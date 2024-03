Nelle sere di maggio, precisamente nel venerdì di Rai1, l’appuntamento è con il nuovo spettacolo di varietà diretto e condotto da Milly Carlucci. Vi abbiamo dato da queste colonne abbondanti anticipazioni, a partire dal titolo che sarà L’acchiappa talenti. Un nuovo talent show che baserà le sue fondamenta sulle esibizioni di alcuni artisti nazionali ed internazionali, cooptati da cinque vip, qui chiamati appunto Acchiappa talenti.

L’acchiappa talenti di Milly Carlucci, come funziona

Praticamente vedremo in gara alcuni talent scout, che qui si chiameranno appunto Acchiappa talenti, che proporranno al pubblico di Rai 1 alcuni artisti nei vari campi dello spettacolo, sottoposti al giudizio di una giuria e al pubblico televisivo. Il programma andrà in diretta e sarà come detto posizionato nei venerdì sera di Rai1, tranne la finale che per esigenze di palinsesto al momento è appoggiata nel prime time di sabato 8 giugno 2024.

Le prime indiscrezioni sul cast

Nel dettaglio la produzione mostrerà attraverso dei video introduttivi degli artisti, di cui però non verrà svelata la specialità, che diventerà nota solamente ad inizio esibizione. Solo dopo il video introduttivo e nei primi momenti dell’esibizione stessa, l’acchiappa talenti deciderà se quello sarà il suo protetto. Ma chi saranno questi Acchiappa talenti? Ebbene giungono le prime indiscrezioni al riguardo di cui qui, nella nostra storica rubrica di Retroscena vi diamo conto. Il cast è in formazione proprio in queste settimane. Fra i nomi dei papabili c’è quello della vincitrice dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, ovvero Wanda Nara.

Francesco Paolantoni e Teo Mammucari nel cast

Fra i possibili capi squadra della prima edizione de L’acchiappa talenti si starebbe pensando anche a Francesco Facchinetti, che quindi conquisterebbe un posto anche nel varietà primaverile di Milly Carlucci per Rai1, essendo stato lui fra gli investigatori del Cantante mascherato, programma questo sostituito proprio da L’acchiappa talenti. Sempre dal mondo Carlucci anche l’altro talent scout di questo nuovo show, ovvero Teo Mammucari, già concorrente dell’ultima edizione di Ballando con le stelle e vincitore di una edizione del Cantante mascherato.

Mara Maionchi, una talent scout per il nuovo show di Milly Carlucci

Fra i capi squadra della prima edizione de L’acchiappa talenti c’è anche il comico Francesco Paolantoni, che ha fatto coppia con Gabriele Cirilli negli show di Carlo Conti. La quinta arruolata è una che di talenti se ne intende, sua per esempio la scoperta di Tiziano Ferro, ovvero Mara Maionchi. Lei ha fatto parte di tanti talent show, uno su tutti proprio Italia’s got talent, da cui questo nuovo programma trae in qualche modo ispirazione.

La giuria con Simona Ventura

Per quel che riguarda la giuria fra i papabili figurano i nomi di Simona Ventura e Guillermo Mariotto. Sempre per quel che riguarda la giuria si parla anche di un coinvolgimento di Nino Frassica, mentre Flavio Insinna potrebbe essere arruolato per il programma, ma con un posto in bilico fra la giuria e talent scout. Insomma al netto di tutto, il cast definitivo di talent scout e giurati è ancora in via di definizione.