzare la voce, fare “sparate”, arrabbiarsi. Poi però, finito il confronto prima della puntata, “se ne andava e si andava regolarmente in onda”. Il punto, nella sua lettura, è la distanza tra un carattere difficile e una condotta violenta. “Da qui a definirlo una persona violenta ce ne passa”, ha detto.

Il racconto di “Maria” restituisce anche un’altra immagine del gruppo. “Sembrava di essere al liceo”, ha confidato, ricordando amicizie nate in studio e rapporti rimasti anche dopo la fine dell’esperienza. L’impegno, ha spiegato, era di circa quattro giorni a settimana, per quattro ore al giorno. Lei era entrata come opinionista, poi aveva avuto piccoli spazi personali: lanci pubblicitari, canto, recitazione. Quanto ai compensi, ha smentito di aver ricevuto 1.500 euro netti al mese, cifra circolata in questi giorni. “Io quei soldi netti non li ho mai visti”, ha chiarito.

Ritardi, cellulari e ospitate altrove: le regole che facevano scattare lo scontro

Nella versione dell’ex componente del cast, molte tensioni nascevano da regole di studio considerate di base: arrivare puntuali, non portare cellulari durante le registrazioni, partecipare con energia ai momenti richiesti dal programma, compresi gli applausi, e comunicare eventuali apparizioni in altre trasmissioni. Erano dettagli, ma nella vita di tutti i giorni pesavano. “I ritardi lo facevano arrabbiare”, ha raccontato “Maria”. Anche i telefoni lasciati in studio, nonostante l’indicazione di depositarli fuori, diventavano motivo di scontro.

Un altro punto riguarda la presenza di alcuni membri del cast in altri programmi televisivi. Secondo la testimone, non sarebbe stata formalmente vietata dal contratto, almeno per quanto ricorda. Ma Diaco teneva molto al legame del gruppo con Bella Ma’. Una questione d’immagine, più che una clausola scritta. “Voleva che fossimo riconosciuti come il cast del programma”, ha spiegato.

La stessa ex opinionista ha confermato anche che alcuni litigi interni al cast esistevano. Non solo tra conduttore e partecipanti, quindi. Capitavano prese in giro, discussioni, attriti tra giovani e meno giovani. A proposito di uno degli audio diffusi negli ultimi giorni, quello legato a un rimprovero per comportamenti verso i partecipanti più grandi, “Maria” ha detto di essere stata presente. “Sì, c’ero durante quel litigio”, ha ammesso. Alla domanda su un possibile accanimento verso le donne, ha escluso questa lettura: i rimproveri, ha detto, arrivavano senza distinzioni.

Accuse, presunte vendette e verifiche interne: ora tocca alla Rai chiarire

La testimonianza non cancella le accuse, ma rende il quadro più complesso. Da una parte ci sono ex partecipanti che hanno raccontato un ambiente pesante, con audio e ricostruzioni finite al centro del dibattito pubblico. Dall’altra c’è chi, come “Maria”, riconosce i problemi ma invita a non trasformare ogni episodio in una condanna definitiva. “La verità sta nel mezzo”, ha detto, aggiungendo di ritenere giusto che la Rai faccia tutte le verifiche del caso.

Resta aperta anche la questione del tempismo. L’ex opinionista ha suggerito che alcune denunce pubbliche possano essere legate a delusioni personali, spazi televisivi non ottenuti o mancati rinnovi. “Finché Bella Ma’ faceva comodo era un gruppo fantastico”, ha osservato, con una punta di amarezza. Poi, secondo lei, quando lo spazio si è ridotto o qualcuno è stato escluso, lo sguardo sarebbe cambiato.

È una lettura, non una prova. E infatti proprio l’audit Rai servirà a separare fatti, percezioni e responsabilità. Di certo il caso ha ormai superato il singolo episodio dell’intervista a Ravagnani e riguarda il modo in cui si lavora nei programmi televisivi: il confine tra disciplina e pressione, tra autorevolezza e durezza. Pierluigi Diaco, nella versione di “Maria”, resta una “prima donna”, esigente e spesso ruvida. Ma non il “mostro violento” descritto da altri. Ed è su questa frattura, più che sulle frasi isolate, che ora la Rai dovrà fare chiarezza.