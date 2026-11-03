Mediaset guarda agli USA: programmazione speciale per le elezioni di midterm, le scelte di Cologno Monzese

Gli Stati Uniti d’America arrivano alle elezioni di metà mandato. Donald Trump è protagonista: in questo momento storico il Presidente degli Usa in carica si gioca gran parte del proprio consenso tra aspettative e possibile reputazione in calo. Si è speso moltissimo per arrivare pronto all’appuntamento delle urne. The Donald è consapevole che un’eventuale flessione in termini di voti e preferenze potrebbe significare un futuro incerto con meno stabilità politica del previsto.

Gli equilibri geopolitici potrebbero, dunque, cambiare in un senso o nell’altro. Quindi anche Mediaset si prepara a raccontare quello che, secondo la stampa estera, rimane un appuntamento spartiacque. La tensione in America è palpabile e l’emittente italiana vuole raccontare tutto questo, con sensazioni e collegamenti nella notte, per dare il giusto peso al prossimo futuro politico degli Stati Uniti. In grado di influenzare anche gli scenari del mondo.

Mediaset si prepara alle elezioni USA di midterm

Pier Silvio Berlusconi ha cominciato questa manovra di avvicinamento alle urne dal 3 novembre 2026 con lo Speciale Quarta Repubblica – Midterm. Su Rete4 con Nicola Porro fino alle 6.00. Si prosegue in tal senso su Canale 5. Nella mattinata di mercoledì 4 novembre 2026 ci sarà lo speciale TG5 dal titolo Midterm: quale America? condotto da Cesara Buonamici fino alle 8.00. La nota cronista racconterà la notte italiana con vista sugli Stati Uniti d’America.

Questo quadro si completa con un ultimo speciale TG5 previsto per la seconda serata dopo la prima puntata della terza stagione di Viola come il mare con Francesca Chillemi. Il prime time di Cologno Monzese invece parlerà americano, se così possiamo dire, solo su Rete4 con un appuntamento speciale di E’ sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer. La giornalista farà il punto sull’election day. Durante la giornata del 4 novembre 2026 i telegiornali copriranno lo spoglio elettorale commentando le notizie dal territorio americano oltre alle programmazioni dedicate previste dal cambio di palinsesto. Gli USA si preparano a vivere una giornata campale, il filo rosso con l’Italia si rinnova anche sul piano del racconto mediatico.