Puntata boom quella di martedì scorso nella seconda emissione di questa nuova serie di Belve. Il programma ideato, diretto e condotto da Francesca Fagnani ha fatto segnare infatti un nuovo record in termini ascolti, sfondando il muro del 12% di share, grazie all’impennata della curva rossa di Rai2 nella prima parte del programma durante l’attesissima intervista a Fedez.

La stagione d’oro di Belve su Rai2

Dati che stanno portando questa nuova serie del programma di Francesca Fagnani fra quelle più viste della sua giovane vita televisiva. Ieri sera abbiamo visto nello studio di Rai2 Simona Ventura. Ilenia Pastorelli, Marcella Bella e Clauda Gerini. Vedremo fra poco il riscontro Auditel della terza puntata di Belve, nel frattempo diamo un’occhiata ai protagonisti della puntata di martedì prossimo del programma della direzione intrattenimento prime time della Rai.

Mara Maionchi ospite di Francesca Fagnani

Siamo in grado di anticiparvi gli ospiti della quarta puntata di Belve che sarà trasmessa sempre da Rai2 martedì prossimo, 23 aprile 2024. Si parte con una lunga chiacchierata con la prossima protagonista del nuovo varietà di Rai1 diretto e condotto da Milly Carlucci, ovvero Mara Maionchi. Sarà infatti una delle acchiappatalenti dello show della prima rete della Rai una delle ospiti della puntata di martedì prossimo di Belve.

Produttrice discografica e ormai personaggio televisivo, Mara Maionchi, debutta nel mondo discografico alla Ariston records nel 1967 grazie ad un annuncio sul Corriere della sera, cosi recitano le cronache. Poi l’approdo alla Numero 1 chiamata da Mogol e Battisti come addetta stampa. Nel 1975 va a lavorare alla Ricordi come responsabile editoriale e più avanti direttrice artistica. E’ del 1983 l’ingresso alla Fonit Cetra sempre come direttrice artistica.

Sempre quell’anno Mara Maionchi fonda insieme al marito, il compositore Alberto Salerno, l’etichetta “Nisa“, da qui lancia Tiziano Ferro. Nel 2006 Maionchi e il marito Salerno fondano poi “Non ho l’età” con l’intenzione di lanciare nuovi talenti. Ecco dunque che il sacro fuoco di scopritrice di talenti Mara Maionchi l’ha sempre avuto e ora lo metterà in pratica anche il tv nel nuovo varietà di Milly Carlucci L’acchiappatalenti, il cui scopo è proprio quello di scoprire nuovi artisti per il mondo dello spettacolo. Dopo gli abboccamenti degli anni passati, ecco dunque che stavolta Mara Maionchi sarà per davvero a Belve.

Margherita Buy a Belve

Si passa poi al mondo del cinema, quello impegnato, per l’altra ospite della quarta emissione di Belve. Si tratta dell’attrice Margherita Buy, che in questo periodo vediamo fra le interpreti della splendida miniserie di Nerflix “Ripley“, dove interpreta la padrona di casa dello stesso protagonista del telefilm.