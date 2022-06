Con la presentazione dei palinsesti per la stagione televisiva 2022-2023, si completa l’avvio della nuova organizzazione per genere della Rai, che ha così presentato oggi a Milano tutti i programmi che andranno in onda nella prossima stagione, seguendo questo nuovo asset organizzativo. Andiamo dunque a vedere come si declinerà l’offerta dell’Intrattenimento Prime Time, studiata dal direttore Stefano Coletta.

Rai1: Prime Time all’insegna delle riconferme

Per Rai1 si segnala la quasi totale assenza di novità: nell’access è riconfermato Soliti Ignoti, che partirà domenica 11 settembre, mentre la festa che segnerà l’avvio della stagione autunnale del genere Intrattenimento Prime Time sarà la serata evento, Domenica In show. Seguiranno poi i tre appuntamenti al sabato (17, 24 settembre, 1° ottobre) di Arena 60 70 80 e 90 e la partenza di Tale e Quale, prevista per venerdì 30 settembre.

Debutterà sabato 8 ottobre la diciassettesima edizione di Ballando con le Stelle, che si concluderà venerdì 23 dicembre, mentre le quattro puntate di Ballando on the road saranno trasmesse prima nell’access di Rai2 (domenica 25 settembre, 2, 9, 16 ottobre) e poi nel pomeriggio di Rai1, alle 14:45 (sabato 22, 29 ottobre, 5, 12 novembre).

Si aggiungeranno poi su Rai1 alcune serate evento, come lo Speciale Eredità Unicef – Una sera insieme (martedì 1° novembre), i due speciali Telethon di domenica 11 e 18 dicembre, Sanremo Giovani 2022, dove si completerà il cast di artisti del Festival di Sanremo 2023, con i tre vincitori che accederanno di diritto, Go Gianni Go, una serata dedicata a Gianni Morandi e condotta da lui stesso da Bologna, L’anno che verrà e Danza con me 2023 con Roberto Bolle.

In seconda serata verrà trasmesso domenica 9 ottobre il Prix Italia, che si terrà quest’anno a Bari, mentre in terza serata, a partire da lunedì 26 settembre, tornerà Maurizio Costanzo con il suo S’è fatta notte. Venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 novembre si terrà poi lo Zecchino d’Oro.

Rai2: un nuovo Prime Time per una rete “in sofferenza di ascolti”

Tante le novità invece per Rai2, dove debutterà nell’access Paolo Conticini con Una scatola al giorno, in onda da lunedì 10 ottobre a venerdì 18 novembre. Da lunedì 21 novembre tornerà Drusilla Foer con Drusilla e l’Almanacco del giorno del dopo. Aprirà con quattro prime serate la stagione autunnale di Rai2 Mara Maionchi con Nudi per la vita, in onda da lunedì 12 settembre, mentre erediterà poi il suo giorno di messa in onda Stefano De Martino con Sing Sing Sing, in onda dal 26 settembre al 31 ottobre.

Rimanendo sempre al lunedì esordirà su Rai2 un nuovo format, Non sono una signora, dedicato alle Drag Queen, previsto dal 7 novembre al 5 dicembre. Partirà invece martedì 27 settembre la settima edizione di Il Collegio, che sarà poi seguito, dopo le sue otto puntate, dal nuovo Boomerissima di Alessia Marcuzzi, al via quindi dal 22 novembre.

In seconda serata arriva Alessandro Cattelan con EPCC su Rai2, in onda dal 13 settembre per tre sere consecutive, martedì, mercoledì e giovedì, fino alla partenza della nuova edizione di Belve con Francesca Fagnani, che proseguirà sempre con tre serate a settimana a partire dal 25 ottobre. Partirà poi martedì 22 novembre e proseguirà fino a giovedì 29 dicembre la seconda edizione di Bar Stella con Stefano De Martino, che andrà in onda come Cattelan e Fagnani sempre martedì, mercoledì e giovedì sera.

Rai3: novità Malgioglio per il prime time

Per Rai3 l’unica novità, oltre al riconfermato Blob, come sempre nell’access, e ai due appuntamenti con il Circo di Montecarlo, previsti in prime serata per il 24 e il 31 dicembre, è Mi casa es tu casa con Cristiano Malgioglio, da giovedì 1° dicembre.