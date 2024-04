Manca ormai solo un mese al debutto su Rai 1 del nuovo show diretto e condotto da Milly Carlucci L’acchiappatalenti. La prima delle cinque puntate previste di questo nuovo varietà è infatti posizionata per venerdì 10 maggio 2024 subito dopo Affari tuoi su Rai1. Quattro venerdì sera sulla prima rete della Rai in compagnia di questo nuovo talent show, a cui farà seguito poi la finalissima in programma sabato 8 giugno sempre in prima serata e sempre su Rai1.

Il meccanismo de “L’acchiappatalenti “

Sul meccanismo di questo nuovo varietà di Rai1 vi abbiamo già raccontato quasi tutto. Ha fatto ulteriore chiarezza la stessa Milly Carlucci che ospite di XXI secolo su Rai1 ha così spiegato il suo nuovo programma:

“Insieme ad un gruppo di personaggi straordinari, cinque acchiappatalenti e tre giurati, noi metteremo insieme una serata di grande divertimento dove lo scopo dei nostri acchiappatalenti sarà quello di trovare, tra quello che noi presentiamo, il miglior tipo di talento che si adatta alla loro personalità”.

I cinque acchiappatalenti

Il cast sarà quindi formato da cinque acchiappatalenti che vestiranno appunto i panni dei talent scout, cercando di capire se l’artista (o sedicente tale) che gli verrà proposto sarà degno di essere presentato al pubblico di Rai1 ai tre giurati che dovranno giudicare le varie performance. Qui su TvBlog vi abbiamo già dato indiscrezioni sul cast di questo programma. Oggi siamo in grado di presentarvi i cinque acchiappatalenti.

Teo Mammucari, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi

Tre dei quali sono già stati in qualche modo presentati. Si tratta dei comici, attori ed intrattenitori televisivi Teo Mammucari e Francesco Paolantoni. A loro due si aggiunge una che di fiuto nel cercare talenti ne ha davvero molto e lo ha dimostrato nella sua lunga carriera, ovvero Mara Maionchi.

Sabrina Salerno e Nino Frassica completano il cast

A loro tre si aggiungono la cantante Sabrina Salerno e l’attore e comico Nino Frassica. Due personaggi molto famosi e che non hanno bisogno di certo di presentazioni. I cinque acchiappatalenti del nuovo show di Milly Carlucci saranno dunque Teo Mammucari, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi, Sabrina Salerno e Nino Frassica.