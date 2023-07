Nelle caldi notti estive di Italia 1, arriva in prima visione assoluta la seconda stagione di The Cleaning Lady. La serie tv americana va in onda dopo Chicago Fire e Chicago Med iniziando intorno alle 00:40, come riportato nella guida tv. La serie, creata da Miranda Kwok, è la versione USA di La Chica que Limpia una serie argentina (che ha avuto una versione anche messicana) su una donna che lavora per un criminale come addetta alle pulizie. Nella versione americana la protagonista diventa una dottoressa, immigrata, arrivata negli USA per cercare di salvare il figlio gravemente malato. Scopriamo insieme le novità di The Cleaning Lady 2, prodotta da Warner Bros per il canale americano FOX.

The Cleaning Lady 2, la puntata stasera su Italia 1

La puntata di giovedì 6 luglio

2×01 I peccati del padre: Il figlio Luca è stato rapito dal padre Marco e teme che possa portarglielo via definitivamente. Prima che lascino il paese, la donna chiede aiuto all’agente FBI Garrett Miller. Intanto Chris ha un incidente e Fiona è decisa a proteggere il figlio a ogni costo.

The Cleaning Lady 2 quando è in onda?

La serie è su Italia 1 nella notte tra il giovedì e il venerdì, in in onda a partire dalle 00:40 subito dopo le puntate in prima tv in chiaro di Chicago Med.

The Cleaning Lady 2 il cast

La protagonista di The Cleaning Lady è Elodie Yung che interpreta Thony De La Rosa, chirurgo che da Manila si è trasferita negli USA dove è rimasta illegalmente dopo che le è scaduto il permesso di soggiorno e dove lavora come addetta alle pulizie per la mafia locale, nella speranza di far operare il figlio Luca (Sebastien e Valentino LaSalle) malato. Adan Canto è Arman Morale, criminale che lavora con una famiglia armena, Oliver Hudson è invece Garrett Miller l’agente FBI che cerca l’aiuto di Thony per fermare Arman. Martha Millan è Fiona De La Rosa, sorella di Thony.

Nella seconda stagione di The Cleaning Lady avrà un ruolo maggiore Eva De Dominici nei panni di Nadia la moglie di Arman. Torneranno in oltre Ivan Shaw nei panni di Marco marito di Thony e fratello di Fiona e Liza Weil nei panni di Katherine Russo. Tra le novità di stagione c’è Naveen Andrews che interpreta Robert Kamdar collaboratore e innamorato di Nadia, deciso a mettersi in mezzo tra lei e Arman. Chelsea Frei sarà Maya Campbell una barista la cui vita venne rovinata dall’agente Miller, di cui divenne amante e informatrice al centro di un importante caso di droga. Ora torna per sistemare i conti in sospeso. Arriverà anche K.C. Collins nei panni dell’agente Speciale Tyler Jefferson.

Elodie Yung è Thony De La Rosa

Adan Canto è Arman Morales

Oliver Hudson è Garrett Miller, agente FBI

Martha Millan è Fiona De La Rosa

Sean Lew è Chris il figlio di Fiona

Eva De Dominici è Nadia Morales, moglie di Arman

Naveen Andrews è Robert Kamdar

Ivan Shaw è Marco De La Rosa

Shiva Negar è Isabel Barsamian

Liza Wiel è Katherine Russo

Chelsea Frei è Maya Campbell

K.C. Collins è Tyler Jefferson

Ryan Sands è JD Harris padre di Jaz (Faith Bryant) figlia di Fiona

The Cleaning Lady 3 ci sarà?

Si, Fox ha rinnovato The Cleaning Lady rivelando come la serie ha una media di 5.4 milioni di spettatori su tutte le piattaforme. Nella terza stagione Jeannine Renshaw affiancherà come showrunner Miranda Kwok.

The Cleaning Lady 2 dove la trovo in streaming?

Al momento The Cleaning Lady non è in streaming su nessuna piattaforma, la prima stagione non è recuperabile. Probabilmente le puntate della seconda stagione in onda su Italia 1 saranno in streaming per una settimana su Mediaset Infinity.