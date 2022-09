Ad ottobre prenderà il via la nuova edizione di Che Tempo Che Fa, sempre la domenica sera su Rai 3. A condurre ci sarà naturalmente Fabio Fazio, la comica di punta rimarrà Luciana Littizzetto e ad annunciare gli ospiti non potrà che esserci Filippa Lagerback. Ma al Tavolo mancherà Orietta Berti.

La cantante in gara al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Quando ti sei innamorato” dedicato al suo Osvaldo non farà parte del segmento finale del talk show della terza rete Rai in quanto dalla settimana scorsa è l’opinionista della settima edizione del Grande Fratello Vip al fianco di Sonia Bruganelli e condotto dal direttore di Chi, Alfonso Signorini.

L’interprete, oltre ad aver addotto ragioni economiche per il ruolo di commentatrice del reality show della rete ammiraglia Mediaset, ha spiegato che sempre su Canale 5 si starebbe lavorando ad uno show a lei dedicato in due puntate.

Fabio Fazio così non è rimasto di certo a guardare e ha voluto al suo fianco una vecchia conoscenza del programma, ovvero l’ex agente discografica ed ex giudice di X Factor Mara Maionchi.

Ad annunciarne l’arrivo è stata la stessa trasmissione sui social:

“Quest’anno a Che Tempo Che Fa si aggiunge un posto al TAVOLO per… @maramaionchi, con lei passeremo tante puntate in compagnia”.

La Berti ha voluto commentare la notizia sul profilo Instagram del talk show:

“Un abbraccio al caro Fabio, alla cara @realmaramaionchi e a tutti gli amici del tavolo di @chetempochefa . con affetto e a presto. Orietta”.

Per la moglie di Alberto Salerno è un periodo d’oro, dato che il suo docu-reality Nudi per la vita andato in onda in tre puntate su Rai 2 ha avuto un discreto successo. In questo programma alcuni personaggi famosi hanno eseguito dei balletti in stile Full Monty e quindi facendo degli spogliarelli per porre l’attenzione sulla prevenzione del tumore al seno, patologia che ha colpito proprio la Maionchi. Nell’ultima puntata abbiamo visto all’opera l’attrice Corinne Clery, la conduttrice Elisabetta Gregoraci, la comica Valeria Graci, l’ex politica Alessandra Mussolini, l’imitatrice Brenda Lodigiani, l’ex velina Maddalena Corvaglia.

