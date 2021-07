: basta il cognome per battezzare il docufilm online su Netflix dal prossimo 15 settembre dedicato alla leggenda della F1, quel Michael che ha entusiasmato con le sue vittorie i tifosi della Ferrari e che dopo una vita trascorsa a 300 km/h è paralizzato in un letto dal dicembre 2013 per una caduta dagli sci. Il documentario, diretto dalla regista Vanessa Nöcker, vuole celebrare la straordinaria carriera sportiva e la sua vita privata: non a caso il progetto si avvale del sostegno, del supporto e della partecipazione della famiglia del campione austriaco, in primis della moglie Corinna che ne ha accompagnato i trionfi nei paddock e che ne preserva salute e privacy da quel 29 dicembre 2013, giorno in cui quello che poteva sembrare un banale incidente sulla neve si rivelò causa di un trauma cerebrale che lo costringe da allora in un letto.