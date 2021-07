L’appuntamento al Comic-Con di San Diego, ancora in modalità virtuale per il secondo anno di seguito causa pandemia, è stato l’occasione per Netflix per fare una gradita sorpresa ai fan di Lucifer. La piattaforma di streaming ha infatti svelato che gli ultimi (questa volta in modo definitivo) 10 episodi di Lucifer saranno caricati sulla piattaforma il prossimo 10 settembre.

L’annuncio dei nuovi episodi di Lucifer è stato introdotto da un video ricco di scene della serie e soprattutto con un omaggio al pilot. Nel video vediamo infatti il nostro protagonista sfrecciare per le strade di Los Angeles almeno finchè un poliziotto non gli intima di fermarsi. E si tratta dello stesso episodio che si vede nel primo episodio (quando la serie era ancora in onda su FOX) in una scena molto simile, solo in occasioni diverse: infatti in quest’ultimo video Lucifer rivela che si tratta del suo ultimo giorno a Los Angeles.

L’incontro, moderato da Luke Cook, ha visto la partecipazione di Tom Ellis e degli showrunner Joe Henderson e Idly Modrovich che hanno parlato degli ultimi episodi e del passato di una serie che ha avuto almeno 3 diverse vite. Cancellata dopo 3 stagioni da Fox, la serie prodotta da Warner Bros, venne salvata da Netflix intenzionata a fermarsi con una quinta stagione divisa in due blocchi di episodi. Ma la passione dei fan ha convinto i produttori e Netflix a tornare sui loro passi ordinando un’ultima stagione. E chissà che tra qualche tempo non si inizi già a ragionare su un reboot o su uno spinoff di Lucifer.

Attenzione Spoiler

Avvertenza necessaria visto che ci stiamo per addentrare in alcune dichiarazioni legate alla serie che potrebbero contenere rivelazioni sugli episodi passati, come le parole di Henderson (showrunner) per introdurre la nuova stagione:

Eccoci, ci siamo, la stagione finale, stavolta davvero. Il diavolo è diventato Dio o meglio sta per diventarlo ma esita. Perché? E mentre il mondo inizia ad adattarsi alla nuova realtà come reagirà Lucifer? Unitevi a noi in questo addio dolceamaro a Lucifer, Chloe, Amenadiel, Maze, Linda, Ella e Dan. E non dimenticate i fazzoletti.

I due showrunner hanno aggiunto come erano convinti che la quinta stagione sarebbe stata l’ultima quindi questa storia che hanno realizzato non sapevano di “doverla raccontare almeno finchè non siamo arrivati al finale della quinta. Quando siamo arrivati a quel punto abbiamo realizzato che c’erano ancora stimoli per una stagione che valeva la pena di mostrare”.

La regia del primo episodio è affidata a Kevin Alejandro interprete del defunto Dan, che promette un episodio molto “divertente”. Infine nei nuovi episodi tornerà Scott Porter nei panni di Carol Corbet.