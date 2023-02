Domenica 19 febbraio parte su Sky Uno e in streaming su NOW Quelle Brave Ragazze 2, con Mara Maionchi, Sandra Milo e la new entry Marisa Laurito. Le tre presenteranno questa mattina la nuova edizione del programma, che le vedrà anche quest’anno protagoniste di un viaggio di cui ignorano sia le varie destinazioni sia quello che accadrà.

Ad accompagnarle nel viaggio sarà sempre Alessandro Livi, chiamato a guidare il van maculato rosa shocking. Il viaggio delle tre signore partirà da Montecarlo, dove conosceranno le usanze e i costumi monegaschi, prima di allargare il loro viaggio ad altre mete della Francia del sud, dove esploreranno non solo luoghi, ma anche profumi, come quello che a Sandra Milo richiamerà alla mente il suo amato Federico Fellini.

Quelle Brave Ragazze 2 tenterà di replicare con un cast parzialmente diverso – al posto di Orietta Berti, impegnata come opinionista del Grande Fratello Vip, è subentrata Marisa Laurito – quella che è stata l’esperienza della prima edizione, nella quale il viaggio di “quelle brave ragazze” si era svolto in Spagna.

In ognuna della tappe che percorreranno le attenderanno delle missioni da portare a termine, più o meno gradite alla tre protagoniste di Quelle Brave Ragazze 2, che non accoglieranno sempre con il massimo entusiasmo le missioni che si caleranno loro davanti nel corso del viaggio. Per scoprire però di più circa questa seconda edizione di Quelle Brave Ragazze bisogna attendere le dichiarazioni che arriveranno direttamente da Mara Maionchi, Sandra Milo e Maurisa Laurito nel corso della presentazione del programma, che faranno fra pochi minuti con la stampa invitata al Grand Hotel et de Milan, dove a partire dalle 11:15 si dovrebbe tenere una round table, attraverso la quale sia i giornalisti in presenza, sia quelli collegati da remoto potranno capire ancora meglio cosa è in arrivo con questa seconda edizione.

Anche TvBlog parteciperà: seguite in diretta con noi le dichiarazioni.