Un misto tra mistery e family drama avvolge la nuovissima produzione originale italiana di Netflix, ovvero Luna Park: una serie tv che farà fare agli abbonati del servizio di streaming on demand un viaggio indietro nel tempo fino alla Roma degli Anni ’60, in piena Dolce Vita, per scoprire gli intrecci che coinvolgeranno le famiglie protagoniste. Volete entrare nel Luna Park di Netflix? Il biglietto lo paghiamo noi: proseguite nella lettura!

Luna Park su Netflix, uscita

Quando esce Luna Park su Netflix? La data è stata annunciata dalla piattaforma stessa con il primo teaser pubblicato online (che potete vedere a fine post): la serie sarà disponibile a partire dal 30 settembre 2021, quando saranno caricati tutti gli episodi della prima stagione.

Luna Park su Netflix, la trama

© Netflix

Come detto, Luna Park è ambientato nella Roma degli Anni ’60: all’interno di un parco giochi, il destino fa incontrare due giovani più vicine di quanto possa sembrare. Una è Nora (Simona Tabasco), che lavora come giostraia, l’altra è Rosa (Lia Grieco), ragazza appartenente ad una famiglia benestante.

Il loro incontro porterà le rispettive famiglie, i Marini ed i Gabrielli, a doversi confrontare con il proprio passato per conoscere il loro futuro. Un percorso che unirà differenti generazioni, con intrighi, segreti, ma anche la scoperta dell’amore.

Luna Park su Netflix, il cast

© Netflix

I personaggi della serie si possono suddividere principalmente per famiglie.

I Marini

Simona Tabasco è Nora: giostraia del Luna Park, il cui incontro con Rosa le cambia la vita e le fa scoprire cose che non sapeva sul suo passato.

Tommaso Ragno è Antonio: padre di Nora.

Milvia Marigliano è Miranda: nonna di Nora.

Mario Sgueglia è Ettore: zio di Nora.

Ludovica Martino è Stella: madre di Nora.

I Gabrielli

Lia Grieco è Rosa.

Guglielmo Poggi è Giggi: fratello di Rosa.

Paolo Calabresi è Tullio: padre di Rosa e Giggi.

Fabrizia Sacchi è Lucia: madre di Rosa e Giggi.

I Baldi

Michele Bevilacqua è Lando.

Lorenza Indovina è Doriana.

Edoardo Coen è Matteo.

Alessio Lapice è Simone.

Tra gli altri attori del cast, anche Giulio Corso nel ruolo di Sandro Ralli; Matteo Olivetti in quello di Celeste, mentre Alessandra Carrillo é Tina, la mamma di Celeste. Gianfranco Gallo interpreta Fausto Minnella; Davide Valle è Cesare Grotta; Roberto Evangelista è Canio Grotta (cugino di Cesare); Giulia Ricciardi è Elvira; Lidia Vitale é Dominici, l’agente di Sandro Ralli, mentre Ilaria Loriga é Gioia.

Luna Park Netflix, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della prima stagione di Luna Park sono sei, e saranno tutte disponibili subito, il 30 settembre, data di uscita della serie sulla piattaforma.

Luna Park su Netflix, regia e sceneggiatori

© Netflix

Dietro la macchina da presa della serie ci sono Leonardo D’Agostini (Nastro d’argento al miglior regista esordiente nel 2019 per “Il Campione”) ed Anna Negri (Baby). Luna Park è stata creata e scritta da Isabella Aguilar (Baby, “The Place”). A produrre è Fandango, che per Netflix ha già realizzato Luna Nera e con cui sta lavorando all’adattamento de La vita bugiarda degli adulti di Elena Ferrante.

Luna Park Netflix, dov’è stato girato?

I sei episodi della serie sono stati girati a Roma. Il parco giochi che le dà il titolo è stato ricostruito ad Ostia, all’interno del Park Lido. Ciak anche in Piazza Sirio (sempre ad Ostia) ed al quartiere Prati di Roma. Le riprese sono state effettuate durante l’autunno del 2020.

Luna Park, il trailer

Ecco il trailer di Luna Park.

Luna Park, le foto

Ecco le foto di Luna Park.