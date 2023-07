Prosegue l’appuntamento con Chicago Fire su Italia 1. Dopo il finale della decima stagione trasmesso la scorsa settimana, si parte subito con l’undicesima già andata completamente in onda negli USA e in corso in Italia su Sky e NOW dove sono in onda le puntate della seconda metà di stagione. Intorno alla quattordicesima puntata Taylor Kinney interprete di Kelly Severide, si prenderà una pausa per non specificate ragioni personali. Non è un addio alla serie come quello di Jesse Spencer avvenuto la scorsa stagione, ma una pausa temporanea. Vediamo cosa aspettarci dalle nuove puntate di Chicago Fire 11 su Italia 1 il giovedì sera.

Chicago Fire 11 in Italia, le puntate su Italia 1

Le puntate di giovedì 6 luglio

11×01 Resisti: la stagione 10 si era conclusa con un auto appostata fuori dalla casa di Severide subito dopo il suo matrimonio. La prima puntata riprende da quel momento, gli uomini di Campbell, deciso a vendicarsi del pompiere, mettono in pericolo Severide e Kidd durante la loro prima notte di nozze.

11×02 Ogni cicatrice racconta una storia: durante un incidente in un cantiere, un ex collega di Carver viene ferito, ma la società per cui lavora, responsabile quindi del cantiere, non vuole avere colpe e cerca di affibbiare alla vittima la responsabilità dell’incidente.

Chicago Fire 11 quando è in onda?

L’appuntamento con Chicago Fire 11 su Italia 1 è il giovedì sera dalle 21:20 circa con un doppio appuntamento in prima serata. Inoltre la serie è su Sky Serie ogni martedì con le puntate in prima visione.

Chicago Fire 11 il cast

Derek Haas e Matt Olmstead sono alla guida dell’undicesima stagione della serie tv, i due sono co-showrunner degli episodi. Jesse Spencer tornerà come guest star, in particolare dopo l’assenza di Taylor Kinney nella seconda metà di stagione. Nel corso delle puntate della stagione 11 appariranno alcuni personaggi delle altre serie tv di Chicago PD e Med come Tracy Spiridakos che è la detective Upton o Nick Gehlfuss il dottor Halsetead. Di seguito il cast principale:

Taylor Kinney è il tenente Kelly Severide

è il tenente Kelly Severide Kara Killmer è l’infermiera Sylvie Brett dell’ambulanza 61

è l’infermiera Sylvie Brett dell’ambulanza 61 David Eigenberg è il tenente Hermann dell’auto 51

è il tenente Hermann dell’auto 51 Joe Minoso è il pompiere Joe Cruz della terza squadra

è il pompiere Joe Cruz della terza squadra Christian Stolte è il pompiere Mouch McHolland del camion 81

è il pompiere Mouch McHolland del camion 81 Miranda Rae Mayo è il tenente Stella Kidd del camion 81

è il tenente Stella Kidd del camion 81 Alberto Rosende è Blake Gallo del camion 81

è Blake Gallo del camion 81 Daniel Kyri è Darren Ritter, dell’auto 51

è Darren Ritter, dell’auto 51 Hanako Greensmith è l’infermiera Mikami dell’ambulanza 61

è l’infermiera Mikami dell’ambulanza 61 Eamonn Walker è il vice capo Wallace Boden

è il vice capo Wallace Boden Anthony Ferraris è il pompiere Ferraris

Chicago Fire 11, dove la vedo in streaming?

Il cofanetto completo con tutte le prime 10 stagioni di Chicago Fire e i primi episodi dell’undicesima stagione sono su NOW in streaming e on demand su Sky che ha le tre serie tv in prima visione in Italia. Le puntate trasmesse da Italia 1 nell’appuntamento del giovedì sera sono in streaming settimanale su Mediaset Infinity.

Chicago Fire 12 si farà?

Si, ma con lo sciopero degli sceneggiatori in atto la stagione potrebbe essere più breve rispetto ai consueti 22 episodi e iniziare direttamente nel 2024.

Chicago Fire 11 quante puntate sono?

Le puntate della stagione 11 di Chicago Fire sono 22.