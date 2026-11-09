Ballando Con Le Stelle, Diaco tenta la “pace” con Milly Carlucci: il retroscena di Giuseppe Candela

Pierluigi Diaco, la storia continua. Ormai è nota la contrapposizione mediatica fra il noto giornalista e conduttore e Ballando Con Le Stelle: il motivo è l’intervista andata in scena lo scorso 3 novembre 2026 durante BellaMa. Diaco ha incalzato oltre ogni limite consentito Alberto Ravagnani, giovane concorrente dello show di Raiuno, celebre alle cronache per aver rinunciato all’abito talare ed essersi rimesso in gioco sotto altre vesti.

Una ribalta mediatica che il presentatore di BellaMa ha posto sotto i riflettori, ma le domande troppo personali hanno rappresentato una pagina “spiacevole” – così definita da Milly Carlucci – di televisione. Si è esposta anche la Rai sul tema definendo i toni della chiacchierata poco consoni agli standard del Servizio Pubblico. A quel punto Pierluigi Diaco si è sentito messo alle strette, quindi ha diramato una nota stampa ufficiale sui canali dell’ANSA in cui ha dichiarato di prendere atto delle critiche ricevute.

Pierluigi Diaco e la pax negata con Milly Carlucci

Il cronista si scusa con Ravagnani e promette di utilizzare, nel prossimo futuro, toni diversi nel corso della propria trasmissione. Unico appunto: “Querelo – questo ha sottolineato Diaco – chiunque scriverà che io abbia tentato approcci in camerino con Ravagnani”. Precisazione dovuta a un ulteriore dettaglio rivelato dall’ex sacerdote nel corso della puntata scorsa di Ballando Con Le Stelle: “Sono entrato già turbato a BellaMa per cose poco carine accadute in camerino”. Il ragazzo non ha specificato cosa sia accaduto e più di qualcuno, sul Web e a mezzo stampa, sarebbe andato oltre con le insinuazioni.

Questo per Diaco non è accettabile e rimarca: “In camerino nessun tipo di approccio o avance, ho solo illustrato a Ravagnani cosa sarebbe successo in diretta”. Gli ha spiegato quello che avrebbero fatto in trasmissione. Ovviamente Alberto Ravagnani non si aspettava un determinato tipo di domande così private, alle quali tuttavia sceglie di non rispondere. La questione, dunque, sembra essere chiusa ma non è così. Alla Rai – dopo determinati momenti – esiste uno scontro interno tra Carlucci e Diaco. Ballando Con Le Stelle, stando a quanto riporta Fanpage, avrebbe posto un veto sulla presenza dei propri partecipanti alla trasmissione di Raidue.

Il retroscena su Dagospia

Nessuno, in altre parole, andrà più ospite a BellaMa per promuovere lo show del sabato sera in onda sulla rete ammiraglia Rai. Diaco vorrebbe rimediare e, quindi, chiama direttamente Milly Carlucci per chiedere di siglare una pace in diretta televisiva per testimoniare che è tutto risolto dopo una battuta d’arresto inevitabile. Magari arrivando in studio in qualità di ballerino per una notte. Una pax mediatica per riconciliare il clima anche davanti ai telespettatori. Il retroscena lo racconta il cronista Giuseppe Candela su Dagospia.

PRIMA DELLE SCUSE E DELLA REPLICA DI MILLY CARLUCCI, PIERLUIGI DIACO, PER ARCHIVIARE LE POLEMICHE E CHIUDERE LA GUERRA FREDDA A DISTANZA CON LO SHOW DEL SABATO SERA, AVEVA FATTO UNA PROPOSTA A SORPRESA: PARTECIPARE COME BALLERINO PER UNA NOTTE CON…https://t.co/pSAnifWqmF — Giuseppe Candela (@GiusCandela) November 9, 2026

La proposta di Diaco sarebbe stata rispedita al mittente. Milly Carlucci e gli autori di Ballando Con Le Stelle avrebbero risposto picche. Oltretutto, rivela ancora Candela, Diaco avrebbe provato anche a chiamare in diretta durante la trasmissione sabato scorso. L’obiettivo era spiegare in prima persona che, con Ravagnani, in camerino non è accaduto nulla di prevaricante. Opportunità che, però, gli sarebbe stata negata.

La nota ufficiale all’ANSA

Allora Diaco, successivamente, ha scelto di diramare la nota stampa ufficiale all’ANSA. Questo è il racconto di Candela, un retroscena che apre nuovi scenari su una vicenda che sta polarizzando il dibattito televisivo e parte dell’opinione pubblica. Disputa tutt’altro che conclusa, pronta a riservare ulteriori colpi di scena.