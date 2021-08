Quali sono le serie tv che ci aspettano a settembre su Netflix? ecco l’elenco con i titoli in arrivo in streaming su Netflix ma anche qualche spunto su quelli che aspettiamo maggiormente e su quelle serie tv che potrebbero essere la sorpresa del mese. Settembre su Netflix è davvero molto ricco con in 15 giorni tre serie tv molto forti e conosciute come La Casa di Carta, Lucifer e Sex Education. Ma vediamo insieme cosa c’è in arrivo a settembre.

Giorno per giorno ecco le date delle serie tv in arrivo su Netflix sia inedite che le aggiunte in catalogo:

Mercoledì 1 – Chicago Med e Chicago Fire (prime 4 stagioni) e le prime due stagioni di Trapped (thriller ambientato tra i ghiacci islandesi)

stagione 1, serie animata con al centro l’agente Mary/Steve Maryweather, migliore del suo corso che dopo aver fatto coming out viene mandato a West Hollywood non potendo licenziarlo; qui mette insieme una squadra di geni incompresi LGBTQ+ e inizia a compiere missioni sempre più rilevanti Venerdì 3 – La Casa di Carta parte 5 volume 1: prima parte dell’ultimo capitolo della serie tv spagnola, i rapinatori dentro la Banca di Spagna si salveranno? e il professore?

, stagione 1: originale australiano, un teen mystery con al centro giovani sommozzatori alla ricerca di un’amica scomparsa durante un ciclone Martedì 7 – On The Verge – Al limite, stagione 1: comedy di e con Julie Delpy su quattro amiche tra i 40 e i 50 anni che affrontano la vita familiare e lavorativa e cercano di reinventarsi magari seguendo i loro sogni

stagione 2: thriller belga su un aereo in volo mentre il sole inizia a uccidere tutti sulla terra Venerdì 10 – Lucifer sesta e ultima stagione, una serie che di sicuro non ha bisogno di presentazioni

stagione 3: un nuovo anno scolastico e nuove avventure per Otis che si dà al sess0 occasionale mentre Eric e Adam sono una coppia e Jean è incinta 17 – Squid Game , stagione 1: originale coreano con al centro un gruppo di giocatori spiantati che partecipano a un gioco di sopravvivenza

(più stagioni): aggiunta in catalogo una tra le comedy più divertenti degli ultimi anni che racconta la vita dei dipendenti di un grande magazzino. Mercoledì 22 – Dear White People , stagione 4: ultima stagione e ultimo anno all’università Winchester, una stagione ambientata nella post pandemia con un omaggio agli anni ’90, con i ragazzi che riflettono sull’anno più educativo e teatrale della loro vita.

stagione 1: Isabel una sopravvissuta all’olocausto, cerca negli anni ’60 in Spagna Bachman tra gli uomini più pericolosi d’Europa per vendicarsi Giovedì 23 – Pose, stagione 3: arriva l’ultima stagione della serie che racconta il mondo delle ball room di New York negli anni ’80

, stagione 1: serie originale thailandese, al centro Wanchai appena arrivato a Bangkok che attraversa la città con l’aiuto di una giornalista. 23 – Hospital Playlist, stagione 2: originale coreana

Venerdì 24 – Midnight Mass: miniserie dal creatore di Hill House, un horror ambientato su un’isola in cui l’arrivo di un ragazzo caduto in disgrazia e l’arrivo di un prete carismatico amplieranno le differenze tra gli abitanti; l’arrivo del prete coincide con nuovi e inspiegabili eventi miracolosi

24 – Rapinatori – La serie, stagione 1: originale francese con al centro Mehdi, un ladro esperto e la giovane Liana, al centro di una guerra tra spacciatori

Giovedì 30 Love 101, stagione 2

30 – Luna Park stagione 1: serie italiana ambientata a Roma negli anni’60 dove si incontrano la giostraia Nora e Rosa una ragazza della Roma bene; le rispettive famiglie agli antipodi si dovranno confrontare con segreti custoditi da fin troppo tempo

Netflix 5 titoli imperdibili a Settembre

Settembre su Netflix è un mese davvero ricco di novità, quasi impressionante per i titoli forti della piattaforma riuniti nel giro di poche settimane, ma vediamo quelli da non perdere:

La Casa di Carta s.5A, a prescindere dal giudizio su questa serie tv spagnola, diventata cult, quasi un simbolo della forza di Netflix capace di rivitalizzare un prodotto morto (la serie nacque su Antenna 3 e doveva durare solo una stagione), impossibile non guardare come hanno deciso di concludere

s.5A, a prescindere dal giudizio su questa serie tv spagnola, diventata cult, quasi un simbolo della forza di Netflix capace di rivitalizzare un prodotto morto (la serie nacque su Antenna 3 e doveva durare solo una stagione), impossibile non guardare come hanno deciso di concludere Lucifer s.6, anche in questo caso una serie “morta” cancellata dopo 3 stagioni, rivitalizzata da Netflix e giunta all’epilogo

s.6, anche in questo caso una serie “morta” cancellata dopo 3 stagioni, rivitalizzata da Netflix e giunta all’epilogo Sex Education s.3, perchè è una divertente dramedy britannica che racconta in modo fresco e intelligente la sessualità di adolescenti e adulti con un’imperdibile Gillian Anderson

s.3, perchè è una divertente dramedy britannica che racconta in modo fresco e intelligente la sessualità di adolescenti e adulti con un’imperdibile Gillian Anderson Pose s.3, perchè è l’ultima stagione che ha avuto un forte impatto nel raccontare la comunità LGBTQ+ e una realtà altrimenti sconosciuta al grande pubblico presentandola in un modo delicato e coinvolgente

s.3, perchè è l’ultima stagione che ha avuto un forte impatto nel raccontare la comunità LGBTQ+ e una realtà altrimenti sconosciuta al grande pubblico presentandola in un modo delicato e coinvolgente Superstore, perchè magari grazie alla grande diffusione di Netflix, questa divertente comedy potrà finalmente avere il successo che merita

Netflix le possibili sorprese di Settembre

Proviamo ad anticipare quali potrebbero essere le sorprese del mese di settembre di Netflix partendo da Luna Park la nuova serie italiana della piattaforma che tra il fascino degli anni ’60, misteri e storie d’amore e rivalità, potrebbe conquistare il pubblico. Un altro titolo su cui concentrare l’attenzione è On The Verge – Al limite una divertente comedy matura sulla vita di un gruppo di amiche. Da tenere d’occhio Midnight Mass perchè arriva dal creatore di Hill House e Bly Manor e la commistione tra horror e thriller psicologico è sempre sinonimo di successo.

Netflix a settembre oltre le serie tv scripted

Non solo “fiction” a settembre su Netflix non mancano documentari, anime e reality:

Mercoledì 1 – Kuroko’s Basketballs s. 3; Blood blockade Battlefront s.2; Vita da Cowboy (reality); Turning Point – L’11 settembre e la guerra al terrorismo (doc)

(doc) Giovedì 2 – PJ Masks – Superpigiamini s.3

Venerdì 3 – Sharkdog lo squalo cane s.1

Martedì 7 – Kid Cosmic s.2; Gli Octonauti in missione sulla terra s.1; Untold Fish vs Federer (doc)

(doc) Mercoledì 8 – The Circle s .3 (reality)

.3 (reality) Giovedì 9 – Blood Brothers: Malcolm X & Muhammad Ali

Venerdì 10 – Metal Shop Masters – Sfida a Ferro e Fuoco s.1 (factual)

Martedì 14 – Le Case Vacanza più incredibili del mondo s.2 (factual); Scuola di Sopravvivenza: Sfida al gelo (factual); Jack Whitehall Travels with my Father s.5 (comedy-travel)

Mercoledì 15 – Nailed It! (talent); Too Hot To Handle America Latina s.1 (reality); Schumacher (doc)

s.1 (reality); (doc) Giovedì 16 – He Man and the masters of the Universe s.1; Final Space s.3

s.1; Final Space s.3 Venerdì 17 – Chicago Party Aunt s.1; Al Passo con i Kardhashian s.6 (reality)

Martedì 21 – Go! Go! Cory Carson: Chrissy Passa al Volante; L’amore nello spettro s.2 (factual)

Venerdì 24 – My Little Pony Una nuova Generazione; Vendetta: Guerra nell’antimafia (true crime)

(true crime) Martedì 28 – Ada La scienziata s.1

Netflix come abbonarsi

Ormai Netflix è molto diffuso in Italia ma non fa mai male ricordare le diverse possibilità che abbiamo per abbonarci alla piattaforma di streaming. In primo luogo Netflix è disponibile via browser, come app su Smart Tv, smartphone, tablet, attraverso consolle di giochi e chiavette come la Fire Stick Tv o Chromecast.

Attualmente sono presenti tre tipologie di abbonamenti mensili: il piano base a 7,99 € che consente la visualizzazione su 1 dispositivo; Standard a 11.99€ che permette l’uso su 2 dispositivi in contemporanea; Premium a 15.99€ con il 4K HDR e 4 dispositivi in contemporanea.

Ma diversi operatori hanno offerte con Netflix incluso come Sky che con Intrattenimento Plus offre la Sky Tv con piano Standard Netflix a 19.9. TIMVISION con il piano Standard Netflix ha un costo unico di 14.99 € al mese; dal 1° settembre arriva anche il Vodafone Family Plan che include il Piano Standard o Premium di Netflix.