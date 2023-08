Mediaset Infinity le novità di Agosto 2023 in streaming: da Magnum P.I. ad All Rise 3 su Infinity+

Il mese di Agosto è eccezionalmente ricco su Mediaset Infinity anche grazie alle novità che arrivano dai suoi channel come Infinity+ e MGM+. Nella piattaforma gratuita, oltre alle puntate on demand delle serie tv in onda sui canali Mediaset, ai programmi, alle soap, nel mese di agosto torna anche il grande calcio con il nuovo Trofeo Silvio Berlusconi con la sfida tra Monza e Milan, i 32esimi di Coppa Italia, la SerieA e il Playoff della Champions League. Ma vediamo cosa ci aspetta ad Agosto sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Mediaset Infinity Agosto 2023: le novità gratuite

Le serie tv

Nel corso del mese di Agosto 2023 su Mediaset Infinity gratis prosegue l’appuntamento con la nuova soap turca My Home My Destiny in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Inoltre proseguono le puntate inedite della seconda stagione di The Cleaning Lady e della terza di FBI Most Wanted in onda su Italia 1 e disponibili on demand in streaming. E poi le puntate inedite in chiaro di Chicago Fire 11, Chicago PD 10 e Chicago MED 7 e della novità inglese La Signora Volpe che terminerà la sua prima stagione il 2 agosto. Si prende una pausa la serie spagnola Unità Speciale Scomparsi in anteprima su Mediaset Infinity per riprendere da mercoledì 30 agosto con il rilascio di due puntate a settimana.

Fino al 20 agosto è disponibile gratuitamente il cofanetto della terza stagione di Magnum P.I.. Mentre le puntate della quarta stagione sono trasmesse nel pomeriggio di Italia 1 fino al 7 agosto e restano disponibili on demand in streaming. Terminata Delitti ai Caraibi da martedì 1 agosto su Rete 4 debutta il poliziesco East New York, inedito in Italia ma che è stato cancellato dopo una sola stagione. La protagonista è Regina Haywood nuovo capo di un distretto di East New York, complicato quartiere al confine con Brooklyn. Mediaset Infinity ad agosto fa un regalo gratuito agli spettatori portando in streaming serie cult come The Closer, Dr. House, CSI Miami e Will & Grace con due episodi disponibili ogni giorno.

La rassegna

Prosegue l’appuntamento con le rassegne cinematografiche gratuite su Mediaset Infinity. Ad agosto la rassegna In Vacanza che ci porta in viaggio con titoli italiani come Tre Uomini e una Gamba di Aldo Giovanni e Giacomo, Vacanze in America, Ferie d’Agosto, Rimini Rimini, Immaturi – Il viaggio, Abbronzatissimi e tanti altri titoli cult da non perdere.

Il calcio

Ad Agosto su Mediaset Infinity riparte il grande calcio con l’amichevole Monza – Milan per il nuovo Trofeo Silvio Berlusconi appena istituito. Dall’11 al 14 agosto si svolgeranno anche i primi turni di Coppa Italia 2023/24 i 32esimi di finale a eliminazione diretta. Con l’avvio della Serie A a partire dal 20 agosto, su Mediaset Infinity tornano gli highlights delle partite gratis. E dal 22 agosto torna anche la UEFA Champions League con i playoff che precedono la fase a gironi.

Mediaset Infinity Agosto 2023 le novità dai channel

Infinity+

Oltre al ricco catalogo di film ogni settimana alcuni titoli a noleggio vengono proposti a tutti gli abbonati al canale in modalità premiere per 7 giorni. Ad agosto ci saranno dal 4 Zack Snyder’s Justice League, dall’11 agosto Tre di Troppo la commedia con Virginia Raffaele e Fabio De Luigi che si ritrovano genitori “a sorpresa”, dal 18 arriva l’horror La Casa – Il risveglio del male e dal 25 Mummie – A Spasso nel tempo.

Prosegue l’appuntamento settimanale ogni venerdì con la settima stagione di Riverdale, la quinta di All American la quarta di Bob Hearts Abishola, Young Sheldon 6 che terminerà l’11 agosto e con l’ultima di The Flash che si concluderà il 25 agosto. Arrivano inoltre il cofanetto di All Rise 3 dal 1° agosto e dal 2 quello della quarta stagione di Roswell New Mexico.

MGM+

Su MGM+, il channel a 3.99€ al mese con 7 giorni di prova gratuita, dal 5 agosto con rilascio settimanale arriva la seconda stagione di Heels, la serie sul wrestling con Stephen Amell e Alexander Ludwig a quasi 2 anni di distanza dalla prima stagione.