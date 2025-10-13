Chi è il nuovo Tribuno del popolo di Ballando con le Stelle: tutto su Matteo Addino, carriera e vita privata

Matteo Addino è arrivato nello studio di Ballando con le Stelle in qualità di Tribuno del popolo, per prendere il posto di Simone Di Pasquale, che quest’anno già danzando con la signora Coriandoli. Il ballerino affianca Rossella Erra e Sara Di Vaira, rappresentando la voce del popolo e ribaltando i voti dei giudici se necessario. Non tutti sanno che non è un volto nuovo nel mondo dello spettacolo, dato che ha collaborato in passato con Milly Carlucci in più occasioni. Ha partecipato a Ballando on the Road come giurato e ha anche curato alcune coreografie de Il Cantante Mascherato. Nel 2024, è stato anche Tribuno del Popolo nello spin-off Sognando Ballando con le Stelle.

La carriera nel mondo della danza

Fondatore e direttore della Naima Academy, punto di riferimento del panorama italiano della danza, Addino è un volto molto famoso del panorama artistico italiano. La sua scuola è infatti riconosciuta dall’International Dance Association e forma ogni anno centinaia di giovani talenti che sognano di entrare nel mondo dello spettacolo. Dalla sua Accademia sono ad esempio usciti numerosi artisti, entrati poi nel piccolo schermo e in programmi di successo come Amici di Maria De Filippi e Viva Rai 2!. Tra i nomi più conosciuti ci sono Tommaso Stanzani, ex allievo di Amici, ma anche Maddalena Svevi e Megan Ria, entrambe protagoniste del talent Mediaset e concorrenti dell’ultima edizione di Pechino Express.

Da lui sono passati anche Giulia Pelagatti, ex velina di Striscia la Notizia, Miguel Chavez, Eleonora Gaggero, Talisa Jade Ravagnani, Leonardo Trevisan e Federico Milan. Con il ruolo ottenuto nello studio di Ballando con le Stelle, Addino ha fatto un vero e proprio salto di qualità per il suo percorso artistico. Quest’anno spetta proprio a lui ribaltare o contestare i voti dei giudici, insieme a Rossella Erra e Sara Di Vaira. Matteo Addino è quindi arrivato per sostituire Simone Di Pasquale, il ballerino professionista che sta ora accompagnando la Signora Coriandoli in questa avventura.

Nel corso di qualche intervista, lui stesso ha dichiarato: “La mia passione è sempre stata quella di creare cose diverse e arrivare a colpire a livello emotivo le persone che guardano i miei spettacoli”.

La vita privata

Il ballerino è sempre stato molto riservato e ha preferito sin da subito restare distante dalle luci dei riflettori. Non si sa conosce infatti al momento la sua situazione sentimentale: non si sa quindi se sia fidanzato oppure single. Si è però scoperto che ha una forte passione per la magia e per il mistero, e che colleziona statuine di folletti e altri gadget fantasy.