L’appuntamento è previsto da lunedì 7 novembre 2022 per la nuova produzione Fremantle per conto della direzione intrattenimento prime time della Rai “Non sono una signora“. Il programma di varietà che è stato posizionato nella prima serata del lunedì di Rai2 nel tentativo di ripetere gli ottimi ascolti che sta portando a casa il varietà Endemol Stasera tutto è possibile avrà come noto nelle vesti di conduttrice Alba Parietti e proprio da queste colonne abbiamo avuto modo di parlarvene molto diffusamente a proposito del panel di vip che un po’ come accade nel Cantante mascherato di madame Milly Carlucci, dovranno investigare cercando di capire chi si cela sotto il travestimento delle celebrità in campo.

I nomi di tre investigatori vip ve li abbiamo già annunciati da queste colonne e sono appunto Sabrina Salerno, Filippo Magnini e la dolce e zuccherosa Cristina D’Avena. A questi tre nomi se n’è aggiunto un quarto di cui ora vi diamo conto. Si tratta di Mara Maionchi, che ormai trova le telecamere Rai di casa, visto che l’abbiamo vista condurre il varietà Nudi per la vita e da stasera sarà ospite fissa al posto della Orietta Berti, passata al Grande fratello vip 7 nelle vesti di opinionista, nel varietà di Fabio Fazio Che tempo che fa.

Naturalmente stiamo parlando di Mara Maionchi che quindi si affiancherà alle tre signore sopra citate nel tentativo di scoprire i nomi dei vip celati sotto ai travestimenti che li vedranno trasformati in drag queen. A questi quattro investigatori si affiancheranno poi tre drag queen che avranno il compito di giudicare le performance delle celebrità in gara, fra di loro, come già anticipato da queste colonne, ci sarà Vanessa Van Cartier. Le altre due saranno Maruska Starr ed Elecktra Bionic. Le registrazioni di questo spettacolo di varietà sono già iniziate pressi gli studi milanesi della Rai in via Mecenate.

L’appuntamento in tv dunque per la prima delle cinque emissioni di Non sono una signora è per lunedì 7 novembre dopo l’intramontabile Tg2 Post di Gennaro Sangiuliano, dalle frequenze della seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo.