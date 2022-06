Box, il nuovo access dell’autunno di Rai2 (Anteprima TvBlog)

Territorio di sperimentazione quello della seconda rete della Rai e via dunque a nuovi esperimenti che per la verità sono già partiti in queste prime settimane delle direzioni di genere con l‘Almanacco di Drusilla Foer. Esperimento questo per ora che non ha dato i frutti sperati, con ascolti altalenanti, ma fondamentalmente in calo rispetto alle prime puntate del programma. Probabilmente la cifra di Drusilla, squisitamente teatrale, mal si addice a quella porzione del palinsesto e al pubblico che la abita, forse più indirizzato verso l’informazione, specificatamente del Tg1 e del Tg La7. Almanacco di Drusilla dunque non da bocciare tout court, ma forse da riconsiderare. Nel solco della sperimentazione arriverà in autunno un programma forse più adatto al tipo di pubblico che fugge ai notiziari di cui sopra. Il programma in questione sarà un game show ed il titolo dovrebbe essere Box.

Titolo semplice per l’oggetto al centro di questo gioco, molto elementare nel meccanismo e questo potrebbe essere un pregio, ma anche “aperto” a molte strade, perchè all’interno di una scatola, ci potrebbe essere qualsiasi cosa e quando diciamo qualsiasi, intendiamo proprio qualsiasi.

Già perchè al centro della scena di questo nuovo game, che sarà prodotto dalla Stand by me, ci sarà un’enorme scatolone ed i concorrenti in gara dovranno cercare di indovinare cosa contiene. Gioco come vedete molto semplice e allo stesso tempo aperto a moltissime soluzioni. Per esempio, tanto per dirne una, dentro a questo scatolone ci potrebbe essere addirittura una persona in carne ed ossa ed il compito in questo caso dei concorrenti sarà quello di individuare anche chi è oltre a cosa c’è nel “box”. Gioco quindi semplice, divertente e aperto a più chiavi di lettura, a partire dal conduttore che deve dare leggerezza e divertimento al programma, conduttore che pure lui non saprà cosa ci sarà all’interno del box.

Appuntamento quindi con The Box a partire da ottobre, nell’access prime time di Rai2, cioè alle ore 20 come traino del Tg2 delle 20:30.