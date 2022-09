È previsto per lunedì 7 novembre il debutto su Rai2 di Non sono una signora, primo programma targato Rai dedicato al mondo delle drag queen. TvBlog è in grado di anticipare i nomi dei componenti della giuria della trasmissione che avrà una durata di cinque puntate (tutte in prima serata, chiusura in calendario il 5 dicembre).

Secondo quanto ci risulta, infatti, la giuria di Non sono una signora sarà composta da Sabrina Salerno, Fabrizio Mainini e Cristina D’Avena. La prima, showgirl icona di femminilità, tornerebbe in tv dopo un lungo periodo di assenza, interrotto nel 2020 al Festival di Sanremo, a cui prese parte come ospite, su invito del direttore artistico e conduttore Amadeus. Il secondo è il coreografo che da molti anni lavora in televisione, da Made in Sud a Tale e quale show, ma ha fatto parte anche dei corpi di ballo di titoli storici come Buona Domenica e Carramba che sorpresa. La terza, voce inconfondibile per un’intera generazione cresciuta con le sue sigle di cartoni animati, è già stata giurata per una puntata di Drag Race Italia, il primo titolo che, negli scorsi mesi, ha portato – su Discovery+ – nel piccolo schermo nostrano il mondo delle drag (a breve inizierà la seconda stagione).

Ricordiamo che alla conduzione di Non sono una signora dovrebbe esserci, secondo quanto anticipato dal blog di Davide Maggio, Alba Parietti. Il format prevede che alcuni personaggi noti si mettano in sfida fra loro trasformandosi per l’occasione in splendide drag che concorreranno attraverso spettacolari performance. La finale vedrà sfidarsi le drag vincitrici dei precedenti quattro appuntamenti.