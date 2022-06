Tra i protagonisti annunciati della prossima stagione televisiva c’è senza dubbio alcuno Stefano De Martino. Il ballerino scoperto da Maria De Filippi, molto stimato dal direttore dell’Intrattenimento Rai Stefano Coletta, sarà alla guida di ben quattro programmi.

Nel dettaglio, a inizio 2023 De Martino tornerà alla conduzione di Stasera tutto è possibile, mentre da metà novembre ci sarà la seconda edizione di Bar Stella, in onda in seconda serata sempre su Rai2 per tre volte a settimana, precisamente il martedì, mercoledì e giovedì, come anticipato nei giorni scorsi da Dagospia. Ma la vera notizia riguarda il nuovo titolo che Stefano De Martino condurrà in prima serata sempre su Rai2 in autunno.

Secondo quanto risulta a TvBlog, il programma in questione dovrebbe essere la versione italiana di That’s My Jam, format americano (NBC) condotto da novembre 2021 da Jimmy Fellon (Il titolo americano a febbraio scorso è stato rinnovato per una seconda stagione). Si tratta di un game show musicale, con due squadre di celebrità che si sfidano in un contesto festoso. La produzione italiana dovrebbe essere curata da Banijay.

That’s My Jam, i cui concorrenti in America sono stati del calibro di Ariana Grande, Rita Ora, Alessia Cara e Kate Hudson, ha già una versione francese. E tra poche settimane dovrebbe approdare anche nel nostro Paese. L’annuncio ufficiale arriverà nel corso della presentazione dei palinsesti che si terrà martedì prossimo a Milano.

Ricordiamo che Stefano De Martino in questi giorni sta registrando (in Piazza del Popolo a Roma) le prime puntate di Tim Summer Hits Estate – e così arriviamo ai quattro programmi di cui abbiamo scritto in apertura di articoli -, che saranno proposte da giovedì prossimo ogni settimana in prime time su Rai2. Con lui in conduzione c’è Andrea Delogu, altro volto sempre più presente nella programmazione della seconda rete della tv pubblica.