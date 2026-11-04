«L’ultimo dei Mohicani», il film di Michael Mann tra romanzo, set e metodo Daniel Day-Lewis

L’ultimo dei Mohicani, partendo dal romanzo di James Fenimore Cooper, è un film che ha ancora tantissimi segreti da svelare.

Nel 1992 Michael Mann riportò sul grande schermo L’ultimo dei Mohicani, partendo dal romanzo di James Fenimore Cooper e dall’America coloniale del 1757.

A dare volto a Nathaniel “Occhio di Falco” fu Daniel Day-Lewis, in un film dove guerra, frontiera e incontro tra coloni europei e popolazioni native diventano materia viva.

Oggi, disponibile in streaming su Prime Video, resta uno dei titoli più riconoscibili del cinema d’avventura degli anni Novanta. Non solo per la storia d’amore e d’assedio, ma per il modo in cui Mann seppe dare peso a paesaggi, costumi, corpi e preparazione degli attori. Un film ruvido, fisico, lontano dall’idea del semplice kolossal in costume.

Dal romanzo di James Fenimore Cooper al terzo adattamento per il cinema

L’ultimo dei Mohicani nasce dal romanzo pubblicato nel 1826 da James Fenimore Cooper, secondo libro del ciclo dei “Leatherstocking Tales”, costruito attorno a Natty Bumppo, cacciatore bianco cresciuto a contatto con le culture native nordamericane.

Nel film di Michael Mann diventa Nathaniel “Occhio di Falco”, interpretato da Daniel Day-Lewis: un orfano adottato da Chingachgook, capo mohicano portato sullo schermo da Russell Means, attivista lakota e figura politica dell’American Indian Movement. P

rima del film del 1992, il romanzo era già arrivato al cinema con The Last of the Mohicans del 1920 e con Il re dei pellirosse del 1936. Mann, però, non si limita a rimettere Cooper in scena. Lo attraversa con il passo del grande cinema classico e costruisce un racconto più teso, fatto di inseguimenti, assedi, sguardi e silenzi. La storia d’amore tra Occhio di Falco e Cora Munro, interpretata da Madeleine Stowe, diventa così il cuore emotivo di un film che parla anche di identità, lealtà e appartenenza.

Dentro la Guerra franco-indiana del 1757: la frontiera non è una cartolina

La storia si svolge nel 1757, durante la Guerra franco-indiana, il fronte nordamericano della Guerra dei Sette anni, combattuta tra Francia e Gran Bretagna con il coinvolgimento decisivo di diverse nazioni native. Nel film, però, la guerra non resta sullo sfondo. Entra nelle case, nei boschi, nelle scelte dei personaggi. Costringe famiglie di coloni, soldati inglesi e tribù alleate a muoversi in un territorio fragile, dove tutto può cambiare in poche ore.

Al centro c’è anche il viaggio delle figlie del colonnello Munro, Cora e Alice, verso Fort William Henry, avamposto britannico realmente esistito nell’attuale Stato di New York. Mann intreccia fatti storici e libertà narrative, come spesso accade al cinema, ma conserva un punto essenziale: la frontiera non è un luogo ordinato e romantico. È uno spazio conteso, attraversato da alleanze instabili e tradimenti improvvisi. “Non volevo un film da cartolina”, avrebbe spiegato il regista in diverse interviste sul lavoro preparatorio. E infatti, in «L’ultimo dei Mohicani», la guerra è fango, boschi, fumo di moschetti. Poco eroismo proclamato. Molta sopravvivenza.

Le location del film: così Mann ricrea l’America coloniale

Anche se racconta le foreste del Nord-Est americano, L’ultimo dei Mohicani fu girato in gran parte nella Carolina del Nord, tra montagne e boschi capaci di richiamare l’America coloniale del Settecento.

Tra i luoghi più noti compaiono le zone intorno a Chimney Rock Park, Lake James, Biltmore Estate e le Blue Ridge Mountains, scelte per restituire una natura vasta, scoscesa, spesso minacciosa. Il lavoro visivo di Mann e del direttore della fotografia Dante Spinotti punta su una luce spesso naturale, su movimenti rapidi nella vegetazione e su un’attenzione concreta ai dettagli: armi, abiti, canoe, fortificazioni. Il forte, le capanne, i sentieri nel bosco non sembrano mai semplici scenografie. Sono luoghi abitati, sporchi di vita. Si vede nelle marce, nei corpi stanchi, negli interni rischiarati dal fuoco.

Anche la colonna sonora di Trevor Jones e Randy Edelman, diventata uno degli elementi più ricordati del film, va nella stessa direzione: accompagna la corsa, la perdita, l’urgenza. Senza coprire tutto.

Daniel Day-Lewis e il metodo per diventare Occhio di Falco

La trasformazione di Daniel Day-Lewis in Occhio di Falco è una delle pagine più citate della sua carriera, già allora segnata da un metodo di lavoro molto rigoroso.

Per prepararsi al ruolo, l’attore imparò a usare il fucile a pietra focaia, a muoversi nei boschi, a cacciare e pescare. Doveva sentire come naturali gli strumenti e i gesti del personaggio. Secondo ricostruzioni riportate negli anni dalla stampa specializzata, Day-Lewis portava con sé l’arma anche fuori dal set e seguì un addestramento intenso per rendere credibili corsa, postura e combattimenti. Non una posa da divo, almeno nelle intenzioni. Piuttosto il suo modo di ridurre la distanza tra attore e ruolo.

Mann, regista notoriamente attento alla precisione tecnica, trovò in lui un interprete disposto a entrare nella fatica quotidiana del film: freddo, terreno irregolare, riprese nei boschi, scene d’azione da rifare più volte. Ne esce un protagonista di poche parole, costruito più con il corpo che con le battute. Quando Occhio di Falco corre sui crinali o attraversa la foresta per raggiungere Cora, il film trova la sua immagine più forte: un uomo in movimento, dentro una storia più grande di lui.