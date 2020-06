Lucifer 6, confermata la sesta (ed ultima) stagione - Video

Di Paolo Sutera martedì 23 giugno 2020

Netflix, con una mossa a sorpresa, ha annunciato che Lucifer avrà una sesta ed ultima stagione: merito anche dell'accordo siglato con il protagonista Tom Ellis il mese scorso

Da una serie tv con protagonista il Diavolo potevamo aspettarci qualche bugia dell'ultimo minuto, no? Se le bugie, però, fanno piacere, ben vengano. Stiamo parlando di Lucifer e del colpo di scena che Netflix ha voluto riservare alla serie tv che sarebbe dovuta concludersi con la quinta stagione, la cui prima parte sarà disponibile dal 21 agosto (come rivelato dal video in alto).

Le avventure del Diavolo più sexy della tv ed interpretato da Tom Ellis, infatti, proseguiranno con una sesta stagione che, questa volta, Netflix garantisce sarà davvero l'ultima. L'annuncio è stato fatto oggi, 23 giugno 2020, sui social network dello show.

"La stagione finale", viene sottolineato sul post, ironizzando il fatto che proprio nel giugno dell'anno scorso Netflix aveva annunciato la stessa cosa riferendosi alla quinta stagione. I più attenti, però, non saranno rimasti particolarmente meravigliati da questa notizia, dal momento che il mese scorso Ellis aveva firmato un accordo per tornare ad interpretare il protagonista per un'eventuale sesta stagione: un accordo che ha permesso a Netflix di entrare in trattativa con la Warner Bros. Tv prima e con il resto del cast e della troupe poi.

Il rinnovo a sorpresa conferma l'insolito percorso di Lucifer fin da quando, nel 2016, fece il suo debutto su Fox America. Esatto: la serie tv per tre stagioni è andata in onda sulla tv generalista, formando uno zoccolo duro di fan che, alla notizia della cancellazione del telefilm nel 2018, hanno lanciato la campagna social #SaveLucifer che, evidentemente, ha dato i suoi frutti.

Netflix ha accolto le richieste, ordinando una quarta stagione da dieci episodi. Il responso è stato tale che è seguito un ordine di una quinta stagione da dieci episodi, poi diventati sedici, ed infine di una sesta ed ultima stagione. Per ora, non è ancora stato comunicato il numero di episodi della stagione finale: poco importa ai fan che, intanto, festeggiano l'ultima mossa furba del loro Diavolo.